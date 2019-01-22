 Немецкий фильм ″Работа без авторства″ номинирован на ″Оскар″ | Германия | DW | 22.01.2019

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Германия

Немецкий фильм "Работа без авторства" номинирован на "Оскар"

Картина Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка включена в список кандидатов на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Фон Доннерсмарку уже присуждали эту награду в 2007 году.

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Немецкий фильм "Работа без авторства" ("Werk ohne Autor") режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck) включен в короткий список претендентов на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Пятерка номинантов была объявлена во вторник, 22 января. В нее вошли также фильмы из Польши, Мексики, Японии и Ливана.

В категории "лучший фильм" номинантами стали "Богемская рапсодия", "Власть", "Рома", "Черный клановец", "Черная пантера", "Фаворитка", "Зеленая книга" и "Звезда родилась".

За премию лучшему режиссеру поборются Адам Маккей ("Власть"), Йоргос Лантимос  ("Фаворитка"), Спайк Ли ("Черный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война") и Альфонсо Куарон ("Рома").

Контекст

История кино - это и история дебютных фильмов. Но не всегда удачный старт, даже увенчанный "Оскаром", дает гарантии на успешную карьеру. (02.02.2018)

Лауреаты прошлых лет и потенциальные обладатели голливудской кинопремии представляют свои новые работы в Венеции. Среди фаворитов на получение "Золотого льва" - немецкий режиссер. (29.08.2018)

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк уже становился обладателем "Оскара" в этой номинации - в 2007 году за картину "Жизнь других" ("Das Leben der anderen"). В 2010 году он снял фильм "Турист" с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли, который не имел международного успеха. В "Работе без авторства" режиссер вновь вернулся к сюжету из немецкой истории. В основу сюжета положена вымышленная биография деятеля культуры, родившегося в 1930-е годы. Через его судьбу режиссер показывает отголоски нацистского прошлого в повседневной послевоенной жизни ГДР и ФРГ.

До сих пор "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получили три немецкие картины. В 1980 году - "Жестяной барабан", снятый Фолькером Шлендорфом (Volker Schlöndorff) по одноименному роману Гюнтера Грасса (Günter Grass), в 2003 году - "Нигде в Африке" ("Nirgendwo in Afrika) Каролине Линк (Caroline Link) и "Жизнь других".

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  • 1966: Молодой Тёрлес (Der junge Törless)

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    "Молодой Тёрлес" - режиссерский дебют Фолькера Шлендорфа, одного из самых известных немецких кинорежиссеров, обладателя "Оскара". Основа сюжета - роман Роберта Музиля "Душевные смуты воспитанника Тёрлеса". Шлендорф нашел адекватную кинематографическую форму для сложной книги. Почти все его последующие фильмы также являются экранизациями литературных произведений.

  • 1966: Прощание с прошлым (Abschied von Gestern)

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    1966: "Прощание с прошлым" (Abschied von Gestern)

    Со своим первым полнометражным фильмом "Прощание с прошлым" Александр Клуге завоевал один из главных призов Венецианского кинофестиваля. Клуге был инициатором "Оберхаузенского манифеста", в котором 26 молодых режиссеров заявили о смерти старого кино. "Прощание с прошлым" - яркий пример нового немецкого кино с его провокационной эстетикой, соседством факта и фикции, наслоением ассоциаций и смыслов.

  • 1967: Обеды (Mahlzeiten)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1967: "Обеды" (Mahlzeiten)

    Еще один "оберхаузеновец" - Эдгар Райц - также удостоился награды в Венеции. Премию за лучший дебют завоевал его фильм "Обеды". Впоследствии Райц станет автором получившего мировую известность многосерийного эпоса "Родной край: хроники Германии". А дебютная картина режиссера рассказывыла о нравах послевоенной Германии и ее шестидесятниках.

  • 1969: Любовь холоднее смерти (Liebe ist kälter als der Tod)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1969: "Любовь холоднее смерти" (Liebe ist kälter als der Tod)

    В столь значимое для немецкого кино десятилетие представил свой полнометражный дебют и Райнер Вернер Фассбиндер. "Любовь холоднее смерти" - это стилизация под французские и американские гангстерские фильмы, их аскетическое переосмысление. Этот фильм Фассбиндер снял быстро и дешево: всего за 24 дня, с бюджетом 95 тысяч марок. Лента дала мощный креативный импульс немецкому кино.

  • 1993: Смертельная Мария (Die tödliche Maria)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1993: "Смертельная Мария" (Die tödliche Maria)

    В 1993 году дебютировал Том Тыквер, один из самых успешных немецких режиссеров нашего времени. Его первый полнометражный художественный фильм "Смертельная Мария" демонстрирует многое из того, что отличает более поздние, знаковые работы Тыквера: завораживающий визуальный стиль и радикальную эстетику. Жизнь героини протекает ровно, в рамках обывательского миропорядка. И вдруг она влюбляется.

  • 1995: Nach fünf im Urwald

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1995: Nach fünf im Urwald

    Дебют Ханса Кристиана Шмида пришелся на очередной кризис в немецком кино и впервые был показан по телевидению. Милый фильм о тинейджерских проблемах, "После пяти в джунглях" занимает почетное место в истории кинематографа. Он стал первым из тонко прописанных режиссером психологических портретов своих современников. И первым фильмом будущей "Лолы", тогда еще неизвестной Франки Потенты.

  • 1996: За гранью тишины (Jenseits der Stille)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1996: "За гранью тишины" (Jenseits der Stille)

    Номинацию на "Оскар" Каролине Линк получила уже за свой дебютный полнометражный фильм "За гранью тишины" – лирический портрет девушки-музыканта, выросшей в семье с глухонемыми родителями. Снятый спустя пять лет фильм Каролине Линк "Нигде в Африке" был удостоен премии Американской киноакадемии.

  • 1998: Быстро и без боли (Kurz und Schmerzlos)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    1998: "Быстро и без боли" (Kurz und Schmerzlos)

    Новую тональность дал немецкому кино Фатих Акин, сын эмигрантов из Турции. Его дебютный полнометражный фильм - гангстерская баллада "Быстро и без боли" - рассказывает с эмоциональной мощью о дружбе и предательстве, о мафиозном прошлом, о бессилии мечты и о жестокой реальности. Действие разворачивается в родном для Акина Гамбурге.

  • 2006: Жизнь других (Das Leben der Anderen)

    10 незабываемых дебютов немецкого кино

    2006: "Жизнь других" (Das Leben der Anderen)

    Трудно в это поверить, но удостоенная в 2007 году "Оскара" драма "Жизнь других" является дебютом режиссера и сценариста Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Фильм рассказывает о тотальном контроле "штази" (министерства государственной безопасности бывшей ГДР) над культурной жизнью Восточного Берлина.

    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


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Контекст

10 незабываемых дебютов немецкого кино

Многие известные немецкие кинематографисты привлекли внимание уже своими дебютными фильмами. Не все они были кассовыми, но все стали незабываемыми. Выбор DW. (02.02.2018)  

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