 Немецкий миллиардер не отдал Трампу вакцину от коронавируса | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 16.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Немецкий миллиардер не отдал Трампу вакцину от коронавируса

Основатель софтверной компании SAP и владелец биотехнологической фирмы Curevac Дитмар Хопп пресек попытку Вашингтона заручиться эксклюзивными правами на средство против COVID-19.

В лаборатории фирмы Curevac полным ходом идет работа над вакциной от коронавируса

В лаборатории фирмы Curevac полным ходом идет работа над вакциной от коронавируса

В разгар пандемии коронавируса и избирательной кампании в США Дональд Трамп решил совершить в Германии сделку в духе своего любимого лозунга "Америка прежде всего" ("America first"). В воскресенье и понедельник, 15-16 марта, эта история наделала немало шума в немецких СМИ и социальных сетях. И наверняка будет иметь еще политические последствия.   

Дональд Трамп захотел вакцину "только для США"

Предыстория. 3 марта хозяин Белого дома вместе с вице-президентом Майком Пенсом и членами возглавляемого им штаба по борьбе против COVID-19 встретился с руководителями фармацевтических и биотехнологических компаний. Среди приглашенных топ-менеджеров был и глава немецкой фирмы Curevac американец Даниэль Маникелла (Daniel Manichella). Там ему и сделали предложение, от которого он, похоже, не смог отказаться.

Штаб-квартира фирмы Curevac в университетском городе Тюбинген

Логотип компании Curevac на двери ее штаб-квартиры в университетском городе Тюбинген

Дело в том, что биотехнологическая фирма Curevac интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. По ее собственным данным, она уже в начале лета сможет приступить к клиническим испытаниям этого многообещающего средства. При благоприятном развитии событий прививка могла бы быть готова к осени. Более того, компания сообщает, что располагает сертифицированным в декабре 2019 года оборудованием, которое "за один производственный цикл может выпускать до десяти миллионов ампул с вакциной".

И вот в Вашингтоне, в Белом доме, американскому руководителю этой немецкой фирмы сделали предложение организовать продажу компании (речь, якобы, шла об 1 миллиарде долларов) или хотя бы обеспечить Соединенным Штатам эксклюзивные права на вакцину и технологию ее изготовления. Дональд Трамп, как узнала немецкая газета Welt am Sonntag, захотел иметь вакцину "только для США".

Биолог защищает диссертацию и создает в Тюбингене фирму

Спустя восемь дней после встречи с американским президентом, 11 марта, Даниэль Маникелла неожиданно без объявления причин покинул Curevac, а вместо него председателем правления компании вновь стал ее создатель биолог Ингмар Хёрр (Ingmar Hoerr). В 2000 году он основал ее в возрасте 32 лет в немецком университетском городе Тюбинген после защиты диссертации, в которой разработал технологию изготовления вакцин и препаратов для иммунной терапии.

Биолог Ингмар Хёрр

Биолог Ингмар Хёрр создал фирму, которая работает по описанной в его диссертации технологии

Однако в 2018 году Ингмар Хёрр отошел от оперативного управления бизнесом и возглавил наблюдательный совет фирмы. И вот теперь он вернулся на прежний пост, чего, по данным СМИ, настоятельно добивался основной инвестор компании. А это - 79-летний миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp), один из самых богатых и известных немецких предпринимателей.

В 1972 году он с четырьмя товарищами создал ныне крупнейшую в Европе софтверную компанию SAP, которая производит программное обеспечение для управления бизнес-процессами. Ее программами активно пользуются сегодня, кстати, и в постсоветских странах - России, Украине, Казахстане, Беларуси.

Дитмар Хопп два десятилетия финансирует научные исследования

Дитмар Хопп еще в 2000 году вложился в Curevac и полтора десятилетия практически в одиночку финансировал научные исследования фирмы, которыми занимаются сейчас порядка 450 ее сотрудников. В 2015 году деньги стали поступать также от благотворительного фонда, созданного основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой - Bill & Melinda Gates Foundation.

Дитмар Хопп

Дитмар Хопп - предприниматель, инвестор, меценат, владелец футбольного клуба

Всего, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в эту биотехнологическую компанию, которая по-прежнему работает с убытком, было инвестировано примерно 550 миллионов евро. Но теперь Curevac, возможно, стоит на пороге создания именно той вакцины, в которой больше всего нуждается сейчас человечество.

И именно в этот момент вашингтонская администрация предпринимает попытку перекупить команду ее создателей. Об этом 15 марта подробно рассказала воскресная газета Welt am Sonntag. А вечером того же дня пришло заявление Дитмара Хоппа, который сделал то, что уволенный Даниэль Маникелла не смог или не захотел сделать в Вашингтоне.

Фирма Curevac делает вакцину для всего человечества

Дитмар Хопп исключил предоставление эксклюзивного права на средство против COVID-19 какой-либо одной стране. "Если нам, как я надеюсь, скоро удастся разработать действенную вакцину против коронавируса, применять ее для защиты людей надо будет не регионально, а солидарно по всему миру", - подчеркнул миллиардер. И добавил, что он был бы рад, если бы такая помощь пришла к людям из Германии благодаря его многолетним инвестициям.

