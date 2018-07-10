 Немецкий шоколад: какой лучше (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.07.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкий шоколад: какой лучше (фото)

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Перед какими сладостями не могут устоять немцы? Погружаемся в историю шоколада в Германии!

  • Шоколадная фабрика Халлорен - экспонаты Музея фабрики

    Шоколадное дело в Германии

    Шоколадная фабрика в Галле

    На создание съедобного макета ратуши в Галле ушло больше тонны шоколада. На фотографиях - статуя Роланда в Галле, куранты, украшающие ратушу, и один из фрагментов здания. Изготовила их одна из старейших немецких фабрик - Halloren Schokoladenfabrik, которая существует с 1804 года. Предприятие по изготовление тортов и шоколада открыл кондитер Фридрих Август Мите (Friedrich August Miethe).

  • Шоколадные конфеты - Halloren Kugeln

    Шоколадное дело в Германии

    Шоколадные конфеты

    Самые известные из ассортимента фабрики в Галле - Halloren Kugeln. Форму кондитеры позаимствовали у солеваров: конфеты напоминают пуговицы. Правда, из-за невысокого содержания шоколада их нельзя называть конфетами. Какао был дефицитным товаром в ГДР, но и позднее кондитеры не стали увеличивать его содержание до необходимых 25 %. В день фабрика производит 1,6 миллиона "пуговиц".

  • Мавр шоколадного бренда Sarotti

    Шоколадное дело в Германии

    Мавр превращается в мага

    В 1852 году в Берлине открылась кондитерская, которую через 20 лет выкупит Хуго Хофман (Hugo Hoffmann). Он переместил предприятие на Mohrenstraße, название которой позднее определило выбор логотипа - им стали мавры. В 90-е годы фабрику выкупила швейцарская компания Nestle: фигурка мавра переживает ренессанс. В 2004 году уже новый владелец, немецкий производитель Stollwerck, сделает из мавра мага.

  • Ritter Sport - квадратные плиткиб юольшие и маленькие

    Шоколадное дело в Германии

    Практичный шоколад

    Фабрику по производству шоколада и кондитерских изделий Alfred Ritter Cannstatt основали в 1912 году в одном из районов Штутгарта. А вот знаменитая на весь мир квадратная плитка шоколада появилась в 1932 году. Идея заключалась в том, чтобы сделать шоколад практичным: он должен был уместиться в кармане любой спортивной куртки. Этот "квадрат" пришелся по вкусу сладкоежкам не только в Германии.

  • Доминоштайн из Дрездена

    Шоколадное дело в Германии

    Сладкие "костяшки"

    Конфету с прослойками из марципана и клубничного желе придумал Херберт Вендлер (Herbert Wendler) из Дрездена в 1936 году. Его судьба и самого предприятия - сложная: разрушенное во время войны, экспроприированное в ГДР, оказавшееся на грани банкротства после объединения Германии. И тем не менее это лакомство, пускай уже и под маркой других производителей, - одно из любимых в Германии.

  • Фабрика Rausch - плитки шоколада

    Шоколадное дело в Германии

    100 лет с шоколадом

    Семейное предприятие Rausch было основано в Берлине 1918 году. В "Доме шоколада" этого производителя можно увидеть настоящие произведения кондитерского искусства. Бранденбургские ворота, самый большой в мире авиалайнер Airbus A 380, - эти и другие экспонаты поражают даже самых искушенных сладкоежек.

  • Моцарткугель фабрики Reber

    Шоколадное дело в Германии

    Полмиллиона конфет в день

    В городе Бад-Райхенхалль (Bad Reichenhall) расположена кондитерская фабрика Reber, производящая "настоящие", как подчеркивает само предприятие, - конфеты Mozartkugeln. В день - 500 тысяч штук. Семейное предприятие существует с 1865 года, а начиналось все с кафе в Мюнхене.

  • Конфеты шоколадного бренда Stollwerck

    Шоколадное дело в Германии

    Сначала были леденцы

    История еще одной шоколадной фабрики началась с изготовления леденцов от кашля. В 1939 году Франц Штольверк (Franz Stollwerck) положил начало производству, которое и по сей день носит его имя. С 2011 года оно входит в группу концерна Baroni в 2011 году. Но шоколадные изделия (более 300 наименований) по-прежнему выпускают в Германии. На снимке - шоколадный шедевр из Зальфельда в Тюрингии.

  • Фабрика

    Шоколадное дело в Германии

    Бельгийские корни

    Кондитерскую фабрику Hachez основал кондитер бельгийского происхождения в 1890 году. Она довольно быстро выбилась в лидеры на рынке шоколада премиум-класса. В 2012 году фирма перешла датскому концерну Toms. Но и сегодня шоколадные конфеты бренда Hachez сходят с конвейера только после индивидуальной обработки вручную (на снимке).

