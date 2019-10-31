Немецкий город, попавший в список Lonely Planet

Бонн попал в список мест, рекомендованных популярным туриздательством Lonely Planet к посещению в 2020 году. Город музыки, немецкая штаб-квартира ООН и родина Haribo - рассказываем, чем хороша бывшая столица ФРГ.
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