Немецкий шоколад: какой лучше (фото)

Шоколадное дело в Германии

Сладкие "костяшки"

Конфету с прослойками из марципана и клубничного желе придумал Херберт Вендлер (Herbert Wendler) из Дрездена в 1936 году. Его судьба и самого предприятия - сложная: разрушенное во время войны, экспроприированное в ГДР, оказавшееся на грани банкротства после объединения Германии. И тем не менее это лакомство, пускай уже и под маркой других производителей, - одно из любимых в Германии.