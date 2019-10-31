 Немецкий город, попавший в список Lonely Planet | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.10.2019

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Культура и стиль жизни

Немецкий город, попавший в список Lonely Planet

Бонн попал в список мест, рекомендованных популярным туриздательством Lonely Planet к посещению в 2020 году. Город музыки, немецкая штаб-квартира ООН и родина Haribo - рассказываем, чем хороша бывшая столица ФРГ.

  • Вид на Бонн осенью

    Лучшие места Бонна

    Бывшая столица и город ООН

    История Бонна насчитывает больше двух тысяч лет. В ней оставили след римляне, короли, курфюрсты, композиторы и политики. С 1949 по 1990 годы это была временная столица ФРГ. Но и после переезда бундестага Бонн не потерял своей значимости. Сегодня он всемирно известен как город ООН, где обсуждают важнейшие проблемы настоящего и будущего.

  • Бонн

    Лучшие места Бонна

    Горный район со Скалой дракона

    Бонн, население которого сегодня превышает 300 тысяч человек, расположен на территории земли Северный Рейн - Вестфалия. В непосредственной близости от города находится старейший в Германии горный район Зибенгебирге, символом которого считается Драхенфельс (Скала дракона).

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Дом, в котором родился Бетховен

    В Бонне родился и жил до 22 лет величайший немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Сейчас в доме музыканта работает музей. В память о Бетховене в городе и близлежащих населенных пунктах ежегодно организуют концерты академической музыки. В сентябре 2020 года Бонн готовится отпраздновать 250-летие со дня рождения величайшего композитора.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Площадь со старой ратушей и рынком

    Недалеко от дома композитора находится главная площадь Бонна - Марктплац. Помимо традиционного рынка здесь можно увидеть здание старой ратуши, выполненное в стиле рококо. На парадную лестницу этого строения к жителям Бонна выходили Теодор Хойс, Шарль де Голль, Джон Кеннеди, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела и все генсекретари ООН с 1975 года.

  • Достопримечательности Бонна (DW/L. Mukhamadeeva)

    Лучшие места Бонна

    Старейший ресторан Бонна

    К ратуше прилегает самый старый ресторан Бонна Em Höttche, история которого начинается в XIV веке. В 1628 году здесь сожгли как ведьму вдову высокопоставленного судебного заседателя Элизабет Курцрок - в то время она была владелицей заведения. Говорят, юный Людвиг ван Бетховен танцевал в этом ресторане со своей возлюбленной Бабеттой Кох.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Историческое здание почты

    В нескольких шагах от рынка, на Мюнстерплац, можно увидеть историческое здание почты - Postamt. Здание было построено в 18 веке и изначально служило княжеским дворцом. В 1845 году, во время открытия первого в мире памятника Бетховену в Бонне, его посетила королева Великобритании Виктория. Правда, вид на памятник (королева стояла на балконе) ее разочаровал.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Фабрика Haribo

    Бонн - город, в котором появился бренд Haribo. Его желатиновые мишки, лакричные улитки и другие жевательные сладости известны сегодня во всем мире. В 2020 году компания отпразднует свой 100-летний юбилей. Кстати, название фабрики - аббревиатура от имени, фамилии ее основателя Ханса Ригеля и названия города (Hans Riegel Bonn).

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Набережная Рейна

    За 10 минут от главной площади Бонна можно дойти до набережной Рейна. Совсем рядом находится излюбленное место отдыха местных жителей и туристов - пивная у бывшей таможни (Biergarten am Alten Zoll), откуда открывается живописный вид на реку.

  • Японский сад в парке отдыха Rheinaue, Бонн

    Лучшие места Бонна

    Японский сад

    Одно из лучших мест отдыха в Бонне - ландшафтный парк - Райнауэ (Rheinaue). На его территории находится прекрасный в любое время года японский сад. Ансамбль состоит из озера, островка, холма и небольшого водопада, с которого хорошо просматривается вся ландшафтная композиция. Этот сад - настоящая находка для ценителей изысканной эстетики и тишины.

