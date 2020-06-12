Немецкий эксперт: как изменится наша работа после пандемии

Первые результаты роста удаленной работы (телеработы или Homeoffice, как часто говорят в Германии) обнадеживают: как показал опыт последних месяцев, работа из дома не привела к ухудшению производственных показателей. Впрочем, тренд на удаленку наметился еще до пандемии коронавируса. Как это изменит сферу труда? За ответом DW обратилась к Хильмару Шнайдеру (Hilmar Schneider), руководителю боннского НИИ работы в будущем (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit).

Deutsche Welle: Из-за пандемии коронавируса представители многих профессий были переведены на Homeoffice. Что они говорят теперь по этому поводу? И как оценивают это работодатели? Насколько устраивает тех и других подобная форма работы?

Хильмар Шнайдер: Отзывы тех, кто работает на удаленке, далеко не всегда положительные, особенно в тех случаях, когда домашний офис делят с другими членами семьи и когда дети дома. Кроме того, компьютеры и периферия у многих из них совершенно не предназначены для того, чтобы они продуктивно работали из дома, не говоря уже о тех случаях, когда в семье один только компьютер. И ситуация, когда он одновременно нужен работающим на удаленке родителям, и детям, которые должны делать присланные учителями задания, неизбежно оборачивается конфликтами и стрессом.

Хильмар Шнайдер

- А может быть, что и после локдауна работодатели не особенно будут противиться тому, чтобы их сотрудники работали из дома и домашний офис станет в сфере труда чем-то само собой разумеющимся?

- Наверняка, так оно и будет. Уже сейчас многие фирмы вынуждены в короткие сроки обзаводиться соответствующим компьютерным оборудованием, которое до пандемии, возможно, не у всех из них было. Теперь мы уже достаточно хорошо освоили, например, технологию видеоконференций, а ведь до пандемии во многих компаниях само это слово звучало чуть ли не как иностранное. Сейчас компании и их сотрудники приобретают опыт, который, вероятно, будет использоваться и после окончания кризиса. В то же время мы видим, что у этой технологии есть границы. Те, кто общается сейчас в формате видеоконференций, часто ждут не дождутся дня, когда они смогут вернуться к обычному общению с коллегами и обсуждать с ними производственные вопросы вживую, а не виртуально.

- Как вы думаете, сколько людей будет дистанционно работать в долгосрочной перспективе?

- Вероятно, значительно больше, чем нам представлялось до кризиса. Фактически уже сегодня большой объем работы выполняется на удаленке. Очень значительная часть производственной деятельности в Германии - это предоставление разного рода услуг, сервис. Однако в сфере услуг не всегда возможно использование цифровых технологий. К тому же, существуют виды сервиса, предполагающие прямой личный контакт. Тем не менее, значительная часть выполняемой нами работы позволяет использовать компьютер. И потенциал тут еще огромный.

- А как еще пандемия повлияет на сферу труда?

- Пандемия, вероятно, внесет свою лепту в то, что мы лучше станем осознавать необходимость мер по защите от инфекционных заболеваний. В прошлом мы довольно небрежно относились к этой проблеме. Раньше простудившийся или, скажем, заболевший желудочно-кишечным гриппом человек мог не только запросто явиться в офис, но и при случае поприветствовать кого-нибудь из коллег пожатием руки.

Когда заразившийся инфекционным заболеванием человек оставался дома, это нередко воспринималось как слабость. Думаю, как раз сейчас, благодаря пандемии, мы осознаем, какой ущерб мы наносим здоровью окружающих, в том числе и своим близким, когда, заболев, безответственно продолжаем тесно контактировать с людьми и так распространяем болезнь.

Разумеется, если я две недели буду сидеть на больничном, это обернется убытками для работодателя. Как раз чтобы избежать этого, нужно стать осторожнее, внимательнее, бдительнее, если хотите... Речь идет и о таких банальных вещах, как отказ от рукопожатий и регулярное мытье рук.

- В истории человечества уже были пандемии, - например, пандемия испанского гриппа, вспыхнувшая около ста лет назад. Изменила ли она поведение человека в трудовой сфере?

- Несмотря на то, что разразившаяся после Первой мировой войны пандемия испанского гриппа повлекла за собой огромное количество жертв, по-настоящему она не изменила сознание людей. Не изменила потому, что Первая мировая война сама по себе была страшной катастрофой. Сейчас ситуация иная. В последние 70 лет уровень нашего благосостояния постоянно повышался, наша жизнь была достаточно предсказуемой. По большому счету, основные жизненные риски считались управляемыми.

И тут вдруг вспыхнула пандемия, которая все ставит с ног на голову. Разумеется, это порождает невероятные страхи. Оказавшись в ситуации, когда вдруг прекращают действовать существовавшие до сих пор правила, люди всегда впадают в панику. И это как раз то, что происходит во время нынешней пандемии. Вот почему я уверен, что она оставит глубокие следы в коллективном сознании.

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