Немецкий турбизнес опасается коллапса и массовой безработицы

В немецкой индустрии туризма опасаются экономического коллапса и массовой безработицы. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил председатель Федерального объединения немецкой туриндустрии Михаэль Френцель (Michael Frenzel) в интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы опросили почти 11 тысяч турфирм и 2300 организаторов мероприятий, две трети компаний считают, что им может угрожать банкротство в ближайшей или среднесрочной перспективе", - заявил Френцель.

Клиенты предъявили претензии на миллиарды евро

Безработица может угрожать миллиону человек, занятых в туристической отрасли Германии. Михаэль Френцель отметил, что уже сейчас до 70 процентов работников получают пособие по неполной занятости.

"Экономическая ситуация в отрасли катастрофически обострилась. Мы не только потеряем почти 11 миллиардов евро оборота до середины июня, ситуацию ухудшает то, что клиенты требуют возмещения еще от 3 до 4 миллиардов", - добавил Френцель. Он также напомнил, что турбизнес формирует до 3 миллионов рабочих мест в стране.

Тем временем, Еврокомиссия рекомендовала государствам Шенгенской зоны продлить ограничения на въезд из третьих стран до 15 июня. В Брюсселе считают, что сначала необходимо открыть внутренние границы.

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