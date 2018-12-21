Немецкий глава совета директоров "Русала" ушел в отставку из-за санкций

Немецкий топ-менеджер Маттиас Варниг (Matthias Warnig) ушел в отставку с должности председателя совета директоров российской алюминиевой компании "Русал" в связи с санкциями, введенными ранее США в отношении этого предприятия. Об отставке 63-летнего Варнига, которого считают доверенным лицом и давним другом президента РФ Владимира Путина, сообщила в среду, 26 декабря, пресс-служба "Русала". Уход Варнига и избрание независимого директора в качестве главы компании было одним из условий соглашения с управлением Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) о снятии санкций с "Русала". Новый председатель совета директоров предприятия может быть избран уже 27 декабря.



Маттиас Варниг, который также входит в число руководителей газопровода "Северный поток-2" и нефтегазовой компании "Роснефть", возглавлял совет директоров "Русала" - одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия - с 2012 года. До падения Берлинской стены он был офицером внешней разведки министерства госбезопасности ГДР. С 1990 года Варниг находился в штате Dresdner Bank и первым получил лицензию для иностранного банка в Санкт-Петербурге, где тогда в городской администрации работал Путин.

В мае 2018 года фамилия Варнига отсутствовала в списке кандидатов в новый состав совета директоров "Русала", но позднее в компании пояснили DW, что "сроки полномочий Варнига в совете директоров не истекают" и он "сохраняет свое место в совете директоров".

Некоторые российские компании и бизнесмены подпали под санкции США, введенные в апреле после публикации "Кремлевского доклада". Позже США заявили о готовности снять санкции с трех компаний, включая "Русал", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над ними. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала", что позволит компании продолжить работу в США. Сам Дерипаска при этом останется в санкционном списке, а его активы будут по-прежнему блокированы. Смена председателя совета директоров "Русала" называлась как одно из условий снятия санкций.

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