  • Достопримечательности Бонна (picture-alliance/JOKER/H. Lohmeyer)

    Лучшие места Бонна

    Правительственный квартал

    Как бывшей столице Бонну остались в наследство строения, предназначавшиеся для депутатов и чиновников. Так, на юге города сохранилось офисное здание бундестага, которое еще называют "Долговязым Ойгеном" ("Langer Eugen"), в котором сейчас работают организации ООН. Вблизи возвышается ярчайший символ нового Бонна: 162-метровый небоскреб штаб-квартиры немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL.

  • Музей имени Кенига

    Лучшие места Бонна

    Музейный квартал

    В этой же части города находится так называемая "музейная миля". На ней расположены сразу пять музеев города. Среди них - зоологический Музей имени Кенига (на фото), Дом истории ФРГ и Художественный музей, в котором хранятся работы Августа Макке (August Macke) и других рейнских экспрессионистов. В Федеральном выставочном зале регулярно организуют выставки произведений из известных музеев мира.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Дворец Поппельсдорф

    Роскошная аллея ведет из центра города к еще одной достопримечательности - Дворцу Поппельсдорф. Это строение в стиле барокко возникло в 1753 году. В начале 19 века оно стало частью Боннского университета. Рядом находится один из старейших ботанических садов с богатой коллекцией растений. Летними вечерами перед дворцом дает концерты Классический филармонический оркестр Бонна.

    Автор: Елена Калугина, Лидия Мухамадеева


  • Вид на Бонн осенью

    Лучшие места Бонна

    Бывшая столица и город ООН

    История Бонна насчитывает больше двух тысяч лет. В ней оставили след римляне, короли, курфюрсты, композиторы и политики. С 1949 по 1990 годы это была временная столица ФРГ. Но и после переезда бундестага Бонн не потерял своей значимости. Сегодня он всемирно известен как город ООН, где обсуждают важнейшие проблемы настоящего и будущего.

  • Бонн

    Лучшие места Бонна

    Горный район со Скалой дракона

    Бонн, население которого сегодня превышает 300 тысяч человек, расположен на территории земли Северный Рейн - Вестфалия. В непосредственной близости от города находится старейший в Германии горный район Зибенгебирге, символом которого считается Драхенфельс (Скала дракона).

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Дом, в котором родился Бетховен

    В Бонне родился и жил до 22 лет величайший немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Сейчас в доме музыканта работает музей. В память о Бетховене в городе и близлежащих населенных пунктах ежегодно организуют концерты академической музыки. В сентябре 2020 года Бонн готовится отпраздновать 250-летие со дня рождения величайшего композитора.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Площадь со старой ратушей и рынком

    Недалеко от дома композитора находится главная площадь Бонна - Марктплац. Помимо традиционного рынка здесь можно увидеть здание старой ратуши, выполненное в стиле рококо. На парадную лестницу этого строения к жителям Бонна выходили Теодор Хойс, Шарль де Голль, Джон Кеннеди, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела и все генсекретари ООН с 1975 года.

  • Достопримечательности Бонна (DW/L. Mukhamadeeva)

    Лучшие места Бонна

    Старейший ресторан Бонна

    К ратуше прилегает самый старый ресторан Бонна Em Höttche, история которого начинается в XIV веке. В 1628 году здесь сожгли как ведьму вдову высокопоставленного судебного заседателя Элизабет Курцрок - в то время она была владелицей заведения. Говорят, юный Людвиг ван Бетховен танцевал в этом ресторане со своей возлюбленной Бабеттой Кох.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Историческое здание почты

    В нескольких шагах от рынка, на Мюнстерплац, можно увидеть историческое здание почты - Postamt. Здание было построено в 18 веке и изначально служило княжеским дворцом. В 1845 году, во время открытия первого в мире памятника Бетховену в Бонне, его посетила королева Великобритании Виктория. Правда, вид на памятник (королева стояла на балконе) ее разочаровал.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Фабрика Haribo

    Бонн - город, в котором появился бренд Haribo. Его желатиновые мишки, лакричные улитки и другие жевательные сладости известны сегодня во всем мире. В 2020 году компания отпразднует свой 100-летний юбилей. Кстати, название фабрики - аббревиатура от имени, фамилии ее основателя Ханса Ригеля и названия города (Hans Riegel Bonn).