Дональд Трамп выделяет 50 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Вашингтон, 13 марта 2020 года. Дональд Трамп выделяет 50 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Интрига вокруг фирмы Curevac вызвала бурную реакцию в политическом Берлине. Издания медиагруппы Funke опубликовали 16 марта интервью с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas), в котором он заявил, что "этот вирус мы сможем победить только совместно, а не друг против друга". Немецкие ученые, указал он, занимают ведущие позиции в деле разработки лекарств и вакцин, сотрудничая при этом со специалистами во всем мире. "Мы не можем допустить, чтобы кто-то пытался эксклюзивно завладеть результатами их научных исследований", - подчеркнул глава МИД.

Аналогично еще в воскресенье вечером на телеканале ARD высказался министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier), давно ратующий за укрепление индустриальной самостоятельности Германии и ЕС. Решение Дитмара Хоппа и занятую им позицию он назвал "замечательными", подчеркнув при этом, что "Германия не распродается".

Футбольный клуб "Хоффенхайм" - тоже детище Дитмара Хоппа

Дополнительную пикантность всей этой истории придает то, что в последние недели имя Дитмара Хоппа звучало в Германии совсем в ином контексте. На него ополчилась определенная часть немецких футбольных фанатов, которые видят в нем символ коммерциализации спорта и его подчинения интересам капиталистических магнатов. Поэтому на трибунах все чаще и чаще появлялись транспаранты с угрозами и оскорблениями в адрес Хоппа - спонсора и владельца футбольного клуба "Хоффенхайм".

Дитмар Хопп в прицеле антикапиталистических футбольных фанатов

Мёнхенгладбах, 22 февраля 2020 года. Дитмар Хопп в прицеле антикапиталистических футбольных фанатов

И какой вдруг неожиданный поворот из-за коронавируса! Предложение Трампа, который долго преуменьшал опасность коронавируса, было бы привлекательной сделкой для инвестора, заинтересованного в быстрой наживе, указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung и продолжает: "Однако Дитмар Хопп ответил Дональду Трампу отказом. Именно потому, что он может себе это позволить, эти научные исследования, похоже, останутся в Германии. Если Curevac удастся прорыв, этому человеку следует поставить памятник". 

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:36

Как уральские казаки с вирусом сражались

Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Евросоюзе  

Мировая экономика подхватила коронавирус  

Также по теме

Coronavirus Deutschland | Entwicklung eines Impfstoffs

США и ФРГ заинтересованы в немецких разработках против коронавируса 15.03.2020

Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых из компании CureVac продолжить работу в Америке, сообщает Die Welt. В Берлине хотят, чтобы вакцину против коронавируса разрабатывали в Германии.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Италии, Испании и Франции резко выросла смертность от коронавируса  

Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?  

Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?  

Новости

Авиакомпании резко сокращают летные графики из-за коронавируса

Самолеты British-Airways

Ведущие авиалинии сокращают объем авиаперевозок на 70 - 90 процентов. В Минэкономики ФРГ обсудят ситуацию с воздушными перевозчиками и профсоюзами.    

Коронавирус вызвал рекордный обвал экономики Китая

На автомобильной фабрике в КНР

Промышленное производство в КНР в январе - феврале сократилось в годовом исчислении на 13,5 процента. Оборот розничной торговли упал на 20,5 процента, сообщило статистическое ведомство в Пекине.   

Мировые рынки акций обрушились из-за коронавируса

На немецкой фондовой бирже

Немецкий индекс DAX снизился более чем на 10 процентов. Европейский Центробанк облегчит выдачу кредитов малым и средним предприятиям и увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро.   

Торги в Москве открылись обвалом рубля и российских акций

Московская биржа

В первый биржевой день в Москве после обвала на мировых рынках обрушились курс рубля и котировки российских компаний. ЦБ РФ объявил о начале валютной интервенции   

Контекст

Немецкий миллиардер не отдал Трампу вакцину от коронавируса 16.03.2020

В лаборатории фирмы Curevac полным ходом идет работа над вакциной от коронавируса

Основатель софтверной компании SAP и владелец биотехнологической фирмы Curevac Дитмар Хопп пресек попытку Вашингтона заручиться эксклюзивными правами на средство против COVID-19.   

Какие товары в России вырастут в цене или вовсе могут исчезнуть? 16.03.2020

Пустая полка, на которой ранее стояли упаковки с гречкой

Из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса некоторые товары и услуги в России уже заметно подорожали. Эксперты не исключают возникновения реального дефицита. Подробности - у DW.   

С дипломом филолога-германиста - в бизнес: как такое возможно 16.03.2020

Три человека в строгих деловых костюмах

Выпускник факультета германской филологии много денег не заработает? Как бы не так! В интервью DW немецкие эксперты рассказывают о широких возможностях германистов… в экономике.    

Коронавирус: ЕС чрезмерно зависит от лекарств из Китая 14.03.2020

Фармацевтическая фабрика в китайском городе Наньяне

Пандемия COVID-19 показала, что зависимость Германии и Европы от поставок китайской фармацевтической продукции достигла угрожающих масштабов. В ФРГ требуют принять срочные контрмеры.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно