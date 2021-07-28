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"Немецко-русский обмен"

Municipal workers paint over graffiti of Russia's imprisoned opposition leader Alexei Navalny in St. Petersburg, Russia, Wednesday, April 28, 2021. The worlds on the wall reading Hero of our time. (AP Photo/Ivan Petrov)

"Форточка закрылась": Эксперты из ФРГ и РФ о блокировке сайтов Навального 28.07.2021

Десятки связанных с Навальным и его сторонниками интернет-ресурсов, а также сайты двух немецких НПО блокированы Роскомнадзором. Кремль испугался "Умного голосования"? DW поговорила с экспертами из РФ и ФРГ.
Unsere Korrespondentin Alexandra Poliakova hat die Bilder heute bei der Eröffnung des Jahres der deutschen Sprache in Moskau gemacht.

Комментарий: Запрет немецких НКО. Нежелательный обмен для властей РФ 27.05.2021

Генпрокуратура РФ объявила три немецких НКО "нежелательными организациями", в том числе - "Немецко-русский обмен". О том, как "Обмен" изменил ее собственную жизнь - Полина Аронсон.
3013768 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Три НКО из Германии объявлены в России "нежелательными" 26.05.2021

Генпрокуратура РФ считает, что деятельность трех немецких НKО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Deutschland und Russland reichen sich die Hand #64873066 - © Fotolia/Zerbor

"Немецко-русский обмен" в Берлине осудил проверку петербургского партнера 13.01.2015

Действия правоохранительных органов РФ в отношении петербургской НКО "Немецко-русский обмен" могут ухудшить германо-российские отношения, заявил глава организации-партнера в Берлине.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

В поиске "иностранных агентов": НКО в России в центре внимания 12.01.2015

Сахаровский центр 13 января намерен обжаловать решение Минюста о внесении в список иностранных агентов. Эксперты отмечают усиливающееся давление на российские НКО.
Deutsche NGOs und Freiwillige in St. Petersburg - in den 90er Jahren und heute. Bildbeschreibung: Broschüre Wie alles begann über die Arbeit deutscher NGOs und Freiwilligen in St.Petersburg in den 90er Jahren. Das Foto hat unser Korrespondent in St.Petersburg (Russland) Vladimir Izotov am 23. April 2013 gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: DW/Vladimir Izotov

Волонтеры из Германии о работе в России 20 лет назад и сегодня 24.04.2013

Бывшие и нынешние добровольные помощники из Германии сравнили условия работы для НКО в России в 90-х годах и сегодня. Об их выводах - в репортаже корреспондента DW.
Bild von DW-Korrespondent Oleg Zinkovsky, Berlin 05.11.2011

Олег Кашин: "Блог - зона свободы слова" 05.11.2011

В Берлине неправительственная организация "Немецко-русский обмен" провела конференцию "Гражданин, блогер, избиратель", на которой обсуждались вопросы развития гражданского общества и блогосферы.
Schild einer Einbahnstrasse, Einfahrt verboten

Немецкую волонтерку депортировали из Беларуси 01.04.2010

Волонтерка немецкой неправительственной организации "Немецко-русский обмен" Зузанне Пауль вынуждена покинуть Беларусь до 24 часов 1 апреля по решению Министерства внутренних дел Беларуси.
Zwei Studenten auf dem Gelände des Aerodynamischen Parks im Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof (WISTA) fachsimpeln über ihren Aufzeichnungen, aufgenommen am 25.08.2005. In den umliegenden Instituten haben die Hochschüler mit den Ausbildungsrichtungen Chemie und Physik beste Gelegenheit, sich in praxisorientierten Seminaren und bei Exkursionen mit der wissenschaftlichen Arbeit vertraut zu machen. Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++

В Германию по волонтерской программе 09.03.2009

Берлинское общество "Немецко-русский обмен" проводит конкурс на стипендию для волонтеров. Победители получат возможность поработать в общественных организациях в Германии.
Fahrradtouristen am Brandenburger Tor (2007) Hiermit bitte ich die Bilder in das CMS einzustellen. Da es sich um die Standbilder aus unserem eigenem DW-TV Beitrag handelt, liegen die Rechte bei DW. Bartosz Dudek, MSOE-Polen-Red.

Чему белорусы могут научиться у немецких волонтеров? 18.06.2008

По приглашению общества «Немецко-русский Обмен» в Берлин приехали представители неправительственных организаций Беларуси и Украины. Они познакомятся со структурой немецких NGO и формами волонтерской работы в Германии.
Participants of a joint protest of foreign students and members of the Kremlin-linked youth group Nashi (Ours) hold a portrait of Cameroonian student Kanhem Leon who was killed 24 December by racists, during a joint rally with foreign students near Smolny in St.Petersburg on Tuesday, 27 December 2005. Foreign students demanded more protection on their lives from Russian authorities. The killing was the latest of a series of attacks on foreign students in Russia. EPA/ANATOLY MALTSEV +++(c) dpa - Report+++

Петербургский кинофорум призывает открыть глаза на расизм 22.03.2007

22 марта в Санкт-Петербурге в рамках недели акций против расизма открывается международный кинофестиваль "Открой глаза!". Одним из инициаторов проведения форума является организация "Немецко-русский обмен".
Ausländerbehörde Wismar Aktion freundlischste Behörde Deutschlands You are welcome!

Германия – Россия: контакты укрепляет НРО 24.02.2003

10 лет назад берлинские слависты, решив применить свои знания о России на практике, создали общественную организацию "Немецко-русский обмен".