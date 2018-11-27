Немецкий эксперт: газопровод EastMed из Израиля в ЕС строить не надо

В Восточном Средиземноморье у берегов Израиля находятся огромные запасы природного газа, способные превратить эту страну в крупного экспортера энергоносителей. Если проложить подводный газопровод от "Левиафана" и других морских месторождений через Кипр и Грецию в Италию, то Израиль получил бы доступ к надежному и платежеспособному рынку Евросоюза.

EastMed стал бы частью Южного газового коридора в обход России

А ЕС, в свою очередь, расширил бы тем самым создаваемый в обход России Южный газовый коридор, состоящий пока из действующего турецкого трубопровода TANAP и готового на 90% TAP, по которому газ из Азербайджана пойдет дальше через Грецию и Албанию в Италию. Ведь объявленная цель Брюсселя - снизить зависимость ЕС от российского газа путем диверсификации поставщиков и маршрутов доставки голубого топлива.

Такова логика, лежащая в основе подводного газопровода EastMed, который стал бы самым протяженным в мире. Евросоюз еще в конце 2015 года придал ему статус "Проекта общего интереса" (PCI) и уже заплатил 2 миллиона евро за технико-экономическое обоснование. Самое позднее в 2022 году Брюсселю предстоит принять решение, возьмет ли ЕС на себя половину общей стоимости проекта, пока оцениваемую приблизительно в 7 миллиардов евро.

Другую половину готовы вложить греческая газовая компания DEPA и итальянская энергетическая фирма Edison через свое совместное предприятие IGI Poseidon (которое в свое время проявляло интерес к прокладке через Грецию в Италию продолжения российского газопровода "Турецкий поток"). Участником проекта в той или иной форме был бы и Кипр, приступающий к освоению собственного, тоже огромного подводного месторождения "Афродита".

Критика политики Израиля в области газового экспорта

Так что EastMed представляется с европейской точки зрения весьма многообещающим проектом, в котором экономически и политически напрямую заинтересованы сразу три страны-члена ЕС (Греция, Италия, Кипр), а также стремящийся к сближению с Европой Израиль. Однако Штефан Вольфрум (Stefan Wolfrum), научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP), предлагает от него отказаться.

Штефан Вольфрум

Он опубликовал статью под заголовком "Противоречивая газоэкспортная политика Израиля" на немецком и английском языках, в которой призывает ЕС не поддерживать строительство трубопровода EastMed. Более того, он даже представил конкретный план действий: сначала обсудить тему в Европарламенте, затем включить ее в повестку дня Европейского совета (высшего политического органа ЕС, состоящего из глав государств и правительств), после чего Европейская комиссия (правительство ЕС) исключила бы газопровод из списка проектов общего интереса при его очередном утверждении в 2021 году.

Статья вышла в серии публикаций Фонда науки и политики на актуальные темы SWP-Aktuell (SWP Comments) и, как всегда, сопровождается указанием, что она отражает точку зрения автора. Тем не менее, любая такая публикация утверждается руководством SWP, а это - ведущий немецкий научный институт, консультирующий по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент ФРГ, так и Евросоюз. Так что институтское начальство по меньшей мере не возражало против того, чтобы специалист по Израилю Штефан Вольфрум вынес на экспертное обсуждение свое предложение.

EMGF - шаг к единому газовому рынку Восточного Средиземноморья

А оно сводится к следующему: вместо того, чтобы поддерживать дорогой трансконтинентальный трубопроводный проект, экономическая польза которого вызывает сомнения, Евросоюзу следует всемерно поощрять стремление Израиля наладить вокруг себя, в ближневосточном регионе, тесное сотрудничество в газовой сфере, что обещает значительную политическую, а в перспективе и экономическую выгоду.

