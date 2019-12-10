Немецкий бизнес сожалеет о планах США ввести санкции за "Северный поток - 2"

Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV) назвал планы США ввести санкции в отношении российского газопровода "Северный поток - 2" выпадом против европейского суверенитета и неприемлемым вмешательством в независимую энергетическую политику Европы. "Реализация этих санкций, обращенных непосредственно против европейских компаний, существенно осложнит трансатлантические отношения. Кроме того, это будет ударом по продолжающимся усилиям ЕС в вопросе заключения нового соглашения по газовому транзиту между Россией и Украиной", - заявил председатель организации Оливер Хермес (Oliver Hermes) в четверг, 12 декабря.

Могут вырасти цены на энергоносители

По его словам, в случае введения штрафных мер также могут вырасти цены на энергоносители для европейской промышленности и потребителей. Хермес также призвал ЕС не поддаваться попыткам США недобросовестным образом увеличивать поставки сжиженного газа. Европа готова закупать этот вид топлива, но только на основе справедливой конкуренции, подчеркнул глава лоббистской организации.

"Мы призываем правительство ФРГ и новую Еврокомиссию использовать все дипломатические каналы для того чтобы предотвратить реализацию данного закона. Внутриполитические конфликты в США не должны разрешаться за счет Европы", - отметил далее Хермес.

Палата представителей США поддержала законопроект о санкциях

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие оборонного бюджета, предусматривающего введение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" ради обеспечения "европейской энергетической безопасности". В законопроекте строящийся "Северный поток - 2" назван "инструментом принуждения и политического давления", который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

Законопроект налагает на пятилетний срок санкции на суда, занимающиеся прокладкой труб для газопроводов, и на иностранных граждан, которые имеют отношения к работе этих судов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что это произойдет до 20 декабря, после чего законопроект будет направлен президенту Дональду Трампу. Он уже сообщил, что собирается поставить под ним подпись. В то же время президент США сможет остановить действие санкций, если докажет Конгрессу, что удалось "минимизировать" использование Россией газопроводов в политических целях.

Правительство ФРГ выразило сожаление о планах Вашингтона. "Наша позиция по отношению к санкциям с экстратерриториальным действием однозначна: мы не признаем их", - заявила представительница министерства экономики и энергетики Германии 12 декабря.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