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Набережная Рейна

    За 10 минут от главной площади Бонна можно дойти до набережной Рейна. Совсем рядом находится излюбленное место отдыха местных жителей и туристов - пивная у бывшей таможни (Biergarten am Alten Zoll), откуда открывается живописный вид на реку.

  • Японский сад в парке отдыха Rheinaue, Бонн

    Лучшие места Бонна

    Японский сад

    Одно из лучших мест отдыха в Бонне - ландшафтный парк - Райнауэ (Rheinaue). На его территории находится прекрасный в любое время года японский сад. Ансамбль состоит из озера, островка, холма и небольшого водопада, с которого хорошо просматривается вся ландшафтная композиция. Этот сад - настоящая находка для ценителей изысканной эстетики и тишины.

  • Достопримечательности Бонна (picture-alliance/JOKER/H. Lohmeyer)

    Лучшие места Бонна

    Правительственный квартал

    Как бывшей столице Бонну остались в наследство строения, предназначавшиеся для депутатов и чиновников. Так, на юге города сохранилось офисное здание бундестага, которое еще называют "Долговязым Ойгеном" ("Langer Eugen"), в котором сейчас работают организации ООН. Вблизи возвышается ярчайший символ нового Бонна: 162-метровый небоскреб штаб-квартиры немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL.

  • Музей имени Кенига

    Лучшие места Бонна

    Музейный квартал

    В этой же части города находится так называемая "музейная миля". На ней расположены сразу пять музеев города. Среди них - зоологический Музей имени Кенига (на фото), Дом истории ФРГ и Художественный музей, в котором хранятся работы Августа Макке (August Macke) и других рейнских экспрессионистов. В Федеральном выставочном зале регулярно организуют выставки произведений из известных музеев мира.

  • Достопримечательности Бонна

    Лучшие места Бонна

    Дворец Поппельсдорф

    Роскошная аллея ведет из центра города к еще одной достопримечательности - Дворцу Поппельсдорф. Это строение в стиле барокко возникло в 1753 году. В начале 19 века оно стало частью Боннского университета. Рядом находится один из старейших ботанических садов с богатой коллекцией растений. Летними вечерами перед дворцом дает концерты Классический филармонический оркестр Бонна.

    Автор: Елена Калугина, Лидия Мухамадеева


Смотрите также:   

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    Этот гранд-отель гордо возвышается над живописной долиной Рейна около бывшей столицы ФРГ - Бонна. За свою долгую историю он видел многих коронованных особ, сильных мира сего и знаменитостей. Нынешней осенью гостиница Петерсберг (Petersberg) вновь официально и полностью вернулась в строй после двухлетней генеральной реконструкции, на которую было потрачено около 40 миллионов евро.

  • Кортеж министра иностранных дел России Сергея Лаврова, 2019 год

    Гранд-отель Петерсберг

    Отель Петерсберг долгое время имел статус гостевого дома правительства Германии и сейчас продолжает находиться в федеральной собственности. Управлять комплексом доверено компании Steigenberger. Хотя столица давно переехала в Берлин, здесь проводились и будут проводиться важные международные мероприятия и встречи. Есть вертолетная площадка и могут быть обеспечены все необходимые меры безопасности.

  • Долина Рейна

    Гранд-отель Петерсберг

    Предыдущая фотография была сделана во время германо-российского форума "Петербургский диалог", прошедшего здесь летом 2019 года еще до официального открытия отеля после ремонта. В форуме участвовали главы дипломатических ведомств обеих стран - Хайко Мас и Сергей Лавров. Такой вид открывается отсюда на Рейн и Бонн. В хорошую погоду даже видно Кельнский собор, расположенный в тридцати километрах.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    Если в отеле как раз не проходят какие-то особенные мероприятия, заказать номер может любой человек. Сюда можно просто приехать на обед, кофе с тортиком или просто отсюда полюбоваться ландшафтами. На картинах в этом зале - первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, которого мы еще здесь повстречаем, так сказать, лично, - как и Леонида Брежнева или королеву Елизавету II.

