 Немецкий экспорт в апреле 2019 года резко сократился | Новости из Германии о Германии | DW | 07.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Немецкий экспорт в апреле 2019 года резко сократился

Падение экспорта из ФРГ стало самым сильным с августа 2015 года, пишет Reuters. Несмотря на общее снижение, поставки в Россию в апреле 2019-го выросли на 10,1%.

Контейнеры в порту Гамбурга

Контейнеры в порту Гамбурга

В апреле 2019 года немецкий экспорт резко сократился, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в пятницу, 7 июня. По его данным, в апреле Германия поставила в другие страны товары на общую сумму 109,7 млрд евро, что на 0,5 процента меньше, чем год назад (110,2 млрд евро). По сравнению с мартом, когда объем экспорта составил 118,4 млрд евро, падение в апреле составило 3,7 процента.

Контекст

Торговая война между США и Китем вошла в острую фазу. Каким образом она может повлиять на российскую экономику и сможет ли та извлечь для себя пользу из конфликта Пекина и Вашингтона? (21.05.2019)

По данным Восточного комитета немецкой экономики, товарооборот ФРГ и РФ составил в 2018 году 60 миллиардов евро. При этом объем поставок из Германии в Россию остался на уровне 2017 года. (11.01.2019)

По данным агентства Reuters, это сокращение экспорта - самое резкое с августа 2015 года.

По итогам апреля больше всего немецких товаров было продано в страны Европейского Союза (63,8 млрд евро).

В свою очередь, импорт в апреле вырос по сравнению с показателем прошлого года с 89,8 до 91,7 млрд евро. Однако по сравнению с мартом, когда Германия купила у других стран товары на сумму 95,9 млрд евро, он резко снизился.

Экспорт из ФРГ в Россию вырос на 10,1 процента

Между тем в Россию Германия в апреле экспортировала больше товаров, чем годом ранее. Тогда этот показатель составил почти 2,14 млрд евро - на 215,5 млн евро меньше, чем в апреле 2019 года (2,35 млрд евро). Таким образом, прирост составил 10,1 процента.

При этом импорт из России в ФРГ в апреле, по сравнению с прошлым годом, упал почти на 13% - с 2,9 до 2,5 млрд евро.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Число пи

    Числа и немцы

    Число пи и не только

    14 марта - День числа пи. Его отмечают и любители математики в Германии. Новый немецкий рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой был установлен в 2018 году: 15320 цифр. Немцы и числа, - об этом пойдет речь в нашей фотогалерее.

  • Как немцы считают на пальцах

    Числа и немцы

    Большой палец вместо мизинца

    При пальцевом счете немцы начинают с большого пальца, далее следует указательный. Причем рука сначала складывается в кулак, а затем разгибаются палец за пальцем. Если в ресторане захотите заказать еще одну кружку пива, сделайте жест, в русском варианте означающий "класс", официант вас поймет.

  • Как считают напитки в немецком ресторане

    Числа и немцы

    Как считают напитки

    Сколько пива вы выпили за вечер, официант не даст забыть. Он ведет счет напиткам на бирдекеле - картонной подставке под кружку, отмечая каждый напиток черточкой. Четыре вертикальные, пятая - горизонтальная. Если клиент не согласен со счетом и дело доходит до суда, то "отметки на подставке" будут приняты в качестве свидетельства.

  • Числа по-немецки

    Числа и немцы

    Счет наоборот

    В немецком языке двузначные числа читаются в обратном порядке: сначала цифра из разряда единиц, а потом - из разряда десятков. Пример: 25 - это "пять и двадцать". В трехзначных числах сначала называют сотню, потом единицу, потом десяток. В Германии это устраивает не всех. Есть даже объединение Zwanzigeins, которое выступает за "нормальный", последовательный порядок цифр.

  • Нумерация этажей в Германии

    Числа и немцы

    Первый этаж - это второй

    Жизнь в Германии так устроена, что "первый этаж" - это фактически второй. Нумерация уровней в зданиях начинается с "земляного этажа" (Erdgeschoss, EG или просто Е) . Следующий - "первый верхний этаж" (1. Obergeschoss или 1. OG). В больших зданиях может быть и несколько подземных уровней (Untergeschoss или UG). Отсчет вниз идет опять-таки от "земляного этажа": чем больше цифра, тем ниже этаж.

  • Улицы без названий

    Числа и немцы

    Улицы без названий

    В поселке под названием Хильгермиссен (Нижняя Саксония) в адресах указывают только номера домов - у улиц нет названий. Местный совет хотел было изменить традицию, но жители выступили против, собрав подписи. Нет названий улиц и в центре Мангейма. Для обозначения кварталов здесь используют буквы и числа. Пример: T3 5 (T3 - это квартал, 5 - номер дома).

  • Четное или нечетное количество цветов дарить, немцы не придают значения.

    Числа и немцы

    Сколько цветов дарить

    Четное или нечетное количество цветов дарить? Немцы не придают этому значения. Две гвоздики в вазочке они не воспримут как дурной знак. Для небольшого букета флористы выбирают нечетное количество. В пышных букетах цветов может быть и 8, и 10, и 20. 12 роз - классика на День св. Валентина.

  • Числа и суеверия у немцев

    Числа и немцы

    Числа и суеверия

    В Германии многие считают число 13 невезучим и боятся пятницы 13-го. Хотя, по данным страховщиков, в этот день происходит меньше ДТП, чем в остальные пятницы. Фразой "Часы бьют 13" ("Jetzt schlägt's aber 13!") немцы выражают возмущение или удивление. Но число 13 также называют "пекарской дюжиной" (Bäckerdutzend): вместо положенного вы получаете бонус - например, 13-ю булочку вместо 12-ти.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 02:46

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад

Контекст

Числа и немцы

Как в Германии заказать одно пиво, найти нужный этаж и не ошибиться с количеством цветов в букете? У немцев свои отношения с числами. (13.03.2019)  

Ссылки в интернете

Федерельное статистическое ведомство сообщает о падении немецкого экспорта в апреле 2019 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад  

Германия заменит уголь возобновляемыми источниками энергии и российским газом?  

Старые дизели из Германии "сбрасывают" в Восточную Европу?  

Также по теме

Portugal VW-Produktion in Palmela

Экономика ФРГ сократилась в третьем квартале на 0,2 процента 14.11.2018

Эксперты считают первое с 2015 года снижение ВВП в квартальном исчислении временным сбоем. Они, однако, предупреждают, что годы бурного роста экономики в ФРГ уже позади.

Hamburg Deutsches Containerschiff Fahne

Экспорт из ФРГ в Россию вырос впервые с момента введения санкций 22.01.2018

За 11 месяцев 2017 года немецкий экспорт в Россию увеличился на 21 процент, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 24,1 млрд евро.

Реклама

Самые читаемые

Сериал "Чернобыль" глазами ликвидаторов: "Водку не помню, давали пепси"  

Сериал "Чернобыль": за что в Германии его критикуют  

Повстанцы начали наступление в провинции Идлиб  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно