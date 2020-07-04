Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует"

Йоханнес Краузе (Johannes Krause) - ведущий немецкий представитель молодой науки, которую называют археогенетика или палеогенетика. Она занимается изучением истории человечества и жизни на Земле на основе анализа генетического материала - ДНК. В 2010 году он стал профессором архео- и палеогенетики в Университете Тюбингена, в 2014 году был первым директором созданного при его участии в Йене Института истории человечества имени Макса Планка (Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte), входящего в сеть научно-исследовательских организаций Общества Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft). С июня 2020 года 39-летний ученый возглавляет отделы археогенетики как в Йене, так и в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге. На русском языке в этом году вышла книга "Путешествие наших генов. История о нас и наших предках", написанная Йоханнесом Краузе в соавторстве с журналистом Томасом Траппе.

Deutsche Welle: Ученые отдела археогенетики Института истории человечества в Йене опубликовали в мае исследование о взаимосвязи древних жителей Байкала и индейцев Америки, проведенное под вашим руководством. Что именно удалось установить?

Йоханнес Краузе:Доисторическую Америку заселяли из северо-восточной части сегодняшней России через Берингов пролив и Аляску. Это уже доказано. В том числе благодаря геному американских индейцев, который представляет собой очень специфическое сочетание генов из Восточной Азии, сегодняшнего Китая, и северной части Евразии. Такого сочетания 50:50 в самой Евразии больше нет, популяция вымерла, но оно есть у индейцев.

И оно имеется в ДНК, которую мы получили из зуба жившего 15 000 лет назад индивида, найденного при раскопках в районе Байкала. Это доказывает, что предки индейцев Северной и Южной Америки проживали намного раньше и на куда более обширной территории северо-восточной России, как минимум на 3 тысячи километров южнее, чем до сих пор считалось.

- Все еще как-то непривычно слышать, что доисторического человека изучают не только археологи, палеонтологи и антропологи, но и генетики. На каких именно задачах сосредотачивается сейчас молодая наука археогенетика?

Профессор археогенетики Йоханнес Краузе

- Эта наука сосредотачивается на определенном историческом отрезке времени: от 100 000 до 1000-2000 лет назад. Уходить слишком далеко в прошлое археогенетики не могут: не сохранились пробы ДНК. А чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше письменных свидетельств. Но вот в изучении данного периода археогенетика произвела подлинную революцию. Мы узнали очень много нового о происхождении и миграции различных популяций. И Россия занимает в этих исследованиях центральное место.

- Почему?

- Во-первых, потому что очень многое в истории первобытного человека происходило на огромной территории России, она ведь занимает половину Евразии. Во-вторых, потому что в России благодаря холодному климату куда более благоприятные условия для сохранения костей с генетическим материалом, чем, скажем, в Индии, Южном Китае или на Аравийском полуострове.

К тому же в России с советских времен - превосходная археологическая наука, и мы здесь, в Германии, давно и очень тесно сотрудничаем со специалистами различных профилей в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ставрополе, по сути дела по всей России. Поэтому у нас столь много знаний об этом регионе.

- Какие именно новые знания о жизни первобытного человека на территории сегодняшней России удалось получить с помощью генетических исследований?

- Мы многое узнали, например, о миграции древних обитателей южнорусских степей, представителей очень успешной Ямной культуры. Около 5000 лет назад эти мобильные кочевники-скотоводы со своими технологиями - у них были колеса и телеги, это известно по раскопкам погребальных курганов - начинают двигаться как на восток, так и на запад. Они доходят до Алтая, и там возникает Афанасьевская культура, которая генетически практически идентична Ямной культуре.

Одновременно гены с сегодняшней российской территории распространяются по всей Европе и смешиваются с генами местных жителей, это движение за последние пять лет удалось очень хорошо изучить, поскольку у нас множество данных - не менее двух тысяч проб ДНК из самых разных мест.

- К каким же выводам пришли археогенетики?

- В разных точках Европы у людей оказалась разная доля этих "степных генов". В восточной части Балтии она самая высокая, в Средиземноморье - самая низкая, на острове Сардиния, к примеру, их вообще не было. Происходила ведь не прямая миграция, как в наши дни, шел растянувшийся примерно на 500 лет процесс, в ходе которого повсюду возникали смешанные популяции.

Скажем, та группа, которая около 4500 лет назад пришла на Британские острова, по пути "из России" успела смешаться с населением сначала в Восточной Европе, затем "в Германии", а потом еще и "в Голландии". При этом мы видим, что Y-хромосомы, мужские гены, сильнее меняются, чем женские. Похоже, пришедшие из степей мужчины были особенно успешными по сравнению с местными мужчинами, именно они обеспечивали основные генетические изменения.

- Так что же получается: с территории сегодняшней России заселяли и Америку, и Европу?

- Да, но только до движения степных кочевников на запад, примерно 7500 лет назад, территорию сегодняшней России тремя потоками, через Кавказ, Центральную Азию и Китай, стали заселять с юга земледельцы и скотоводы, которые затем перемешивались с местными охотниками и собирателями. Так, ДНК представителей Майкопской культуры, зародившейся раньше Ямной культуры, наполовину состоит из генов тех, кто мигрировал из северной части сегодняшнего Ирана.

