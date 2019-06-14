Немецкий Красный Крест сообщил о рекордном числе волонтеров

Количество людей, поддерживающих Немецкий Красный крест (DRK) на безвозмездной основе, за последнее время существенно увеличилось. За 2019 год число добровольных помощников организации возросло на 8500 человек, достигнув 443 300 волонтеров, сообщили представители DRK в пятницу, 22 мая.

"Это самый высокий показатель за почти 20 лет", - заявила председатель Немецкого Красного Креста Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt). "Таким образом, позитивная тенденция последних лет сохраняется", - добавила она.

Глава DRK Герда Хассельфельдт (фото из архива)

139 000 человек из числа 443 000 волонтеров организации являются членами Молодежного Красного Креста, указали в DRK. Кроме них, работу Немецкого Красного Креста на безвозмездной основе поддерживают и "многочисленные бодрые пенсионеры", участвующие в программах помощи соседям, социальной работе или деятельности хосписов, сообщили в организации.

По словам Хассельфельдт, поддержку благотворительных организаций можно было бы сделать в Германии еще привлекательнее - например, через выдачу волонтерам бесплатных билетов на общественный транспорт или учет времени, потраченного на работу в организации, в качестве рабочего стажа, учитываемого при начислении пенсии.

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Госпиталь Святого Духа в Любеке Каморка Эти каморки или чуланчики, прозванные здесь ласково-уменьшительным словом Kabäuschen (от Kabuse - чулан, темная каморка, кладовая), использовались до 1970 года. Причем многие последние постояльцы всячески сопротивлялись и не хотели из них выезжать. Затем на территории госпиталя Святого Духа приступили к оборудованию нового здания для этих целей, завершив работы в 1976 году.

Госпиталь Святого Духа в Любеке Через окно Опустевшие комнатки-чуланчики можно увидеть через стеклянную дверь из госпитального храма. По этому коридору жители нынешнего дома престарелых, рассчитанного на 85 мест, проходят в столовую. В предрождественский период здесь работает традиционный рынок с подарками и другими изделиями городских мастеров художественных промыслов. Автор: Максим Нелюбин

