 Немецкий сенокос (фото) | Кадр дня | DW | 18.06.2019

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Кадр за кадром

Немецкий сенокос (фото)

Глядя на эту фотографию, трудно не вспомнить, как пахнет свежескошенное сено.

Борков

Борков • Вот так выглядят сейчас с высоты полеты дрона ландшафт в окрестностях города Штернберг в восточногерманской федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где уже полным ходом идет сенокос.

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    Автор: Максим Нелюбин


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    Je frostiger der Januar, desto freundlicher das Jahr.

  • Кельн

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    Богат февраль туманами - жди весь год дождей.

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    Март - März

    Должен волком март прийти, а ягненочком уйти.

    Der März soll wie ein Wolf kommen und wie ein Lamm gehen.

  • Меркиш-Одерланд

    Двенадцать немецких месяцев

    Апрель - April

    Сумасбродный апрель: что хочет, то воротит.

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  • Баден-Вюртемберг

    Двенадцать немецких месяцев

    Май - Mai

    Первая любовь и месяц май редко проходят без заморозков.

    Die erste Liebe und der Mai, gehen selten ohne Frost vorbei.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Двенадцать немецких месяцев

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    Soll gedeihen Korn und Wein, muss im Juni Regen sein.

  • Мюнхен

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    Июль - Juli

    Что июль сотворил, сентябрю не спасти.

    Was der Juli verbricht, rettet der September nicht.

  • Вюрцбург

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    Август - August

    Августу - роса, что человеку - хлеб насущный.

    Der Tau tut dem August so not, wie jedermann das täglich Brot.

  • Гессен

    Двенадцать немецких месяцев

    Сентябрь - September

    Ласточки задержались, не страшись в тот год зимы.

    Bleiben die Schwalben lange, so sei vor dem Winter nicht bange.

  • Бранденбург

    Двенадцать немецких месяцев

    Октябрь - Oktober

    Через голые ветки в октябре зиму-зимушку видать.

    Fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der Winter bald zur Stell'.

  • Бавария

    Двенадцать немецких месяцев

    Ноябрь - November

    Святой Мартин с седой бородой - холодной быть зиме и затяжной.

    Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und Hart.

  • Бавария

    Двенадцать немецких месяцев

    Декабрь - Dezember

    Чем холодней декабрь, тем жарче июль.

    So kalt wie Dezember, so heiß wird's im Juli.

    Автор: Максим Нелюбин


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