Их предки, в свою очередь, были родом с Ближнего Востока, из сегодняшних Сирии и Ирака, где найдены старейшие следы земледелия и скотоводства. А в арабский регион современный человек пришел из Африки, именно она была исходной точкой всемирной экспансии Homo sapiens.

- Выходит, каждый из нас, жителей современной Евразии, имеет и "африканские", и "ближневосточные", и "степные" гены?

- Скажу больше: во всех нас еще и 2 процента от неандертальцев, хотя это вообще другой, вымерший вида человека.

- В России сейчас растет интерес к генетике, в том числе на государственном уровне, и много пишут о русском геноме. Как его можно охарактеризовать с точки зрения археогенетики?

- Никакого типично русского генома не существует. Жители России обладают почти всем генетическим разнообразием, встречающимся сегодня за пределами Африки. Это такое же попурри, как и в Европе. В последние 5000 лет Россия была одним из самых динамичных регионов планеты с генетической точки зрения. Проходящий по ее огромной территории степной пояс, соединяющий Восточную Европу с Азией, был своего рода автобаном, по которому очень часто перемещались мобильные группы, будь то скифы, гунны, авары, монголы. Все это вело к широкомасштабному генетическому обмену.

Существенные генетические сдвиги произошли и в новейшей истории России. В 20-м веке - в 30-е, 40-е, 50-е годы, да и потом, в 60-е и вплоть до 90-х годов - на ее территории наблюдалась особенно сильная мобильность, если выражаться политически нейтрально. Все это очень изменило местное население. Так что в сегодняшней России нет четких генетических границ, их вообще нет на карте мира. Все перемешано. Никаких генетических отличий жителей России от других обитателей Евразии не зафиксировано.

Смотрите также:

Эмиграция наглядно Какого цвета была кожа у наших предков? Верхняя часть лица - коричневая, нижняя - розоватая, середина - с желтоватым оттенком. Это символическое изображение - визитная карточка выставки в Неандертальском музее немецкого города Меттмана, которую можно посетить до 5 ноября. Экспозиция рассказывает об истории эмиграции. Кстати, вам известно, что тип светлокожих людей появился лишь около 4500 лет назад?

Эмиграция наглядно Не только "темнокожие" и "белые" С этого стенда, на котором можно увидеть портреты разных людей, и начинается экспозиция. Снимки сделаны в рамках проекта "Humanae" бразильской фотохудожницы Анжелики Дасс, представившей все разнообразие оттенков кожи. Для этой серии девушка делала портреты, как на документы. Причем для фона она подбирала цвет, соответствующий цвету лица модели. В общей сложности получилось 200 оттенков!

Эмиграция наглядно Вестоницкая Венера А это Вестоницкая Венера - небольшая статуэтка женщины, обнаруженная в 1925 году во время археологических раскопок в Долни-Вестонице, верхнепалеолитической стоянке в районе Бржецлав Южноморавского края Чешской республики. Предполагается, что ее возраст - около 25 тысяч лет, а изготовлена она руками переселенцев с африканского континента.

Эмиграция наглядно Мировая эмиграция - на интерактивной карте Интерактивные карты, позволяющие проследить пути эмиграции за последние тысячелетия, презентации с использованием 3D-технологий и анимации, - выставка в Неандертальском музее отвечает самым современным требованиям. "Наша цель - показать: эмиграция - явление общечеловеческое, и началась она миллионы лет назад", - подчеркивает директор музея Герд-Кристиан Венигер (Gerd-Christian Weniger).

Эмиграция наглядно История сближения Около 7500 лет назад в Европе появились земледельцы с Ближнего Востока. Постепенно происходила ассимиляция с местными народами, которые промышляли в основном охотой. В результате в Европе стало развиваться земледелие, животноводство, а позже и обработка металлов. Ученые уверены, что путь с Ближнего Востока в Европу пролегал через территорию современной Турции.

Эмиграция наглядно Что заставляло срываться с места Но почему наши предки переселялись с одних территорий на другие? Как показывает этот "инфокубик", срываться с насиженного места люди вынуждены были по разным причинам. Предполагается, что в древности одним из главных обстоятельств было изменение климата в сторону похолодания. В итоге обширные регионы постигли неурожаи, что вызвало острую нехватку продовольствия. И люди шли на юг.

Эмиграция наглядно Эмиграция сегодня В наши дни главная причина эмиграции - экономическая. Чаще всего люди меняют место жительства, чтобы повысить уровень жизни. Но многим приходится бежать в другую страну из-за военных конфликтов у себя на родине. Перед политиками стоят сложные задачи: прекратить войны и конфликты в странах, где наблюдается отток граждан, и решить проблемы с интеграцией беженцев.

Эмиграция наглядно Где твоя родина? На выставке можно посмотреть записи интервью с прибывшими в Германию эмигрантами и беженцами, которые рассказывают, что заставило их покинуть родину и перебраться сюда, как их воспринимают в немецком обществе. Вниманию посетителей предлагаются и записи интервью с детьми и внуками тех, кто переселился в Германию несколько десятилетий назад. Они рассказывают о том, как им живется в этой стране.

Эмиграция наглядно Для самых маленьких Для организаторов выставки было важно сделать все для того, чтобы эта экспозиция была понятна и детям. Ведь именно они, как отмечает директор Неандертальского музея Герд-Кристиан Венигер, ежедневно - в детских садах и школах - вносят свой вклад в интеграцию. Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева

