 Немецкий политолог: Разоблачение Боширова приведет к новым санкциям | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.09.2018

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Россия

Немецкий политолог: Разоблачение Боширова приведет к новым санкциям

Если причастность офицера ГРУ Боширова-Чепиги к покушению на Скрипалей подтвердится, то новые санкции Запада в отношении России неизбежны, считает немецкий политолог Штефан Майстер.

Следователи в защитных костюмах и противогазах в Солсбери (фото из архива)

Следователи в защитных костюмах и противогазах в Солсбери (фото из архива)

Ведущий специалист по России Германского общества внешней политики Штефан Майстер (Stefan Meister) в интервью DW оценил политические последствия свежих разоблачений о возможном участии офицера ГРУ в покушении в британском Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

- Господин Майстер, что значит в геополитическом контексте вчерашнее сообщение о том, что в покушении на Скрипалей, возможно, участвовал кадровый офицер российской военной разведки полковник ГРУ Анатолий Чепига (возможное настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей. - Ред.) ?

Штефан Майстер: Мне кажется, что это может привести к дальнейшей эскалации в отношениях Запада и России. Если будет доказано, что российская военная разведка с помощью высокотоксичного вещества совершила убийство на территории Великобритании. И тем более - если будут установлены личности убийц.

Dr. Stefan Meister (DPAG)

Тогда это не просто событие из сферы криминала, у него появляется политическая составляющая, которая может еще дальше ухудшить отношения России с ЕС и США. И все это в ситуации, в которой Европы пытается снова сблизиться с Россией.

- Многие говорят, что мы имеем дело с использованием химического оружия на территории страны-члена НАТО. Значит ли это, что альянс должен ввести в действие статью о коллективной защите в случае нападения на одного из членов альянса?

- Все зависит от объема использованного оружия. Но это явно вопрос, который будет рассматриваться НАТО. Надо будет действительно подумать над тем, каким образом со стороны НАТО могут быть введены санкции в отношении России. В том числе и учитывая давление, которое сейчас исходит со стороны США. Но я не думаю, что это приведет к каким-то конкретным ответным действиям.

- Что отличает случай со Скрипалем от отравления Александра Литвиненко в 2006 году?

- Политический контекст полностью изменился. Появился российско-украинский конфликт, плюс серьезное ухудшение отношений России и Запада, которое приняло совершенно новый масштаб. Западные правительства, прежде всего в Великобритании и США, настроены гораздо более решительно в том, что касается расследования этих преступлений, и в том, что касается ответных мер.

- Какими могут быть такие ответные меры?

- Посмотрим, о чем смогут договориться правительства. Будет большая дискуссия. Но речь будет идти о санкциях, а не о чем-либо ином. Но вполне вероятно, что речь будет идти о более масштабных, чем прежде, санкциях со стороны ЕС.

- О каких конкретно санкциях может идти речь?

- Надо внимательно посмотреть на список санкций в отношении России, уже введенных США. И может быть, что какая-то часть этих санкций будет применена и ЕС. Например, в сфере военных технологий, а может быть, и в сфере финансовых инструментов. Речь может идти и о конкретных проектах в отношении в России - в данном случае о "Северном потоке-2". Я думаю, что речь может идти о целом перечне сфер в области экономики и технологий, в которых могут быть применены санкции.

Смотрите также:

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

"Новичок" и его жертвы

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