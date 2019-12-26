 Немец нашел 50 тысяч марок в старых настенных часах (фото) | Кадр дня | DW | 27.12.2019

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Кадр за кадром

Немец нашел 50 тысяч марок в старых настенных часах (фото)

Сейчас этот законопослушный гражданин официально получил найденные купюры обратно из бюро находок.

Разные настенные часы в одном из немецких антикварных магазинов

Разные настенные часы в одном из немецких антикварных магазинов

Аурих • Недавно мы сообщали о практиканте, обнаружившем клад старинных монет на церковной колокольне. Продолжаем тему неожиданных находок… Хороший подарок к Рождеству и Новому году сделал себе совершенно случайно один честный житель нижнесаксонского города Аурих в Германии. Немногим более шести месяцев назад он купил на антикварном рынке старые настенные часы - деревянные, примерно 80 сантиметров высотой. Осматривая покупку дома, мужчина обнаружил в часах тайник, в котором находилось 50 тысяч немецких марок. Законопослушный гражданин незамедлительно отнес деньги в городское бюро находок.

Как сообщает агентство dpa, так как в течение шести месяцев законного владельца разыскать не удалось, все купюры сейчас официально перешли в собственность этого гражданина. В бюро находок он лишь заплатил административный сбор в размере 576 евро. Обмен старых марок на евро по времени не ограничен, то есть в результате этот житель Ауриха стал обладателем более чем 25 тысяч евро. О правилах сдачи найденных вещей в Германии можно подробно прочитать в этом нашем материале: "Секс-машина" и другие сокровища немецких бюро находок.

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    Бург Эльц (Burg Eltz) на Мозеле - один из самых красивых средневековых немецких замков. Какой-то особой роли в истории он не сыграл, но превосходно сохранился и очень живописно выглядит посреди нетронутого лесного ландшафта. Около 800 лет этот замок, сейчас очень популярный среди туристов, находится в собственности представителей одного и того же знатного рода.

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  • Голштинские ворота

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    Голштинские ворота

    Голштинские ворота (Holstentor) в Любеке считаются самыми известными городскими воротами Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине. Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.

  • Голштинские ворота на купюре в 50 немецких марок образца 1962 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Голштинские ворота - 50 DM

    Эту купюру достоинством в 50 немецких марок выпустили в обращение в 1962 году. Любек много столетий был свободным ганзейским городом, важнейшим для всей немецкой Ганзы. Здесь до сих пор бережно заботятся о сохранении древних традиций. Голштинские ворота на банкноте символизируют гражданские традиции и достоинство немцев.

  • Горх Фок II

    Достопримечательности на немецких деньгах

    "Горх Фок II"

    Учебный барк немецкого военно-морского флота "Горх Фок II" был построен в 1958 году взамен первого "Горх Фока" 1932 года, после Второй мировой войны ставшего советским "Товарищем". С момента спуска на воду этот корабль-близнец совершил уже почти 170 учебных рейсов. Его старший "Товарищ" в 2003 году вернулся в Германию. Сейчас он стоит в порту Штральзунда. Родной порт второго "Горх Фока" - Киль.

  • Горх Фок II на купюре в 10 немецких марок образца 1963 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    "Горх Фок II" - 10 DM

    В 1963 году немецкий Бундесбанк решил поместить изображение "Горх Фока II" на купюре достоинством в 10 марок. Во время своих многочисленных учебных плаваний этот парусник посетил десятки стран и стал своего рода символом открытости немцев миру.

  • Бранденбургские ворота

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) были построены в 1789-1791 годах. В 1989 году после падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны.

  • Бранденбургские ворота на купюре в 5 немецких марок образца 1992 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Бранденбургские ворота - 5 DM

    В 1992 году, через несколько лет после объединения Германии, изображение Бранденбургских ворот поместили на оборотной стороне новой 5-марочной купюры.

  • Гёттинген на старой почтовой открытке

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Гёттинген

    Один из величайших математиков всех времен Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) жил и работал в немецком городе Гёттингене. В сферу его интересов также входили физика, астрономия и геодезия. "Король математиков", как его называют, Гаусс являлся иностранным членом нескольких зарубежных академий наук, в том числе, в Санкт-Петербурге.

  • Портрет Карла Фридриха Гаусса и достопримечательности Гёттингена на купюре в 10 немецких марок образца 1991 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Гёттинген - 10 DM

    Портрет Карла Фридриха Гаусса украшал лицевую сторону купюры в 10 немецких марок образца 1991 года. Здесь же изображены архитектурные памятники исторического центра Гёттингена, в частности, здания университета и обсерватории, должность директора которой занимал Гаусс.

  • Старый замок в Меерсбурге

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Меерсбург

    Город Меерсбург расположен в Баден-Вюртемберге на Боденском озере недалеко от Фридрихсхафена. "Замок у моря" - так переводится его название. Средневековый Старый замок, как видно на фотографии, сохранилась здесь самым прекрасным образом. В Меерсбурге некоторое время жила знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848).

