Немецкий миллиардер не отдал Трампу вакцину от коронавируса

В разгар пандемии коронавируса и избирательной кампании в США Дональд Трамп решил совершить в Германии сделку в духе своего любимого лозунга "Америка прежде всего" ("America first"). В воскресенье и понедельник, 15-16 марта, эта история наделала немало шума в немецких СМИ и социальных сетях. И наверняка будет иметь еще политические последствия.

Дональд Трамп захотел вакцину "только для США"

Предыстория. 3 марта хозяин Белого дома вместе с вице-президентом Майком Пенсом и членами возглавляемого им штаба по борьбе против COVID-19 встретился с руководителями фармацевтических и биотехнологических компаний. Среди приглашенных топ-менеджеров был и глава немецкой фирмы Curevac американец Даниэль Маникелла (Daniel Manichella). Там ему и сделали предложение, от которого он, похоже, не смог отказаться.

Логотип компании Curevac на двери ее штаб-квартиры в университетском городе Тюбинген

Дело в том, что биотехнологическая фирма Curevac интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. По ее собственным данным, она уже в начале лета сможет приступить к клиническим испытаниям этого многообещающего средства. При благоприятном развитии событий прививка могла бы быть готова к осени. Более того, компания сообщает, что располагает сертифицированным в декабре 2019 года оборудованием, которое "за один производственный цикл может выпускать до десяти миллионов ампул с вакциной".

И вот в Вашингтоне, в Белом доме, американскому руководителю этой немецкой фирмы сделали предложение организовать продажу компании (речь, якобы, шла об 1 миллиарде долларов) или хотя бы обеспечить Соединенным Штатам эксклюзивные права на вакцину и технологию ее изготовления. Дональд Трамп, как узнала немецкая газета Welt am Sonntag, захотел иметь вакцину "только для США".

Биолог защищает диссертацию и создает в Тюбингене фирму

Спустя восемь дней после встречи с американским президентом, 11 марта, Даниэль Маникелла неожиданно без объявления причин покинул Curevac, а вместо него председателем правления компании вновь стал ее создатель биолог Ингмар Хёрр (Ingmar Hoerr). В 2000 году он основал ее в возрасте 32 лет в немецком университетском городе Тюбинген после защиты диссертации, в которой разработал технологию изготовления вакцин и препаратов для иммунной терапии.

Биолог Ингмар Хёрр создал фирму, которая работает по описанной в его диссертации технологии

Однако в 2018 году Ингмар Хёрр отошел от оперативного управления бизнесом и возглавил наблюдательный совет фирмы. И вот теперь он вернулся на прежний пост, чего, по данным СМИ, настоятельно добивался основной инвестор компании. А это - 79-летний миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp), один из самых богатых и известных немецких предпринимателей.

В 1972 году он с четырьмя товарищами создал ныне крупнейшую в Европе софтверную компанию SAP, которая производит программное обеспечение для управления бизнес-процессами. Ее программами активно пользуются сегодня, кстати, и в постсоветских странах - России, Украине, Казахстане, Беларуси.

Дитмар Хопп два десятилетия финансирует научные исследования

Дитмар Хопп еще в 2000 году вложился в Curevac и полтора десятилетия практически в одиночку финансировал научные исследования фирмы, которыми занимаются сейчас порядка 450 ее сотрудников. В 2015 году деньги стали поступать также от благотворительного фонда, созданного основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой - Bill & Melinda Gates Foundation.

Дитмар Хопп - предприниматель, инвестор, меценат, владелец футбольного клуба

Всего, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в эту биотехнологическую компанию, которая по-прежнему работает с убытком, было инвестировано примерно 550 миллионов евро. Но теперь Curevac, возможно, стоит на пороге создания именно той вакцины, в которой больше всего нуждается сейчас человечество.

И именно в этот момент вашингтонская администрация предпринимает попытку перекупить команду ее создателей. Об этом 15 марта подробно рассказала воскресная газета Welt am Sonntag. А вечером того же дня пришло заявление Дитмара Хоппа, который сделал то, что уволенный Даниэль Маникелла не смог или не захотел сделать в Вашингтоне.

Фирма Curevac делает вакцину для всего человечества

Дитмар Хопп исключил предоставление эксклюзивного права на средство против COVID-19 какой-либо одной стране. "Если нам, как я надеюсь, скоро удастся разработать действенную вакцину против коронавируса, применять ее для защиты людей надо будет не регионально, а солидарно по всему миру", - подчеркнул миллиардер. И добавил, что он был бы рад, если бы такая помощь пришла к людям из Германии благодаря его многолетним инвестициям.

Вашингтон, 13 марта 2020 года. Дональд Трамп выделяет 50 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Интрига вокруг фирмы Curevac вызвала бурную реакцию в политическом Берлине. Издания медиагруппы Funke опубликовали 16 марта интервью с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas), в котором он заявил, что "этот вирус мы сможем победить только совместно, а не друг против друга". Немецкие ученые, указал он, занимают ведущие позиции в деле разработки лекарств и вакцин, сотрудничая при этом со специалистами во всем мире. "Мы не можем допустить, чтобы кто-то пытался эксклюзивно завладеть результатами их научных исследований", - подчеркнул глава МИД.

Аналогично еще в воскресенье вечером на телеканале ARD высказался министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier), давно ратующий за укрепление индустриальной самостоятельности Германии и ЕС. Решение Дитмара Хоппа и занятую им позицию он назвал "замечательными", подчеркнув при этом, что "Германия не распродается".

Футбольный клуб "Хоффенхайм" - тоже детище Дитмара Хоппа

Дополнительную пикантность всей этой истории придает то, что в последние недели имя Дитмара Хоппа звучало в Германии совсем в ином контексте. На него ополчилась определенная часть немецких футбольных фанатов, которые видят в нем символ коммерциализации спорта и его подчинения интересам капиталистических магнатов. Поэтому на трибунах все чаще и чаще появлялись транспаранты с угрозами и оскорблениями в адрес Хоппа - спонсора и владельца футбольного клуба "Хоффенхайм".

Мёнхенгладбах, 22 февраля 2020 года. Дитмар Хопп в прицеле антикапиталистических футбольных фанатов

И какой вдруг неожиданный поворот из-за коронавируса! Предложение Трампа, который долго преуменьшал опасность коронавируса, было бы привлекательной сделкой для инвестора, заинтересованного в быстрой наживе, указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung и продолжает: "Однако Дитмар Хопп ответил Дональду Трампу отказом. Именно потому, что он может себе это позволить, эти научные исследования, похоже, останутся в Германии. Если Curevac удастся прорыв, этому человеку следует поставить памятник".

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