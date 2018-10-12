Немецкий астронавт: Не сомневаюсь в "Союзах" и после аварии

Томас Райтер (Thomas Reiter) - единственный бывший немецкий астронавт, летавший в космос как на российском "Союзе", так и на американских шаттлах. Сейчас он занимает должность координатора по вопросам сотрудничества с международными агентствами и советника гендиректора Европейского космического агентства (ESA). В интервью DW Райтер дал оценку аварии "Союза МС-10" во время старта к МКС, рассказал, что испытали в тот момент члены экипажа - россиянин и американец, а также дал прогноз, когда возобновят пилотируемые полеты США, приостановленные после завершения программы шаттл.

DW: Российская пилотируемая космонавтика долго считалась хоть и устаревшей, но очень надежной. Последний раз авария, подобная той, что произошла при запуске корабля "Союз" к МКС в четверг, 11 октября, была в 1983 году. Можно ли сказать, что теперь американские и европейские партнеры больше не могут положиться на русских?

Томас Райтер

Томас Райтер: Я бы говорил не так резко. Ясно, что такой инцидент нас всех беспокоит. Нужно отметить, что экипаж безопасно приземлился. Это показывает, что, несмотря на поломку, которая произошла, похоже, после отделения первой ступени, проявилась надежность системы аварийного спасения. В прошлом уже были баллистические посадки, и они прошли хорошо. Также нужно отметить, что были и другие сложные ситуации, достаточно вспомнить о катастрофе шаттла Columbia в 2003 году. Но международное сотрудничество справилось с этим вызовом. Мы полностью доверяем комиссии, которая расследует инцидент в России и уверены, что по итогам будут сделаны правильные шаги.

- Это уже второй инцидент за несколько недель. В конце августа в обшивке пристыкованного к МКС корабля "Союз" была обнаружена дыра примерно в два миллиметра. До этого у России была целая серия неудачных пусков, в основном грузовых кораблей или ракет со спутниками. Мы наблюдаем упадок российской космонавтики?

- И здесь я воздержусь от резких формулировок. Можно сказать, что есть пространство для улучшения контроля качества. Руководство "Роскосмоса" и в прошлом это понимало и приняло меры. Нельзя забывать, что космонавтика, хотя она частично стала рутиной, связана с работой техники на пределе возможностей. Не хочу и умалять проблему - да, были неудачные старты, но даже после нынешнего инцидента было бы преувеличением говорить об упадке. Я по-прежнему считаю очень высоким российский экспертный уровень, но полагаю, что в вопросе контроля качества нужны улучшения. В надежности техники я не сомневаюсь.

- Вы сами летали в космос на корабле "Союз" и проходили подготовку, в том числе к авариям. Что испытали члены экипажа во время аварийной посадки?

- У меня старт прошел нормально. Обычно после взлета ракета постоянно ускоряется. На старте перегрузка составляет примерно 1,2 и 1,3 g и возрастает почти до четырех. Ракета быстро сжигает топливо, становится легче и ускорение усиливается. В момент отделения первой ступени, примерно в конце второй минуты, перегрузка резко падает примерно до полутора g. Когда показывают старт по телевизору, в этот момент члены экипажа слегка вздрагивают в сиденьях. Это не страшно. Во время нынешнего инцидента было видно, как у них дергаются руки. Это указывает на то, что корабль, возможно, повернулся, перегрузка возросла.

- По данным российских источников, перегрузка составила около семи g. Это опасно?

- Это можно выдержать. Во время подготовки в центрифуге создаются перегрузки до девяти g. Также не стоит забывать, что авария произошла в момент, когда космонавты еще в хорошей форме, а не провели полгода в невесомости.

- Россия приостановила все полеты пилотируемых космических аппаратов, не понятно, как надолго. Что это означает для экипажа МКС, которым сейчас командует немец Александер Герст (Alexander Gerst)?

- О конкретных последствиях говорить рано, соответствующие структуры сейчас изучают возможные изменения. Помимо научной деятельности, команда постоянно вовлечена в ремонтные работы. С этой целью экипаж должен был состоять из пяти человек, теперь это ложится на троих. Будет решаться вопрос, придется ли экипажу дольше оставаться в космосе, чем изначально планировалось. Корабль "Союз" может оставаться на орбите максимум около 210 суток. Сейчас там один корабль пристыкован. Многое будет зависеть от того, как быстро будет найдена причина аварии.

- Этот корабль, который вы упомянули, с дыркой в обшивке. Ее заклеили, но насколько безопасно в таком корабле будет спускаться на Землю?

- Насколько я понимаю, повода для беспокойства нет. Отверстие было полностью залатано. Корабль "Союз" состоит из трех больших компонентов - приборно-агрегатного отсека с двигателями и авионикой, спускаемого аппарата и бытового отсека. Отверстие - в бытовом отсеке. Этот бытовой отсек, как и приборно-агрегатный отсек, после отстыковки от МКС отделяется. Поэтому он не имеет значения после отстыковки.

- Пока Россия - единственная страна, которая может доставлять экипажи на МКС. Когда вы рассчитываете на возобновление полетов американцев?

- У компании SpaceX непилотируемый тестовый полет запланирован еще в этом году, у компании Boeing - в начале 2019 года. Вскоре после этого ожидаются первые пилотируемые старты. У обеих компаний сроки чуть сдвигались назад. Думаю, что с учетом нынешней ситуации будут особенно придерживаться графика. Можно исходить из того, что в первом квартале 2019 года, по крайней мере, одна их двух фирм, SpaceX, будет в состоянии запустить корабль с астронавтами к МКС и вернуть на Землю, а уже через несколько месяцев после этого - то же самое сможет сделать Boeing.

- Если россияне пока не смогут летать в космос, а американцы - еще не смогут - имеет ли смысл европейцам начать сотрудничество с китайцами по пилотируемой космонавтике?

- Сотрудничество с Китаем уже идет по линии подготовки астронавтов, по научной линии и по линии совместного использования инфраструктуры. Но не могу себе представить, что после нынешней ситуации будет принято решение переключиться на Китай. Возможно, руководители космических агентств США и Европы об этом подумают, но без конкретики. Дело в том, что стыковочные системы, возможно, несовместимы. Также должны быть совместимы радарные системы. Если решение о сотрудничестве и будет принято, то это потребует серьезных технических приспособлений. Этот вопрос потребует детального изучения.

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