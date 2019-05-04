Немецкий сенокос (фото)

Борков • Вот так выглядят сейчас с высоты полеты дрона ландшафт в окрестностях города Штернберг в восточногерманской федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где уже полным ходом идет сенокос.
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Рапсовые ландшафты Германии
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Рапсовые ландшафты Германии
Рапс - это не только ценная масличная культура и превосходный медонос, но также источник вдохновения для фотографов. Посмотрим на некоторые снимки рапсовых ландшафтов Германии, начав на этом поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.
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Рапсовые ландшафты Германии
Нордштеммен в Нижней Саксонии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне.
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Рапсовые ландшафты Германии
Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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Рапсовые ландшафты Германии
Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Сельский ландшафт около баварского Менгкофена.
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Рапсовые ландшафты Германии
В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.
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Рапсовые ландшафты Германии
Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.
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Рапсовые ландшафты Германии
Остаемся на балтийском побережье, но заглянем на остров Рюген, по которому туристы могут прокатиться по старой узкоколейном дороге на таком "Неистовом Роланде" ("Rasender Roland").
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Рапсовые ландшафты Германии
Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.
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Рапсовые ландшафты Германии
Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.
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Рапсовые ландшафты Германии
Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.
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Рапсовые ландшафты Германии
Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.
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Рапсовые ландшафты Германии
Рапсовое поле около Заксендорфа в Бранденбурге.
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Рапсовые ландшафты Германии
Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.
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Рапсовые ландшафты Германии
Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.
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Рапсовые ландшафты Германии
Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.
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Рапсовые ландшафты Германии
Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.
Автор: Максим Нелюбин
Крестьянские приметы и народные мудрости
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Двенадцать немецких месяцев
Январь - Januar
Чем январь холодней, тем весь год добрей.
Je frostiger der Januar, desto freundlicher das Jahr.
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Двенадцать немецких месяцев
Февраль - Februar
Богат февраль туманами - жди весь год дождей.
Viel Nebel im Februar, viel Regen das ganze Jahr.
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Двенадцать немецких месяцев
Март - März
Должен волком март прийти, а ягненочком уйти.
Der März soll wie ein Wolf kommen und wie ein Lamm gehen.
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Двенадцать немецких месяцев
Апрель - April
Сумасбродный апрель: что хочет, то воротит.
April, April, der macht, was er will.
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Двенадцать немецких месяцев
Май - Mai
Первая любовь и месяц май редко проходят без заморозков.
Die erste Liebe und der Mai, gehen selten ohne Frost vorbei.
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Двенадцать немецких месяцев
Июнь - Juni
Чтобы колос налился и вином - виноград, крестьянин в июне дождю всегда рад.
Soll gedeihen Korn und Wein, muss im Juni Regen sein.
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Двенадцать немецких месяцев
Июль - Juli
Что июль сотворил, сентябрю не спасти.
Was der Juli verbricht, rettet der September nicht.
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Двенадцать немецких месяцев
Август - August
Августу - роса, что человеку - хлеб насущный.
Der Tau tut dem August so not, wie jedermann das täglich Brot.
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Двенадцать немецких месяцев
Сентябрь - September
Ласточки задержались, не страшись в тот год зимы.
Bleiben die Schwalben lange, so sei vor dem Winter nicht bange.
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Двенадцать немецких месяцев
Октябрь - Oktober
Через голые ветки в октябре зиму-зимушку видать.
Fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der Winter bald zur Stell'.
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Двенадцать немецких месяцев
Ноябрь - November
Святой Мартин с седой бородой - холодной быть зиме и затяжной.
Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und Hart.
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Двенадцать немецких месяцев
Декабрь - Dezember
Чем холодней декабрь, тем жарче июль.
So kalt wie Dezember, so heiß wird's im Juli.
Автор: Максим Нелюбин
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