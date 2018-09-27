Немецкий политолог: Разоблачение Боширова приведет к новым санкциям

Если причастность офицера ГРУ Боширова-Чепиги к покушению на Скрипалей подтвердится, то новые санкции Запада в отношении России неизбежны, считает немецкий политолог Штефан Майстер.
Ведущий специалист по России Германского общества внешней политики Штефан Майстер (Stefan Meister) в интервью DW оценил политические последствия свежих разоблачений о возможном участии офицера ГРУ в покушении в британском Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.
- Господин Майстер, что значит в геополитическом контексте вчерашнее сообщение о том, что в покушении на Скрипалей, возможно, участвовал кадровый офицер российской военной разведки полковник ГРУ Анатолий Чепига (возможное настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей. - Ред.) ?
Штефан Майстер: Мне кажется, что это может привести к дальнейшей эскалации в отношениях Запада и России. Если будет доказано, что российская военная разведка с помощью высокотоксичного вещества совершила убийство на территории Великобритании. И тем более - если будут установлены личности убийц.
Тогда это не просто событие из сферы криминала, у него появляется политическая составляющая, которая может еще дальше ухудшить отношения России с ЕС и США. И все это в ситуации, в которой Европы пытается снова сблизиться с Россией.
- Многие говорят, что мы имеем дело с использованием химического оружия на территории страны-члена НАТО. Значит ли это, что альянс должен ввести в действие статью о коллективной защите в случае нападения на одного из членов альянса?
- Все зависит от объема использованного оружия. Но это явно вопрос, который будет рассматриваться НАТО. Надо будет действительно подумать над тем, каким образом со стороны НАТО могут быть введены санкции в отношении России. В том числе и учитывая давление, которое сейчас исходит со стороны США. Но я не думаю, что это приведет к каким-то конкретным ответным действиям.
- Что отличает случай со Скрипалем от отравления Александра Литвиненко в 2006 году?
- Политический контекст полностью изменился. Появился российско-украинский конфликт, плюс серьезное ухудшение отношений России и Запада, которое приняло совершенно новый масштаб. Западные правительства, прежде всего в Великобритании и США, настроены гораздо более решительно в том, что касается расследования этих преступлений, и в том, что касается ответных мер.
- Какими могут быть такие ответные меры?
- Посмотрим, о чем смогут договориться правительства. Будет большая дискуссия. Но речь будет идти о санкциях, а не о чем-либо ином. Но вполне вероятно, что речь будет идти о более масштабных, чем прежде, санкциях со стороны ЕС.
- О каких конкретно санкциях может идти речь?
- Надо внимательно посмотреть на список санкций в отношении России, уже введенных США. И может быть, что какая-то часть этих санкций будет применена и ЕС. Например, в сфере военных технологий, а может быть, и в сфере финансовых инструментов. Речь может идти и о конкретных проектах в отношении в России - в данном случае о "Северном потоке-2". Я думаю, что речь может идти о целом перечне сфер в области экономики и технологий, в которых могут быть применены санкции.
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