Немецкий теолог: РПЦ ошибочно оценила церковную ситуацию в Украине

Теолог Томас Бремер (Thomas Bremer) - профессор Мюнстерского университета, известный немецкий исследователь православия, автор книги "Крест и Кремль. Короткая история православной церкви в России". DW поговорила с ним о том, какие последствия для православия может повлечь за собой предоставление Константинополем автокефалии украинской церкви, чем объясняется настолько резкая реакция РПЦ и почему важна позиция, которую займут в этом вопросе другие православные церкви.

DW: Последние решения Синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса украинской церкви вызвали достаточно резкую реакцию со стороны Русской православной церкви (РПЦ), в результате чего она прекратила общение с Константинополем. Можно ли было предвидеть такой шаг?

Томас Бремер: На самом деле, на уровне епископов и священнослужителей РПЦ разорвала отношения с Константинополем еще раньше. Решение об этом было принято Московским патриархатом, кажется, еще 14 сентября. Тогда епископам и священникам РПЦ предписывалось больше не проводить общего богослужения вместе с епископами и священниками Константинопольского патриархата.

Последствия можно было заметить даже здесь, в Германии. К примеру, в середине сентября в Дюссельдорфе на сан рукополагали нового епископа Дюссельдорфского Сербской православной церкви. И представителя Константинополя, в данном случае епископа, на посвящении не было. Его попросили не приходить, потому что в посвящении участвовали епископы РПЦ.

Что же касается обычных верующих, то до недавнего времени им разрешалось участвовать в таинстве святого причастия в церквях Константинопольского патриархата. К примеру, россияне-паломники, посещавшие гору Афон, имели право причащаться в церквях Константинопольского патриархата. Но последнее решение Синода РПЦ, где приняли определенные решения также по действиям верующих, затронуло и это.

- А чем, на ваш взгляд, объясняется такая резкая реакция со стороны Москвы на решение Вселенского Синода? Какие последствия она может повлечь для всего православного мира?

- Одна из самых существенных проблем, на мой взгляд, заключается в том, что РПЦ неправильно оценила церковную ситуацию в Украине. Я знаю, что многие люди в Украине хотят иметь свою украинскую автокефальную церковь. В России в это не верили. Они верили в то, что люди хотят быть вместе с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), хотя на самом деле это не так. Этим просчетом отчасти и объясняется реакция РПЦ.

Что касается последствий для всего православного мира, то определяющей будет не реакция Москвы, Константинополя и Киева. Все будет зависеть от того, как отреагируют другие православные церкви: Сербская, Болгарская, Румынская, Греческая, Кипрская и другие. Если другие церкви в этом вопросе займут позицию одной из сторон (конфликта - Ред.), тогда существует опасность раскола. Однако если эти церкви попытаются выступить посредниками в конфликте между Константинополем и Москвой, при этом поддерживая контакты между двумя церквями, тогда, надеюсь, раскола можно будет избежать.

- А не прослеживается во всех этих решениях влияние политики?

- На самом деле, автокефалия - церковный принцип и церковная структура. Но в случае с Украиной видно очень сильное политическое влияние. Часто можно услышать, что российская церковь тесно связана с государством. Однако очевидно, что государство в Украине очень сильно вмешивается в церковные вопросы.

- Вселенский Синод решил отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета. Как вы оцениваете этот шаг?

- Это был сложный акт. Решение отлучить Филарета Денисенко от церкви было принято Московским патриархатом. Константинополь ссылается на пункты старого канона, в соответствии с которым отлученный от церкви епископ имеет право подать апелляцию в Константинопольский патриархат. Но события последних дней и недель имеют мало общего со старым каноном - скорее, они объясняются политической ситуацией.

Для меня это немного сложно, потому что, например, сам Филарет претендовал на титул патриарха (Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - Ред.). До сих пор ни одна из православных церквей не признала его патриархом. Поэтому я не знаю, считает его Константинополь патриархом, или, может, просто бывшим епископом или митрополитом.

- Филарет выразил надежду провести вскоре объединительный собор украинских церквей. Как предоставление томоса украинской православной церкви повлияет на православие в Украине?

- Можно предположить, что некоторые епископы Украинской православной церкви Московского патриархата захотят перейти в новую церковную структуру. Вряд ли их будет много, может быть, двое-трое, может быть, десять. Но, думаю, что большинство из примерно 75-78 епископов УПЦ МП останутся в старой структуре. Если объединятся Украинская автокефальная церковь, Украинская православная церковь Киевского патриархата и некоторые епископы УПЦ МП, в Украине появятся две большие церковные структуры: одна с Филаретом и Константинополем, вторая - с Онуфрием и Москвой.

Подобного в православной стране еще не было: в православных странах существует лишь одна каноническая церковь. И тогда непонятно, кого считать православным епископом Одессы: епископа Константинополя или епископа Онуфрия? Или, например, кого считать епископом Днепра? Я не вижу способа решения этой проблемы. Не думаю, что в подобных случаях удастся достичь компромисса. Скорее, это приведет к разгогласиям, и в каждом крупном украинском городе будет два епископа, и каждый из них будет говорить: "Я - настоящий епископ".

- Существует ли опасность, что эти споры перерастут в конфликты?

- Надеюсь, что все задействованные стороны - не только обе церкви, но и правительство страны - попытаются все решить мирно, и к повторению ситуации начала 1990-х годов, когда в Украине из-за этого лилась кровь, не дойдет.

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