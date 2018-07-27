Немецкий музей взялся за детские площадки

Было время, когда детских площадок не было вообще. Вместо игр детям предлагали физкультуру. Как забавы на свежем воздухе победили муштру?
Детский смех, активные игры, катание с горки, - и все это внутри или на крыше музея Bundeskunsthalle в Бонне. Как детская площадка попала сюда? Эта передвижная выставка "The Playground Project", которая сначала побывала в США, Швейцарии, а теперь останется до 28 октября в Германии.
Детская площадка в музее
Вы можете себе представить, что дети свободно разгуливают по музею, где нет ограждений, а некоторые экспонаты можно не только потрогать, но и использовать по их прямому назначению? Кажется, даже сам директор несколько обескуражен от такого количества детей в его музее и от длительного времени, которое они здесь проводят. "Конечно, возникает проблема. Если мы разрешили посетителям принимать активное участие, то некоторые могут подумать, что так можно везде, - делится своим впечатлениями директор Рейн Вольфс (Rein Wolfs) и предостерегает: на этой выставке можно трогать экспонаты, на других - нет.
Вместо игр - муштра и физкультура
Дело, конечно, в самом экспонате! Детская площадка как феномен, как черта общества. Первые площадки появились в индустриально развитых странах еще в довоенные годы. Последний германский император Вильгельм II (Wilhelm II) еще в 1890 году сказал: "Мы должны иметь крепкое поколение". Его призыву последовали и стали строить все больше учреждений для поощрения игр и физических упражнений. И в этом дух первых детских площадок. Они создавались даже не для игр, а для развития физических способностей детей. "В начале 20-го века детские площадки в Германии напоминали спортзалы, - рассказывают Рейн Вольфс. - Дети здесь занимались физкультурой". Идею свободных игр в Германии развивал Фридрих Фрёбель (Friedrich Fröbel), воспитатель, открывший первый детский сад в 1840 году. По мнению ученого, детям нужна свобода, игры вместо муштры. Но его идеи вызвали недовольство и сопротивление в обществе, давление со стороны церкви. В Германии детские сады стали закрывать, но вскоре они появились в США и других странах Европы.
Надо в целом отметить, что детским площадкам в Германии была уготована не легкая судьба. С конца 19-го века ученые, социологи настойчиво требовали предоставить детям свободное пространство для игр на свежем воздухе. А тем временем в Мюнхене уже в начале нового столетия открывались городские сады, куда детям до 12 лет без сопровождения взрослых вход был воспрещен. Игры здесь были нежелательны, гулять можно было только по проложенным дорожкам. Хотя в Берлине, Гамбурге, Лейпциге устраивали игровые площадки с песком.
Ветер перемен
"Лучшими годами, наверное, можно назвать послевоенные, - размышляет Рейн Вольфс. - В разрушенных городах у детей было много пространства для проявления своей изобретательности. Под руководством взрослых они начинают строить из пепла и обломков оазисы для игр". В послевоенные годы детская площадка приходит в город, как, например, в Нидерландах. До войны в Амстердаме были только "сады для игр", где дети проводили время под наблюдением взрослых. Но это обходилось слишком дорого городу, и было решено построить доступные для всех детские площадки. В 1947 году архитектор Альдо ван Эйк получил заказ спроектировать свою первую детскую площадку. Архитектор был убежден, что дети должны стать частью жизни города. Он создает свыше 700 площадок, используя пространства между зданиями. Приходит понимание того, что детская площадка - это не только место для игр, но и для встречи разных поколений.
Дети берут инициативу в свои руки
Сразу несколько архитекторов в разных странах начинают воплощать свои фантазии и создают новое пространство для детей. Следующий толчок дает 1968 год, знаковый в послевоенной истории многих стран мира. Протестная волна, исходящая из студенческой среды, захватывает и детские площадки. Активную роль на себя берет группа активистов KEKS (Kunst - "искусство", Erziehung - "образование", Kybernetik - "кибернетика", Soziologie - "социология"). Они вдохновляют детей строить детские площадки из доступных материалов: в ход идут клеенка, дерево. Подключаются дети и их родители. Детская площадка становится экспериментальным местом, где запрещено запрещать. "Сейчас мы далеки от этого, - отмечает директор музея. - В 1990-е годы пришли нормативы, детские площадки стали более стандартизированными".
Настоящее и будущее детской площадки
И хотя детская площадка по-прежнему включает в себя все те же базовые элементы - качели, горку, карусель, песочницу, она все больше подчиняется стандартам. Рейн Вольфс не видел типовые детские площадки, которые можно встретить во многих крупных городах России, но зато ему знакомы старые фотографии детских площадок, где стояли игрушечные ракеты "Союз". "Мальчишкой бы я точно обрадовался такой детской площадке, - признается он. - Хотя на самом деле это больше напоминает пропаганду. В Германии точно невозможна ситуация, когда на детской площадке будет стоять военная техника".
Его любимый экспонат выставки - Lozziwurm, который в 60-70-х годах появился на многих детских площадках в Германии. Это и горка, и лазалка, и место для пряток. "Многофункциональная скульптура", - отмечает Рейн Ворльфс. Это еще и один из самых старых экспонатов выставки. "Вообще-то дети могут играть везде, - уверен он. - Но мы живем в культуре, когда детей сложно выгнать на улицу. У них много других соблазнов - приставки, смартфоны. Я не знаю, как будет развиваться культура игр дальше, но не думаю, что через 20 лет детская площадка будет только в музее".
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