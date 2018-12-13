 Немецкий бизнес в России потерял более миллиарда евро из-за санкций США | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2019

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Германия

Немецкий бизнес в России потерял более миллиарда евро из-за санкций США

Большинство участников опроса Германо-российской внешнеторговой палаты считают, что для поддержания бизнеса с Россией канцлеру ФРГ следует участвовать в совместных отраслевых мероприятиях.

Флаги Германии и России

Из-за ограничительных мер со стороны США немецкие компании в России потеряли 1,1 млрд евро. По сравнению с этим санкции ЕС в меньшей степени отразились на российском бизнесе компаний из Германии. Таковы результаты опроса 141 немецкой фирмы, проведенного Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK), которые были опубликованы в среду, 26 июня.

В связи с санкциями канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России, считают немецкие бизнесмены. В частности, 87 процентов опрошенных считают, что Меркель должна участвовать в крупных российских отраслевых конференциях - например, в Петербургском международном экономическом форуме. В 2019 году на нем побывал немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Присутствие политиков более высокого ранга может "послать отчетливый сигнал" Москве, не нарушая рамок санкций в отношении России, заявил председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp).

По его словам, немецкие фирмы в целом положительно оценивают свой бизнес в России и ожидают увеличения оборота и прибыли, несмотря на слабую российскую экономику. 39 процентов компаний хотели бы инвестировать в Россию, добавил Шепп.

Контекст

Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ. (19.04.2018)

При этом оценка делового климата остается сдержанной, подчеркнул председатель правления AHK, особо выделив санкции в отношении России, которые страны Запада ввели после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины.

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    Автор: Андрей Гурков


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