 Немецкий для работы: пять полезных сайтов и приложений | Учеба и работа в Германии | DW | 30.01.2020

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Учеба и карьера

Немецкий для работы: пять полезных сайтов и приложений

Хотите работать в Германии и учите немецкий? Эти бесплатные языковые курсы помогут освоить лексику для работы и общения с клиентами и коллегами.

Курсы немецкого

Знание немецкого - основа для работы в Германии по многим профессиям. В нашей подборке - бесплатные онлайн-курсы и приложения для смартфона, которые помогают научиться общаться в рабочей обстановке.

Онлайн-курс Гёте-Института

Онлайн-курс Гёте-Института "Deutsch am Arbeitsplatz" рассчитан на разные языковые уровни. В разделе для начинающих (A1 и A2) можно потренировать обозначения профессий и видов деятельности, а также разобраться, в какой ситуации обращаться на "ты" или "вы". Упражнения на уровне B1 позволяют ознакомиться с документами для подачи завки на вакансию, получить советы, как оформить мотивационное письмо. А курс B2 посвящен деловой корреспонденции на немецком языке. Помимо общей лексики на сайте Гёте-Института есть и упражнения, специально разработанные для представителей социальной, технической, культурной, ремесленной сферы, а также для тех, кто работает в офисе или в сфере услуг. Также здесь можно послушать интервью с иностранными специалистами, которые уже работают в Германии.

Мобильное приложение B2-Beruf

Это бесплатное приложение для смартфона разработано Немецким объединением народных университетов для изучающих немецкий на продвинутом уровне. Скачав B2-Beruf и зарегистрировавшись, пользователь получает доступ к 20 урокам. Тематика: первый опыт работы, повышение квалификации, подача резюме, первый день на новом месте, отношения с работодателем, рабочие процессы, общение с клиентами, производственная безопасность. Привязки к сфере занятости нет. По желанию можно подписаться на онлайн-тьютора, который будет исправлять ошибки и советовать упражнения.

Для специалистов в сфере ухода

Немецкая организация IQ помогает улучшить шансы на немецком рынке труда специалистам с миграционным прошлым. Для тех, кто собирается работать в Германии в сфере ухода за больными и престарелыми, она создала приложение для смартфона "Ein Tag Deutsch in der Pflege". C его помощью можно изучать немецкий, начиная с уровня B1. Освоение материала проходит в игровом формате. Специалист расширяет словарный запас, решая конкретные задачи. Например, вы работаете в больнице Гамбурга и должны сменить повязку 65-летнему пациенту. В зависимости от того, какую опцию вы выберете по ходу игры, вам предложат различные сценарии диалога с пациентом.

Языковое приложение от IQ помогает учить немецкий в форме ролевой игры

Языковое приложение от IQ помогает учить немецкий в форме ролевой игры

Размеренный темп позволяет тренировать лексику и восприятие на слух. Выбирая ту или иную последовательность действий, вы также учитесь правильно обходиться с пациентами. Помимо диалогов можно выполнять упражнения на закрепление лексики и тренировку произношения. В приложении есть и глоссарий часто употребляемых терминов в сфере ухода.

Контекст

Вы нашли подходящую вакансию в Германии? В резюме нужно указать ваш уровень владения им. Объясняем, как это лучше сделать.

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Для сферы ухода: тексты и тесты 

Предложение народного университета региона Майн-Таунус также адресовано специалистам в сфере ухода. Это онлайн-курс по развитию навыков общения. Требуемый уровень владения немецким языком - B1 или B2. Курс состоит из текстов и упражнений к ним, разбитых на три модуля: коммуникация с пациентом, коллегами, родственниками и другими учреждениями. Пользователь учится вести диалог, заполнять документы, осваивает профессиональные термины, учит грамматику. Для выполнения упражнений и тестов требуется регистрация.

Deutsche Welle "Deutsch im Job - Profis gesucht"

Языковой курс Deutsche Welle рассчитан на владеющих немецким языком на уровне B1. Учебный материал охватывает пять профессиональных сфер: это гастрономия, монтаж и эксплуатация оборудования, уборка помещений, уход за больными и торговля. Вводная часть знакомит с профессией. В небольших видео специалисты рассказывают о себе. Наблюдая за тем, как они работают, пользователь знакомится с должностными обязанностями и буднями специалистов в Германии. Упражнения позволяют проверить правильность понимания и закрепить профессиональную лексику. В конце ждет небольшой тест. Курс бесплатный и не требует регистрации.

Ну, а для тех, кто хотел бы ознакомиться с общей лексикой на более легком уровне, у Deutsche Welle есть занимательный языковой курс "Nicos Weg". В разделе "Работа" вы научитесь называть по-немецки профессии, отвечать на вопросы о вашей работе и описывать рабочее место. Курс доступен на русском языке бесплатно - на сайте DW и в виде мобильного приложения.

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    Автор: Марина Борисова


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