Израильская буровая платформа на газовом месторождении "Левиафан"

В данный момент, считает Штефан Вольфрум, газоэкспортная политика Израиля противоречива. С одной стороны, он наращивает поставки в Египет, продает голубое топливо Иордании и ведет переговоры с палестинцами о добыче газа у побережья сектора Газа. Иными словами, фактически активно содействует формированию в регионе Восточного Средиземноморья единого газового рынка, в том числе путем возрождения имеющейся и строительства новой газотранспортной инфраструктуры.

Свидетельством этих устремлений стало участие Израиля в создании в начале 2019 года Восточно-Средиземноморского газового форума (EMGF), в который вошли как Египет, Иордания и Палестинская автономия, так и Кипр, Греция и Италия. Пока это всего лишь площадка для обмена мнениями, указывает Штефан Вольфрум, но он считает этот формат многообещающим. EMGF мог бы стать координирующим центром газового бизнеса в регионе и тем самым дать толчок не только экономическому сотрудничеству, но даже нормализации политических отношений на Ближнем Востоке.

СПГ с Ближнего Востока

С другой стороны, Израиль в то же время рассчитывает на строительство большого газопровода в Европу. Он обеспечил бы сближение с ЕС, но при этом подорвал бы усилия по налаживанию энергетического сотрудничества с арабскими соседями и свел бы на нет их роль в EMGF, полагает эксперт SWP.

По его мнению, правильным ответом ЕС на столь противоречивую политику как раз и был бы отказ от проекта EastMed при одновременной поддержке Брюсселем формирующейся ближневосточной региональной газовой организации.

Но почему немецкий эксперт в данном случае, похоже, больше озабочен перспективами отношений Израиля с его соседями, чем диверсификацией путей доставки газа в Евросоюз и снижением его зависимости от российских энергоносителей? На этот вопрос DW Штефан Вольфрум ответил, что, во-первых, ЕС в целом заинтересован в укреплении экономического и политического сотрудничества в регионах, расположенных у границ ЕС.

Во-вторых, было бы иллюзией полагать, что "достаточно проложить трубопровод - и надежные поставки газа в Европу гарантированы. Без сотрудничества в данном регионе этот маршрут вряд ли можно будет считать стабильным". Поэтому политически намного выгоднее сначала содействовать формированию газового рынка в Восточном Средиземноморье, а уже потом извлекать экономическую выгоду из надежных поставок оттуда газа в Евросоюз. Но уже не трубопроводного, а сжиженного природного газа (СПГ).

Газовый хаб в Египте стал бы серьезным конкурентом "Газпрому"

Собеседник DW указал на два пока недозагруженных терминала по сжижению газа в Египте. По его мнению, именно этой стране, газовая отрасль которой находится на подъеме после начала освоения очень крупного морского месторождения "Зохр", следовало бы стать региональным газовым хабом. Для этого нужно "увеличить пропускную способность уже имеющихся газопроводов между Израилем и Египтом, а также соединить с египетской территорией газовые месторождения Кипра" (Египет занимается как импортом, так и экспортом газа).

Газопровод в Египте

Своим предложением отказаться от EastMed он вовсе не помогает Кремлю избавить "Газпром" от конкурента его газопроводам, подчеркнул эксперт SWP, отвечая на вопрос DW. "Ни о каком "избавлении от конкурента" пока и речи быть не может, поскольку этого газопровода просто нет, и если он появится, то точно не раньше 2025 года, а за это время на европейском газовом рынке еще многое может измениться ", - отметил Штефан Вольфрум.

К тому же проектная мощность EastMed - первоначально 10 миллиардов кубометров в год. Это весьма немного, если иметь в виду ежегодно потребляемые в ЕС объемы (порядка 450 миллиардов кубометров). Куда более серьезной конкуренцией "Газпрому" и в целом российскому газу эксперт SWP считает как раз развитие СПГ-хаба в Египте. Ведь отсюда газ, в том числе и израильский, можно будет оперативно, в зависимости от колебаний спроса, направлять в танкерах либо напрямую по Средиземному морю в Европу, причем в разные страны, либо по Суэцкому каналу в Азию. Такой гибкости лежащая на дне моря труба никогда не обеспечит.

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