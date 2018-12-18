Немецкий художник: провокации с людьми (видео)

Свои перформансы Симон Пфеффель устраивал в разных городах, в том числе, в Москве в рамках проекта "Формы художественной жизни" Гёте-Института и ММОМА. Их финал всегда зависит от других.
Феминистский трафарет, символы российских колоний и психосквош, - берлинские кураторы показали свою версию "Форм художественной жизни" в рамках совместного проекта Гёте-Института и ММOМА. (04.09.2018)
Камни из храма Христа Спасителя, арт-законопроект в Госдуму и тренинг-опера: в Москве показывают "Формы художественной жизни" - совместный проект Гете-Института и ММOМА. (17.05.2018)
Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве. (16.12.2017)
Московский художник Андрей Кузькин добрался до Гамбурга. В рамках перформанса "Явление природы" в разных городах мира мужчина стоит вверх ногами, зарывшись головой в землю. (09.02.2018)