Культура и стиль жизни

Немецкий художник: провокации с людьми (видео)

Свои перформансы Симон Пфеффель устраивал в разных городах, в том числе, в Москве в рамках проекта "Формы художественной жизни" Гёте-Института и ММОМА. Их финал всегда зависит от других.

Смотреть видео 03:54 Now live 03:54 мин Поделиться Искусство на грани падения Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3AK9e Симон Пфеффель и его искусство общения

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