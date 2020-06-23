 Немецких ученых возмутил совет посольства РФ использовать статью Путина | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 23.06.2020

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Германия

Немецких ученых возмутил совет посольства РФ использовать статью Путина

Российское посольство в Германии разослало историкам мейл с рекомендацией статьи президента Путина о войне, вызвав волну возмущения. Можно ли считать это вмешательством в свободу науки?

Владимир Путин

Владимир Путин

Юлия Обертрайс (Julia Obertreis) получила электронное письмо от российского посольства в Берлине в понедельник, 22 июня, годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Тема: "Статья Владимира Путина". В коротком письме специалисту по Восточной Европе и профессору университета Эрланген-Нюрнберг, которое также получили ее коллеги и текст которого есть у DW, пресс-служба посольства отправила перевод на немецкий язык программной статьи президента РФ о Второй мировой войне, которая ранее вышла на английском и русском. Повод для статьи - 75-я годовщина окончания войны в Европе, которую в России отметили 9 мая. Большой Парад победы в Москве из-за эпидемии коронавируса в этом году перенесли на среду, 24 июня.

В статье Путин анализирует истоки войны, жестко критикует Мюнхенское соглашение и политику западных держав в то время и оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, что уже вызвало критику в Польше и странах Балтии. В конце мейла была фраза, которая вызвала раздражение у Обертрайс. С учетом "значительного интереса" у специалистов, из которого исходит посольство, пресс-служба предложила "в будущем использовать статью Владимира Путина для подготовки исторических материалов".

Историк Юлия Обертрайс

Юлия Обертрайс

За что немецкие историки критикуют посольство России

Обертрайс возмутилась этим в Twitter и опубликовала снимок письма. "Для начала я как историк - специалист по Восточной Европе - и как ученый хотела бы выступить против того, что дипломатическое представительство без спросу присылает мне рекомендации по литературе", - сказала Обертрайс во вторник, 23 июня, в беседе с DW. По ее словам, совместное изучение истории Второй мировой войны, к которому призывает в своей статье Путин, "удастся лучше всего, если у политики и дипломатии будет как можно меньше влияния на содержание (исследований. - Ред.)". "То, что правители занимаются исторической политикой, в какой-то степени неизбежно, - говорит Обертрайс. - Но попытка влияния, как это произошло в случае с российским посольством, неприемлема с точки зрения свободы науки".

Похоже аргументируют и другие историки по Восточной Европе, в том числе в Twitter. Одна из них - Анке Хильбреннер (Anke Hilbrenner), профессор в университете Геттингена. "Это письмо меня удивило, и я сначала подумала, что к этому нельзя относиться серьезно", - рассказала историк DW. По ее словам, статья Путина и так бы обратила на себя внимание специалистов. Но выступление президента в роли историка она называет "довольно необычным". Проблематичным, с ее точки зрения, является "смешение политики и науки". Рекомендация посольства использовать текст статьи тоже вызвала у нее раздражение. "Это вмешательство в свободу науки", - считает Хильбреннер.

Мартин Ауст (Martin Aust) из Боннского университета, также профессор, изучающий историю Восточной Европы, повторил тезис коллеги и отметил, что статья Путина и так в поле зрения историков, которые следят за сайтом Кремля. "Но я считаю очень странным и раздражающим то, что посольство рассылает текст своего президента кругу иностранных адресатов из научной среды и сопровождает это рекомендацией о том, что статья пригодится при написании будущих текстов по истории, - говорит Ауст. - К свободе науки относится и то, что ученые не получают советов по литературе от глав государств и дипломатов".

Посольство обосновало письмо с рекомендацией статьи Путина

В ответ на запрос DW посольство РФ в Германии сообщило, что статья Путина "вызвала широкий резонанс в германском медийном и общественно-политическом пространстве". "В этой связи посольство посчитало оправданным ознакомить германскую общественность и профильных специалистов, которых могла бы заинтересовать данная тема, с полной версией статьи".

Историк Мартин Ауст

Мартин Ауст

Перевод был выполнен силами посольства и также размещен на сайте дипломатического представительства. "Рассылка носит исключительно информативный характер и призвана помочь пользователям составить объективное суждение о материале", - сказано в ответе пресс-службы посольства.

Историки о тезисах Путина: "Попал в больное место"

Давая оценку статье Путина, опрошенные DW историки едины. "Путин попал в больное место как Запада, так и Польши: Запад, проигнорировав советские предупреждения, позволил Гитлеру разделить Чехословакию. А Польша при этом была соучастником", - говорит Мартин Ауст. "Но то, что, как пишет Путин, польское руководство одно несет ответственность за дальнейшую судьбу страны, несостоятельно и должно быть отвергнуто", - отмечает Юлия Обертрайс. Ауст и Хильбреннер разделяют эту оценку.

"Проблематичной" и "вводящей в заблуждение" называют историки принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, которая возлагает ответственность за начало войны в равной степени на национал-социализм и сталинизм. Путин в своей статье резко критикует этот документ.

В итоге статья российского президента действительно может привлечь внимание профессионального сообщества в Германии - но совсем не так, как планировало посольство, говорит Анке Хильбреннер: "Я применю ее как пример политического использования Путиным истории, а также неловкой и бессовестной попытки использовать нас, историков, для своих целей".

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


 

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