  • Старая почтовая открытка

    Гранд-отель Петерсберг

    Так отель выглядел на рубеже XIX и XX веков. На старой почтовой открытке также изображена панорама здешнего Семигорья (Siebengebirge). На берегу - город Кёнигсвинтер, справа возвышаются руины замка Драхенфельс, рядом - замок Драхенбург. Петерсберг - слева от центра.

  • Отель Петерсберг около 1900 года

    Гранд-отель Петерсберг

    Этот первый отель, построенный в стиле немецкого неоренессанса, был открыт в 1892 году. Среди августейших особ, посетивших его, были тогда германская императрица Августа Виктория, королева Швеции и Норвегии София Нассауская, а также сербский король Александр I. Рейнская романтика была в моде и привлекала сюда знатных и состоятельных гостей, хотя это одно еще не гарантировало коммерческий успех…

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    Первый владелец столкнулся с трудностями, поэтому в 1911 году отель был продан Фердинанду Мюленсу - представителю состоятельной местной династии производителей кельнского одеколона "4711". Он расширил гостиницу, перестроил весь комплекс в стиле необарокко, создав условия для санаторного лечения и отдыха, а также проведения конференций.

  • Долина Рейна

    Гранд-отель Петерсберг

    Однако уже через несколько месяцев после повторного открытия в 1914 году началась Первая мировая война и отель опустел - закрылся на долгие шесть лет. После окончания войны здесь некоторое время были расквартированы британские солдаты. Такой вид из Петерсберга открывается на уже упомянутый нами замок Драхенбург.

  • Встреча Невилла Чемберлена и Адольфа Гитлера в отеле Дреезен

    Гранд-отель Петерсберг

    Между двумя мировыми войнами отель несколько раз перестраивали и расширяли. В 1938 году здесь останавливался британский премьер-министр Невилл Чемберлен, прибывший на переговоры с Гитлером. Гитлер жил в отеле "Дреезен" (фото) на противоположном берегу Рейна. На этой встрече 23 сентября Чемберлен пытался договориться с "фюрером" о судьбе Судетской области в Чехословакии...

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    После Второй мировой войны в отеле расположились верховные комиссары западных держав-победительниц. Эта фотография сделана здесь осенью 1949 года, когда Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ. В отеле "Петерсберг" проходили переговоры с представителями США, Великобритании и Франции о полномочиях новых немецких властей и расширении суверенитета западногерманского правительства.

  • Федеральный президент Германии Генрих Любке, Елизавета II, Вильгельмина Любке и принц Филипп Маунтбеттен во время приема в отеле Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    В 1952 году верховные комиссары покинули Петерсберг и через два года здесь вновь открылся отель. Сразу же после этого он стал использоваться для размещения высоких зарубежных гостей и проведения государственных приемов. Это фотография сделана в 1965 году во время визита британской королевы Елизаветы II. Чтобы готовить чай для ее величества, воду тогда привезли из Лондона…

  • Отель Петерсберг, 1995 год

    Гранд-отель Петерсберг

    Немного нарушим хронологическую последовательность, чтобы отвлечься от большой политики. На территории отеля находится часовня эпохи барокко, построенная монахами-цистерцианцами из соседнего аббатства и освященная в 1764 году. В часовне можно провести обряд венчания, как это в 1995 году сделали Михаэль и Корина Шумахеры. Папарацци пришлось арендовать вертолеты и воздушный шар…

  • Леонид Брежнев и Вилли Брандт в отеле Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    Несмотря на проведение здесь разных международных мероприятий, в первые послевоенные десятилетия отель не смог стать рентабельным и был вновь закрыт в 1969 году. В 1973 году гостиницу ненадолго открыли - специально для того, чтобы разметить здесь делегацию из СССР во время визита в ФРГ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который встречался с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (на снимке).

