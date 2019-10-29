 Неминуемый ″Брекзит″ и другие последствия победы Джонсона | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.12.2019

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Европа

Неминуемый "Брекзит" и другие последствия победы Джонсона

После уверенной победы консерваторов на парламентских выборах в Великобритании вероятность того, что страна покинет ЕС, велика как никогда. DW об основных последствиях "Брекзита".

Женщина идет по Лондону с зонтом, окрашенным в цвета британского флага

После победы на выборах партии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что "Брекзит" состоится, не сомневается почти никто

Триумф "Консервативной партии" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборахозначает, что второго референдума по "Брекзиту", который в случае своей победы собирался провести лейборист Джереми Корбин, уже не будет. Как заявил сам Джонсон после выборов, выступая перед своими сторонниками, страна покинет Евросоюз 31 января 2020 года. Что ожидает Европу, Германию и самих британцев, если "Брекзит", который изначально был запланирован на 29 марта 2019 года и с тех пор трижды откладывался, на этот раз действительно состоится? DW рассматривает основные последствия британского голосования и "Брекзита", который, очевидно, станет его результатом.

Вероятность "Брекзита" велика как никогда

"С победой Джонсона "Брекзит" стал неотвратим", - такими словами глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) выразил то, о чем с утра пятницы, 13 декабря, пишет мировая пресса. После того, как "Консервативная партия" британского премьера получила абсолютное большинство мест в парламенте, сомнений в том, что Джонсон наконец выполнит свое обещание и выведет Соединенное Королевство из состава Евросоюза не остается уже практически ни у кого.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон управляет бульдозером с надписью: Завершить Брекзит (фото из архива)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон управляет бульдозером с надписью: "Завершить "Брекзит" (фото из архива)

 Будет ли сделка между Великобританией и ЕС?

Условием согласия лейбористов на проведение досрочных выборов было то, что Великобритания не покинет Евросоюз без сделки, то есть соглашения об условиях выхода страны из Европейского Союза. 

В ходе переговоров с Брюсселем, которые вела на эту тему предшественница Джонсона на посту главы правительства Великобритании Тереза Мэй, камнем преткновения был вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании. В случае "Брекзита" Северная Ирландия должна была бы покинуть ЕС вместе с Великобританией, что привело бы к установлению "жесткой" внутриирландской границы с таможенным и пограничным контролем и поставило бы под угрозу весь ирландский мирный процесс.

Казалось, проблема внутриирландской границы сделает "Брекзит" невозможным. Однако в середине октября Борису Джонсону удалось заключить с ЕС новый договор. Согласно этому документу, никаких проверок внутри острова Ирландия проводить не будут, в то же время Северная Ирландия останется в составе таможенной территории Великобритании. Для этого в Северной Ирландии продолжит действовать "ограниченный" набор правил единого рынка Евросоюза. 

При этом детали, касающиеся условий свободной торговли Великобритании и ЕС после "Брекзита", не оговорены до сих пор. Успеют ли Лондон и Брюссель согласовать так называемое ограниченное соглашение о свободной торговле в течение переходного периода, то есть до конца 2020 года, - большой вопрос.

Ситуация в Шотландии на фоне неотвратимой перспективы "Брекзита"

Глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стёрджен

Никола Стёрджен - глава Шотландской национальной партии (SNP), победившей в 48 из 59 шотландских округов

После оглашения результатов парламентских выборов в Великобритании глава Шотландской национальной партии (SNP), победившей в 48 из 59 шотландских округов, Никола Стёрджен заявила, что эти результаты свидетельствуют о том, что шотландцы получили право на новый референдум о независимости. "Я признаю, что результаты выборов в других регионах Соединенного Королевства - я говорю это неохотно и с сожалением - показывают, что Борис Джонсон получил мандат на вывод Англии из ЕС. Но у него, я подчеркиваю, нет мандата на вывод Шотландии из ЕС", - заявила Стёрджен 13 декабря на своей странице в Twitter. По мнению политика, в Шотландии имеет большую поддержку идея остаться в ЕС, даже без Великобритании.

Проблема "Брекзита" расколола Северную Ирландию

В Северной Ирландии, по результатам выборов, партии националистов впервые получили больше мест в парламенте, чемюнианисты, что является серьезным политическим сдвигом и говорит о сильной поляризации настроений избирателей. Перед выборами все партии в Северной Ирландии сделали ставку на то, что в новом британском парламенте ни одна партия не будет иметь абсолютного большинства голосов, так что исход любого голосования будет зависеть от каждого голоса, указывает североирландское онлайн-издание The Journal. Как показали результаты выборов - это была ошибка. "Теперь никакие ирландские члены парламента не смогут остановить "Брекзит" - констатировала в пятницу лидер партии Sinn Féin Мэри Лу МакДональд.

