Немецкий сенокос (фото)

Рапсовые ландшафты Германии

Рапс - это не только ценная масличная культура и превосходный медонос, но также источник вдохновения для фотографов. Посмотрим на некоторые снимки рапсовых ландшафтов Германии, начав на этом поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.