Немец нашел 50 тысяч марок в старых настенных часах (фото)

Аурих • Недавно мы сообщали о практиканте, обнаружившем клад старинных монет на церковной колокольне. Продолжаем тему неожиданных находок… Хороший подарок к Рождеству и Новому году сделал себе совершенно случайно один честный житель нижнесаксонского города Аурих в Германии. Немногим более шести месяцев назад он купил на антикварном рынке старые настенные часы - деревянные, примерно 80 сантиметров высотой. Осматривая покупку дома, мужчина обнаружил в часах тайник, в котором находилось 50 тысяч немецких марок. Законопослушный гражданин незамедлительно отнес деньги в городское бюро находок.

Как сообщает агентство dpa, так как в течение шести месяцев законного владельца разыскать не удалось, все купюры сейчас официально перешли в собственность этого гражданина. В бюро находок он лишь заплатил административный сбор в размере 576 евро. Обмен старых марок на евро по времени не ограничен, то есть в результате этот житель Ауриха стал обладателем более чем 25 тысяч евро. О правилах сдачи найденных вещей в Германии можно подробно прочитать в этом нашем материале: "Секс-машина" и другие сокровища немецких бюро находок.

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