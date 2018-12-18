 Немецкий художник: провокации с людьми (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.12.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкий художник: провокации с людьми (видео)

Свои перформансы Симон Пфеффель устраивал в разных городах, в том числе, в Москве в рамках проекта "Формы художественной жизни" Гёте-Института и ММОМА. Их финал всегда зависит от других.

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Симон Пфеффель и его искусство общения

 

 

Контекст

Психосквош и другие эксперименты в Москве и Подмосковье

Феминистский трафарет, символы российских колоний и психосквош, - берлинские кураторы показали свою версию "Форм художественной жизни" в рамках совместного проекта Гёте-Института и ММOМА. (04.09.2018)  

Художники из Лейпцига переосмыслят идеи Пролеткульта

Камни из храма Христа Спасителя, арт-законопроект в Госдуму и тренинг-опера: в Москве показывают "Формы художественной жизни" - совместный проект Гете-Института и ММOМА. (17.05.2018)  

Искусство снизу: лайфхак от немецких художников

Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве. (16.12.2017)  

Обнаженный перформанс у Эльбской филармонии

Московский художник Андрей Кузькин добрался до Гамбурга. В рамках перформанса "Явление природы" в разных городах мира мужчина стоит вверх ногами, зарывшись головой в землю. (09.02.2018)  

Искусство "с улицы": художники берлинских стен

Из четырех арт-ярмарок, прошедших одновременно в Берлине, ярмарка стрит-арта Stroke 3.0 больше всего была ориентирована на молодежь. Молодая публика стояла в длинной очереди, чтобы попасть в выставочный зал. (11.10.2010)  

Ссылки в интернете

О проекте "Формы художественной жизни" на сайте Московского музея современного искусства

О проекте "Формы художественной жизни" на сайте Гете-Института в Москве

Аудио- и видеофайлы по теме

Симон Пфеффель и его искусство общения  

Искусство на растоптанных жвачках  

Стрит-арт в Берлине  

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Искусство на грани падения 18.12.2018

У перформансов немецкого художника Симона Пфеффеля всегда открытый финал. Чем они закончатся, зависит от других и их искусства общения.

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