  • Шоколадные фигурки из Вергоны

    Шоколадное дело в Германии

    Где производят рождественские календари

    1916 год стал годом основания самой первой шоколадной фабрики в восточногерманском Вернигероде. Менялись времена, владельцы, ассортимент. Сегодня фабрика Schokoladenfabrik Wergona специализируется на изготовлении полых фигурок к самым большим праздникам в Германии - Рождеству и Пасхе. Здесь же производится 30 миллионов рождественских календарей.

    Автор: Инга Ваннер


  • Шоколадная фабрика Халлорен - экспонаты Музея фабрики

    Шоколадное дело в Германии

    Шоколадная фабрика в Галле

    На создание съедобного макета ратуши в Галле ушло больше тонны шоколада. На фотографиях - статуя Роланда в Галле, куранты, украшающие ратушу, и один из фрагментов здания. Изготовила их одна из старейших немецких фабрик - Halloren Schokoladenfabrik, которая существует с 1804 года. Предприятие по изготовление тортов и шоколада открыл кондитер Фридрих Август Мите (Friedrich August Miethe).

  • Шоколадные конфеты - Halloren Kugeln

    Шоколадное дело в Германии

    Шоколадные конфеты

    Самые известные из ассортимента фабрики в Галле - Halloren Kugeln. Форму кондитеры позаимствовали у солеваров: конфеты напоминают пуговицы. Правда, из-за невысокого содержания шоколада их нельзя называть конфетами. Какао был дефицитным товаром в ГДР, но и позднее кондитеры не стали увеличивать его содержание до необходимых 25 %. В день фабрика производит 1,6 миллиона "пуговиц".

  • Мавр шоколадного бренда Sarotti

    Шоколадное дело в Германии

    Мавр превращается в мага

    В 1852 году в Берлине открылась кондитерская, которую через 20 лет выкупит Хуго Хофман (Hugo Hoffmann). Он переместил предприятие на Mohrenstraße, название которой позднее определило выбор логотипа - им стали мавры. В 90-е годы фабрику выкупила швейцарская компания Nestle: фигурка мавра переживает ренессанс. В 2004 году уже новый владелец, немецкий производитель Stollwerck, сделает из мавра мага.

  • Ritter Sport - квадратные плиткиб юольшие и маленькие

    Шоколадное дело в Германии

    Практичный шоколад

    Фабрику по производству шоколада и кондитерских изделий Alfred Ritter Cannstatt основали в 1912 году в одном из районов Штутгарта. А вот знаменитая на весь мир квадратная плитка шоколада появилась в 1932 году. Идея заключалась в том, чтобы сделать шоколад практичным: он должен был уместиться в кармане любой спортивной куртки. Этот "квадрат" пришелся по вкусу сладкоежкам не только в Германии.

  • Доминоштайн из Дрездена

    Шоколадное дело в Германии

    Сладкие "костяшки"

    Конфету с прослойками из марципана и клубничного желе придумал Херберт Вендлер (Herbert Wendler) из Дрездена в 1936 году. Его судьба и самого предприятия - сложная: разрушенное во время войны, экспроприированное в ГДР, оказавшееся на грани банкротства после объединения Германии. И тем не менее это лакомство, пускай уже и под маркой других производителей, - одно из любимых в Германии.

  • Фабрика Rausch - плитки шоколада

    Шоколадное дело в Германии

    100 лет с шоколадом

    Семейное предприятие Rausch было основано в Берлине 1918 году. В "Доме шоколада" этого производителя можно увидеть настоящие произведения кондитерского искусства. Бранденбургские ворота, самый большой в мире авиалайнер Airbus A 380, - эти и другие экспонаты поражают даже самых искушенных сладкоежек.

  • Моцарткугель фабрики Reber

    Шоколадное дело в Германии

    Полмиллиона конфет в день

    В городе Бад-Райхенхалль (Bad Reichenhall) расположена кондитерская фабрика Reber, производящая "настоящие", как подчеркивает само предприятие, - конфеты Mozartkugeln. В день - 500 тысяч штук. Семейное предприятие существует с 1865 года, а начиналось все с кафе в Мюнхене.

  • Конфеты шоколадного бренда Stollwerck

    Шоколадное дело в Германии

    Сначала были леденцы

    История еще одной шоколадной фабрики началась с изготовления леденцов от кашля. В 1939 году Франц Штольверк (Franz Stollwerck) положил начало производству, которое и по сей день носит его имя. С 2011 года оно входит в группу концерна Baroni в 2011 году. Но шоколадные изделия (более 300 наименований) по-прежнему выпускают в Германии. На снимке - шоколадный шедевр из Зальфельда в Тюрингии.

  • Фабрика

    Шоколадное дело в Германии

    Бельгийские корни

    Кондитерскую фабрику Hachez основал кондитер бельгийского происхождения в 1890 году. Она довольно быстро выбилась в лидеры на рынке шоколада премиум-класса. В 2012 году фирма перешла датскому концерну Toms. Но и сегодня шоколадные конфеты бренда Hachez сходят с конвейера только после индивидуальной обработки вручную (на снимке).