  • Портрет Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф и достопримечательности Меерсбурга на купюре в 20 немецких марок образца 1991 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Меерсбург - 20 DM

    Помимо портрета Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф на банкноте достоинством в 20 немецких марок выпуска 1991 года можно найти изображения архитектурных памятников Меерсбурга - зданий на пристани, городских ворот, а также дома важнейшей немецкой поэтессы, в котором сейчас находится музей.

  • Вюрцбургская резиденция

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Вюрцбургская резиденция

    Среди ведущих архитекторов Германии чести быть изображенным на немецких марках удостоился Бальтазар Нейман - знаменитый зодчий эпохи барокко. Главным его творением считается Вюрцбургская епископская резиденция - оригинальный результат синтеза французской дворцовой архитектуры, австрийского имперского стиля, а также северо-итальянского дворцового и сакрального зодчества.

  • Детали фасада Вюрцбургской резиденции на купюре в 50 немецких марок образца 1991 года
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    Достопримечательности на немецких деньгах

    Вюрцбургская резиденция - 50 DM

    Портер Бальтазара Неймана помещен на лицевой стороне 50-марочной купюры 1991 года выпуска. На оборотной стороне изображены детали фасада Вюрцбургской резиденции, которую историки архитектуры ставят в один ряд с венским Шёнбрунном и французским Версалем, а также чертежи двух других зданий этого зодчего - монастырской церкви в Нересхайме и часовни Креста Господня в Китцингене.

  • Рыночная площадь в Лейпциге на старой почтовой открытке

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Лейпциг

    С Лейпцигом связаны биографии многих немецких знаменитостей - Лейбница, Вагнера, Баха, Ницше. Однако на одну из денежных купюр его архитектурные памятники попали благодаря пианистке и композитору Кларе Шуман, родившейся в этом саксонском городе.

  • Портрет Клары Шуман и достопримечательности Лейпцига на купюре в 100 немецких марок образца 1990 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Лейпциг - 100 DM

    На лицевой стороне купюры достоинством в 100 немецких марок 1990 года выпуска помимо портрета Клары Шуман различаются силуэты исторических зданий Лейпцига - в частности, Новой ратуши, церкви Святого Фомы, фасадов Рыночной площади, а также разрушенного во время Второй мировой войны концертного зала Гевандхаус 1884 года постройки.

  • Франкфурт-на-Майне

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Франкфурт-на-Майне

    На фотографии - Старая ратуша Франкфурта-на-Майне. В этом гессенском городе жил и работал немецкий врач Пауль Эрлих (1854-1915) - основоположник химиотерапии и лауреат Нобелевской премии. Его портрет был помещен на купюре достоинством 200 марок 1990 года выпуска. Именем этого ученого сейчас назван федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств - Paul-Ehrlich-Institut.

  • Портрет Пауля Эрлиха и достопримечательности Франкфурта-на-Майне на купюре в 200 немецких марок образца 1990 года
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    Франкфурт-на-Майне - 200 DM

    Рядом с портретом Пауля Эрлиха на лицевой стороне банкноты изображены хорошо узнаваемые архитектурные памятники Франкфурта-на-Майне. Среди них - дома на площади Рёмерберг, церковь Святого Павла, в которой в 1848-1849 годах заседали делегаты первого германского парламента, а также пешеходный Железный мостик через Майн, построенный в 1869 году на средства жителей города.

  • Нюрнберг

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Нюрнберг

    Из Франкфурта-на-Майне, взглянув на следующую купюру, отправимся в другой древний немецкий город - Нюрнберг. В 1647 году здесь родилась немецкая художница, гравер и энтомолог Мария Сибилла Мериан, прославившаяся своими совершенными рисунками и картинами, изображающими растения и животных. На фотографии - императорский замок Кайзербург на фоне ночного неба.

  • Портрет Марии Сибиллы Мериан и достопримечательности Нюрнберга на купюре в 500 немецких марок образца 1992 года
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    Нюрнберг - 500 DM

    Замок и другие достопримечательности Нюрнберга помещены на лицевой стороне купюры в 500 немецких марок выпуска 1992 года рядом с портретом Марии Сибиллы Мериан. Отметим также, что она была дочерью знаменитого швейцарского художника и гравера Маттеуса Мериана Старшего, оставившего нам гравюры с видами многих средневековых немецких городов.

  • Берлин

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Берлин

    Завершим путешествие в немецкой столице. От Бранденбургских ворот, помещенных на 5-марочной банкноте, до этого места - минут десять пешком по бульвару Унтер-ден-Линден. На снимке изображена Старая библиотека, ранее - Королевская библиотека. С 1840 года в этом здании работали братья Якоб и Вильгельм Гримм - не только записавшие много народных сказок, но и начавшие составление "Немецкого словаря".

  • Старая библиотека в Берлине на купюре в 1000 немецких марок образца 1992 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Берлин - 1000

    Изображение этого словаря и фасад Старой библиотеки украшают оборотную сторону банкноты в 1000 марок 1992 года выпуска. Портрет братьев находится на лицевой стороне вместе с изображениями исторических зданий Касселя, где они учились в гимназии.

    Автор: Максим Нелюбин


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