Щит на границе между Ирландией и Северной Ирландией с надписью Границе - нет

Щит на границе между Ирландией и Северной Ирландией с надписью "Границе - нет"

При этом, по мнению ряда экспертов, по Северной Ирландии "Брекзит" ударит особенно сильно. Негативные последствия выхода из ЕС ощутят, в первую очередь, компании малого и среднего бизнеса, над которыми нависнет угроза повышенных таможенных пошлин, если ЕС и Джонсон так и не заключат сделку по торговле. 

США окажутся в выигрыше от "Брекзита"

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что является сторонником "Брекзита" и рассчитывает заключить с Великобританией "потрясающее" двустороннее соглашение о торговле после того, как Соединенное Королевство покинет ЕС. "Теперь Великобритания и США смогут заключить крупное торговое соглашение после "Брекзита". У этой сделки есть потенциал стать более крупной и выгодной, чем любая сделка, которая могла бы быть заключена внутри ЕС. Празднуй, Борис!" - написал американский лидер в Twitter утром в пятницу.

Сами британцы также рассчитывают компенсировать понижение объема торговли на европейским рынке увеличением трансатлантического экспорта, отмечает немецкая газета "FAZ".

Для Германии "Брекзит" означает экономические потери

Для Германии, экономика которой завязана на экспорте, возникновение новых таможенных границ в Европе, к которому приведет выход Соединенного Королевства из состава ЕС, будет означать миллиардные потери. Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Йоахим Ланг (Joachim Lang) заявил в пятницу, что отраслевое объединение довольно тем, что в Лондоне "рассеивается политический туман", но призывает добиться ясности отношений между правительством Великобритании и Брюсселем. "Самое позднее к 2020 или 2022 году соответствующие переговоры должны быть завершены", - подчеркнул Ланг. В феврале 2019 года он предсказывал, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения привел бы к уменьшению ВВП Германии на 0,5 процента, что примерно соответствует сумме в 17 млрд евро.

Автомобили марки Volkswagen в одном из лондонских автосалонов

В случае "Брекзита" Германия понесет существенные убытки от новых таможенных пошлин

По данным последнего опроса Германской торгово-промышленной палаты (DIHK), более половины немецких предприятий в Великобритании ожидают ухудшения экономической ситуации в стране. Компании из Германии имеют в Соединенном Королевстве 2500 филиалов, в которых работают 400 тысяч сотрудников. Многие немецкие фирмы планируют теперь сокращения, указывает в пятницу немецкая газета "Süddeutsche Zeitung"

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:35

Великобритания накануне выборов: "Брекзит" неизбежен?

 

Контекст

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Так как большинство шотландцев выступает против Brexit, правительство планирует провести новый референдум о независимости региона. Но не все в Шотландии считают эту идею разумной. (27.06.2016)  

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Планы британского премьера Бориса Джонсона на быстрый выход его страны из Евросоюза, похоже, терпят крах. Спасение утопающих в данном случае - дело рук самих утопающих, напоминает Сергей Елкин. (25.10.2019)  

Досрочные выборы в Великобритании: "Брекзит", миграция и оборона

12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы, исход которых трудно предугадать. DW выяснила, какую позицию занимает каждая из крупных партий по трем ключевым вопросам. (10.11.2019)  

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом.  

Ссылки в интернете

Статья о проблеме "Брекзита" в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

Статья о проблеме "Брекзита" в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

Анализ результатов парламентских выборов в Северной Ирландии в онлайн-издании The Journal

Анализ результатов парламентских выборов в Северной Ирландии в онлайн-издании The Journal

Статья DW о последствиях "Брекзита" для экономики Германии

Статья DW о последствиях "Брекзита" для экономики Германии  

Статья газеты Süddeutsche Zeitung о "Брекзите"

Статья газеты Süddeutsche Zeitung о "Брекзите"

Аудио- и видеофайлы по теме

Великобритания накануне выборов: "Брекзит" неизбежен?  

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"  

Бизнесмена Александра Лебедева подозревают в спонсировании Брекзита  

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England Unterhaus London Brexit Boris Johnson

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