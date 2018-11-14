Немецкий экспорт в апреле 2019 года резко сократился

В апреле 2019 года немецкий экспорт резко сократился, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в пятницу, 7 июня. По его данным, в апреле Германия поставила в другие страны товары на общую сумму 109,7 млрд евро, что на 0,5 процента меньше, чем год назад (110,2 млрд евро). По сравнению с мартом, когда объем экспорта составил 118,4 млрд евро, падение в апреле составило 3,7 процента.

По данным агентства Reuters, это сокращение экспорта - самое резкое с августа 2015 года.

По итогам апреля больше всего немецких товаров было продано в страны Европейского Союза (63,8 млрд евро).

В свою очередь, импорт в апреле вырос по сравнению с показателем прошлого года с 89,8 до 91,7 млрд евро. Однако по сравнению с мартом, когда Германия купила у других стран товары на сумму 95,9 млрд евро, он резко снизился.

Экспорт из ФРГ в Россию вырос на 10,1 процента

Между тем в Россию Германия в апреле экспортировала больше товаров, чем годом ранее. Тогда этот показатель составил почти 2,14 млрд евро - на 215,5 млн евро меньше, чем в апреле 2019 года (2,35 млрд евро). Таким образом, прирост составил 10,1 процента.

При этом импорт из России в ФРГ в апреле, по сравнению с прошлым годом, упал почти на 13% - с 2,9 до 2,5 млрд евро.

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