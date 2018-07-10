Немецкий шоколад: какой лучше (фото)

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Перед какими сладостями не могут устоять немцы? Погружаемся в историю шоколада в Германии!
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