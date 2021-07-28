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Десятки связанных с Навальным и его сторонниками интернет-ресурсов, а также сайты двух немецких НПО блокированы Роскомнадзором. Кремль испугался "Умного голосования"? DW поговорила с экспертами из РФ и ФРГ.
Генпрокуратура РФ объявила три немецких НКО "нежелательными организациями", в том числе - "Немецко-русский обмен". О том, как "Обмен" изменил ее собственную жизнь - Полина Аронсон.
Генпрокуратура РФ считает, что деятельность трех немецких НKО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Действия правоохранительных органов РФ в отношении петербургской НКО "Немецко-русский обмен" могут ухудшить германо-российские отношения, заявил глава организации-партнера в Берлине.
Сахаровский центр 13 января намерен обжаловать решение Минюста о внесении в список иностранных агентов. Эксперты отмечают усиливающееся давление на российские НКО.
Бывшие и нынешние добровольные помощники из Германии сравнили условия работы для НКО в России в 90-х годах и сегодня. Об их выводах - в репортаже корреспондента DW.
В Берлине неправительственная организация "Немецко-русский обмен" провела конференцию "Гражданин, блогер, избиратель", на которой обсуждались вопросы развития гражданского общества и блогосферы.
Волонтерка немецкой неправительственной организации "Немецко-русский обмен" Зузанне Пауль вынуждена покинуть Беларусь до 24 часов 1 апреля по решению Министерства внутренних дел Беларуси.
Берлинское общество "Немецко-русский обмен" проводит конкурс на стипендию для волонтеров. Победители получат возможность поработать в общественных организациях в Германии.
По приглашению общества «Немецко-русский Обмен» в Берлин приехали представители неправительственных организаций Беларуси и Украины. Они познакомятся со структурой немецких NGO и формами волонтерской работы в Германии.
22 марта в Санкт-Петербурге в рамках недели акций против расизма открывается международный кинофестиваль "Открой глаза!". Одним из инициаторов проведения форума является организация "Немецко-русский обмен".
10 лет назад берлинские слависты, решив применить свои знания о России на практике, создали общественную организацию "Немецко-русский обмен".
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