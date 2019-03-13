Немецкие ученые: Моцарт и тяжелый рок понижают давление

О том, что человеческий организм с чисто физиологической точки зрения восприимчив к музыке, давно считается бесспорным. Но с научной точки зрения не известно, обладает ли музыка реально целительной силой? Немецкие ученые решили найти научное подтверждение целительным свойствам музыки.

Моцарт, Штраус, хеви-метал

Исследованием степени воздействия различных музыкальных стилей на сердечно-сосудистую систему человека занималась группа под руководством Ханса-Йоахима Траппе (Hans-Joachim Trappe), профессора Рурского университета в Бохуме и директора клиники Св. Марии в городе Херне. 240 человек в возрасте от 25 до 75 лет, не страдающих сердечными заболеваниями и повышенным давлением, поделили на четыре равные группы (мужчин и женщин всех возрастов в каждойгруппе было поровну). Две группы слушали музыку, две другие, контрольные, провели столько же времени в полной тишине.

В ходе первого этапа одной из "слушающих" групп включили 3-ю оркестровую сюиту Баха и рок-композицию "Indestructible" американской метал-группы Disturbed. Другой слушающей группе предлагалось послушать симфонию № 40 Моцарта, вальсы Штрауса и песни шведского квартета АВВА. Кроме того, в рамках проекта ученые проверяли реакцию на детский плач, треск электропилы, шум пылесоса или звук отбойного молотка.

Перед началом эксперимента, во время проведения исследования и после его окончания участникам мерили давление, делали электрокардиограммы, брали кровь на анализ. Результаты эксперимента ученые опубликовали в издании Aerzteblatt.de.

Вне зависимости от гендерной принадлежности или возраста, давление в группах, слушавших музыку, ощутимо снижалось, констатирует руководитель проекта, причем заметнее всего - когда включали Моцарта, Штрауса и Баха.

Музыка вместо таблеток

Благотворное влияние музыки на сердечно-сосудистую систему человека получило тем самым научное подтверждение, убежден профессор Трапп. Медикам это открывает новые пути в лечении кардиологических пациентов, подчеркивает врач, который, кстати, сам прекрасно играет на органе и любит классическую музыку.

Не только классическая музыка, но и рок-композиция американской метал-группы Disturbed помогла снизить давление

Кроме того, исследование показало, что вместе с давлением у пробандов "музыкальных" групп снижался и уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Причем здесь более восприимчивыми оказались мужчины. Удивительным оказалось и то, что музыка рок-группы Disturbed помогала снизить частоту сердцебиения и давление. А вот под песни группы АВВА никаких ощутимых изменений замечено не было.

Несмотря на полученные результаты, ученые все же не торопятся с рекомендациями. Сначала необходимо выяснить, как реагируют на музыку пациенты с повышенным давлением, а также определить эффективность позитивного действия музыки в зависимости от того, как долго пациент будет ее слушать. Однако начало положено.

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