Неминуемый "Брекзит" и другие последствия победы Джонсона

Триумф "Консервативной партии" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборахозначает, что второго референдума по "Брекзиту", который в случае своей победы собирался провести лейборист Джереми Корбин, уже не будет. Как заявил сам Джонсон после выборов, выступая перед своими сторонниками, страна покинет Евросоюз 31 января 2020 года. Что ожидает Европу, Германию и самих британцев, если "Брекзит", который изначально был запланирован на 29 марта 2019 года и с тех пор трижды откладывался, на этот раз действительно состоится? DW рассматривает основные последствия британского голосования и "Брекзита", который, очевидно, станет его результатом.

Вероятность "Брекзита" велика как никогда

"С победой Джонсона "Брекзит" стал неотвратим", - такими словами глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) выразил то, о чем с утра пятницы, 13 декабря, пишет мировая пресса. После того, как "Консервативная партия" британского премьера получила абсолютное большинство мест в парламенте, сомнений в том, что Джонсон наконец выполнит свое обещание и выведет Соединенное Королевство из состава Евросоюза не остается уже практически ни у кого.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон управляет бульдозером с надписью: "Завершить "Брекзит" (фото из архива)

Будет ли сделка между Великобританией и ЕС?

Условием согласия лейбористов на проведение досрочных выборов было то, что Великобритания не покинет Евросоюз без сделки, то есть соглашения об условиях выхода страны из Европейского Союза.

В ходе переговоров с Брюсселем, которые вела на эту тему предшественница Джонсона на посту главы правительства Великобритании Тереза Мэй, камнем преткновения был вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании. В случае "Брекзита" Северная Ирландия должна была бы покинуть ЕС вместе с Великобританией, что привело бы к установлению "жесткой" внутриирландской границы с таможенным и пограничным контролем и поставило бы под угрозу весь ирландский мирный процесс.

Казалось, проблема внутриирландской границы сделает "Брекзит" невозможным. Однако в середине октября Борису Джонсону удалось заключить с ЕС новый договор. Согласно этому документу, никаких проверок внутри острова Ирландия проводить не будут, в то же время Северная Ирландия останется в составе таможенной территории Великобритании. Для этого в Северной Ирландии продолжит действовать "ограниченный" набор правил единого рынка Евросоюза.

При этом детали, касающиеся условий свободной торговли Великобритании и ЕС после "Брекзита", не оговорены до сих пор. Успеют ли Лондон и Брюссель согласовать так называемое ограниченное соглашение о свободной торговле в течение переходного периода, то есть до конца 2020 года, - большой вопрос.

Ситуация в Шотландии на фоне неотвратимой перспективы "Брекзита"

Никола Стёрджен - глава Шотландской национальной партии (SNP), победившей в 48 из 59 шотландских округов

После оглашения результатов парламентских выборов в Великобритании глава Шотландской национальной партии (SNP), победившей в 48 из 59 шотландских округов, Никола Стёрджен заявила, что эти результаты свидетельствуют о том, что шотландцы получили право на новый референдум о независимости. "Я признаю, что результаты выборов в других регионах Соединенного Королевства - я говорю это неохотно и с сожалением - показывают, что Борис Джонсон получил мандат на вывод Англии из ЕС. Но у него, я подчеркиваю, нет мандата на вывод Шотландии из ЕС", - заявила Стёрджен 13 декабря на своей странице в Twitter. По мнению политика, в Шотландии имеет большую поддержку идея остаться в ЕС, даже без Великобритании.

Проблема "Брекзита" расколола Северную Ирландию

В Северной Ирландии, по результатам выборов, партии националистов впервые получили больше мест в парламенте, чемюнианисты, что является серьезным политическим сдвигом и говорит о сильной поляризации настроений избирателей. Перед выборами все партии в Северной Ирландии сделали ставку на то, что в новом британском парламенте ни одна партия не будет иметь абсолютного большинства голосов, так что исход любого голосования будет зависеть от каждого голоса, указывает североирландское онлайн-издание The Journal. Как показали результаты выборов - это была ошибка. "Теперь никакие ирландские члены парламента не смогут остановить "Брекзит" - констатировала в пятницу лидер партии Sinn Féin Мэри Лу МакДональд.

Щит на границе между Ирландией и Северной Ирландией с надписью "Границе - нет"

При этом, по мнению ряда экспертов, по Северной Ирландии "Брекзит" ударит особенно сильно. Негативные последствия выхода из ЕС ощутят, в первую очередь, компании малого и среднего бизнеса, над которыми нависнет угроза повышенных таможенных пошлин, если ЕС и Джонсон так и не заключат сделку по торговле.

США окажутся в выигрыше от "Брекзита"

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что является сторонником "Брекзита" и рассчитывает заключить с Великобританией "потрясающее" двустороннее соглашение о торговле после того, как Соединенное Королевство покинет ЕС. "Теперь Великобритания и США смогут заключить крупное торговое соглашение после "Брекзита". У этой сделки есть потенциал стать более крупной и выгодной, чем любая сделка, которая могла бы быть заключена внутри ЕС. Празднуй, Борис!" - написал американский лидер в Twitter утром в пятницу.

Сами британцы также рассчитывают компенсировать понижение объема торговли на европейским рынке увеличением трансатлантического экспорта, отмечает немецкая газета "FAZ".

Для Германии "Брекзит" означает экономические потери

Для Германии, экономика которой завязана на экспорте, возникновение новых таможенных границ в Европе, к которому приведет выход Соединенного Королевства из состава ЕС, будет означать миллиардные потери. Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Йоахим Ланг (Joachim Lang) заявил в пятницу, что отраслевое объединение довольно тем, что в Лондоне "рассеивается политический туман", но призывает добиться ясности отношений между правительством Великобритании и Брюсселем. "Самое позднее к 2020 или 2022 году соответствующие переговоры должны быть завершены", - подчеркнул Ланг. В феврале 2019 года он предсказывал, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения привел бы к уменьшению ВВП Германии на 0,5 процента, что примерно соответствует сумме в 17 млрд евро.

В случае "Брекзита" Германия понесет существенные убытки от новых таможенных пошлин

По данным последнего опроса Германской торгово-промышленной палаты (DIHK), более половины немецких предприятий в Великобритании ожидают ухудшения экономической ситуации в стране. Компании из Германии имеют в Соединенном Королевстве 2500 филиалов, в которых работают 400 тысяч сотрудников. Многие немецкие фирмы планируют теперь сокращения, указывает в пятницу немецкая газета "Süddeutsche Zeitung".

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