  • Леонид Брежнев за рулем Мерседеса около отеля Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    На этой фотографии Леонид Ильич как раз усаживается за руль Mercedes 450 SLC - подарка гостю от правительства Германии. Ночью генеральный секретарь решил прокатиться на этом новеньком автомобиле и… врезался в дерево на одном из здешних поворотов. Сам не пострадал, но машину разбил.

  • Во время визита Михаила Горбачева. Также на фотографии Ханс-Дитрих Геншер (справа), Эдуард Шеварднадзе и Отто Ламбсдорф (слева)

    Гранд-отель Петерсберг

    В 1979 году по настоянию тогдашнего канцлера Гельмута Шмидта отель был приобретен в федеральную собственность и модернизирован. Реконструкция продолжалась около десяти лет. В ноябре 1990 года здесь на горе около Бонна остановился Михаил Горбачев - первый глава иностранного государства, официально посетивший только что объединившуюся Германию.

  • Гельмут Коль и Билл Клинтон вместе с супругами Ханнелоре Коль и Хиллари Клинтон в отеле Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    В 1990-е годы по списку гостей этого отеля можно было составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике". Среди них - император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела, глава Белого дома Билл Клинтон, во время визита которого в Германию в 1994 году была сделана эта фотография.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    В том же 1994 году в отеле останавливался духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Из его номера попросили убрать кровать, так как Далай-лама предпочитает спать на полу.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    В 1999 году в этой гостинице принимали лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Он прибыл в Германию, чтобы обсудить ход ближневосточного мирного процесса. На этом снимке палестинского гостя приветствует в отеле "Петерсберг" министр внутренних дел Германии Отто Шили. Гостиницу тогда заблаговременно расселили и взяли под усиленную охрану.

  • Отель Петерсберг, 2001 год

    Гранд-отель Петерсберг

    Также при соблюдении максимальных мер безопасности в Петерсберге в 2001 году прошла первая международная конференция ООН по Афганистану. Начатый здесь Петерсбергский процесс привел к созданию переходной администрации и позже - нового правительства под руководством Хамида Карзая, а также к принятию новой афганской конституции.

  • Спутниковые тарелки на здании Deutsche Welle и отель Петерсберг

    Гранд-отель Петерсберг

    Очередная модернизация этого отеля завершена осенью 2019 года. Кто станет следующим высоким гостем - только вопрос времени, но рады здесь не только высоким гостям… Такой вид на Петерсберг открывается от здания медиакомпании Deutsche Welle в Бонне.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Lonely Planet советует в 2020 году посетить немецкий Бонн (фото)

Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным странам и местам следующего года. (22.10.2019)  

Гостиница особого значения: Петерсберг - гранд-отель немецкой истории

Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу… (10.10.2019)  

Где живет лучший математик мира

30-летний Петер Шольце, профессор Боннского университета, признан самым выдающимся математиком современности. Знакомьтесь! (02.08.2018)  

Ника Вагнер: У Бетховенского фестиваля будет сильный русский акцент

Новая руководительница Бетховенского фестиваля, правнучка Вагнера и пра-правнучка Листа, поговорила с DW о фестивальной стратегии и детстве в "драконьем гнезде". (01.10.2015)  

Лучшие места Бонна

Немецкий город попал в список мест, рекомендованных издательством Lonely Planet к посещению в 2020 году. (30.10.2019)  

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

Согласно многочисленным путеводителям, каждый уважающий себя человек хоть однажды должен побывать в Бонне - желательно тогда, когда там цветет сакура. Фотограф DW Анке Штаудахер запечатлела неповторимый момент сезона. (12.04.2014)  

Гранд-отель Петерсберг

История этого немецкого отеля около Бонна насчитывает более сотни лет. По списку гостей можно составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике". (10.10.2019)  

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