  • Шоколадные фигурки из Вергоны

    Шоколадное дело в Германии

    Где производят рождественские календари

    1916 год стал годом основания самой первой шоколадной фабрики в восточногерманском Вернигероде. Менялись времена, владельцы, ассортимент. Сегодня фабрика Schokoladenfabrik Wergona специализируется на изготовлении полых фигурок к самым большим праздникам в Германии - Рождеству и Пасхе. Здесь же производится 30 миллионов рождественских календарей.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Шоколад

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    100 плиток в год

    Германия - лидер по количеству съеденного в Европе шоколада. По данным Федерального союза производителей сладостей (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie), в среднем в 2015 году на каждого немца пришлось по 9,85 килограмма этого лакомства. То есть около 100 съеденных плиток или чуть больше 60 тысяч калорий.

  • Шоколатье Сабине Дубенкропп

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    Лучший кондитер

    Эта девушка стала лучшей шоколатье Германии в 2015 году. В берлинском магазине Сабины Дубенкропп (Sabine Dubenkropp) под названием Mélanie насчитывается более ста сортов конфет. Секрет успеха кондитера в простоте: она никогда не смешивает несколько вкусов в одной начинке и любит добавлять в свои изделия специи.

  • Белый и молочный шоколад

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    Нелюбимый сорт

    Белый шоколад у немцев не в почете, его покупают крайне редко. Самые популярные виды - обычные плитки и батончики из молочного и темного шоколада, как с начинкой, так и без нее. Второе место занимают конфеты без наполнителя и с безалкогольной начинкой.

  • Шоколадный музей

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    Закуска к пиву

    В Кельне на берегу Рейна находится известный во всем мире Шоколадный музей (Schokoladenmuseum Köln). Помимо обычных экскурсий здесь можно записаться на кулинарные курсы и тематические дегустации. Сейчас, к примеру, проходит серия мастер-классов о сочетании крафтового пива и шоколада.

  • Шоколад с капустой

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    Овощная начинка

    Листовая капуста кале - традиционная основа зимних салатов на севере Германии. Кроме того, такую капусту подают в качестве гарнира к сосискам, свиному жаркому или грудинке. Кондитеры из Ольденбурга добавили этот ингридиент в шоколад, а в качестве красителя использовали шпинат. По словам первых дегустаторов, конфеты не имеют привкуса капусты, а начинка такая же сладкая, как и классическое пралине.

  • Нобелевская премия

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    Нобелевский шоколад

    Швейцарский ученый Франц Мессерли доказал, что страны с наибольшим потреблением шоколада получают больше Нобелевских премий. По количеству лауреатов лидирует Швейцария, Германия и США, а вот Япония, Китай и Бразилия находятся в конце списка. Единственное исключение - Швеция, где в среднем съедают только 6,5 килограмма шоколада в год, а премий получают относительно много.

  • Новогодняя серия

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    Новые вкусы

    Ежегодно немецкие производители шоколада выпускают рождественские серии. В этом году Ritter Sport представил плитки молочного шоколада со вкусом жаренного миндаля и кокосового печенья, а также белый шоколад с хрустящими шариками с добавлением корицы. Milka экспериментирует не со вкусами, а с формой: они приготовили шоколадных снеговиков с кремом какао и сладкие снежки с молочной начинкой.

  • Шоколадные конфеты

    Сладкие факты о немецком шоколаде

    Ручная работа

    В августе 2016 года в саксонском городке Лунценау впервые провели фестиваль EuroBean для шоколатье со всего мира. На праздник приехали фермеры из Южной Америки, чтобы познакомиться с производителями шоколада и обсудить тонкости производственного процесса. На специальный фестиваль приглашают только изготовителей мануфактурного шоколада, крупных игроков рынка сладостей здесь не ждут.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

На ярмарку сладостей - не за шоколадом

На крупнейшую в мире ярмарку сладостей ISM в 2018 году приехали более 1600 фирм. Но настоящим сластенам здесь было не разгуляться. (31.01.2018)  

Сладости без сахара: что предлагают кондитеры мира

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Шоколадная экспозиция в самом маленьком музее мира

Эта выставка образцов классического модерна и произведений современного искусства открыта круглосуточно в музее, похожем на кукольный домик. (01.03.2016)  

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Бревно на тарелке, или Секреты баумкухена

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Самый сладкий маршрут Европы

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Сладкие тренды - 2017

На крупнейшей в мире ярмарке сладостей и снеков ISM в Кельне представлены главные сладкие тенденции этого года. Фоторепортаж DW. (31.01.2017)  

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Все самое сладкое в одном месте, или Мировой смотр кондитеров  

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