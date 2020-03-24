Немецкие университеты: как все начиналось

На дворе 1440 год. На тот момент старейшему в Европе Болонскому университету уже более 300 лет. Карлову университету в Праге - именно он считается первым немецким вузом - только 92 года. Остальным университетам - в Вене, Эрфурте, Гейдельберге, Кельне, Вюрцбурге, Лейпциге и Ростоке - и того меньше. Однако уже тогда студенты обучались по системе, напоминающей современную.

Студент ищет, где лучше

Окажись вы студентом университета в Средние века, вашим однокурсником, без всяких сомнений, был бы юноша 13-14 лет. Причем университет посещали не только особы голубых кровей. За одной скамьей вместе с отпрысками зажиточных купцов, дворян и чиновников могли оказаться дети крестьян и ремесленников.

По национальному признаку аудитория тоже была весьма разношерстной. Общие принципы обучения и единый язык науки - латынь - позволяли студентам выбирать любой понравившийся им город и несколько раз менять место учебы. "Зачастую причиной смены университета являлась более низкая стоимость обучения и жилья. Например, Болонья была не таким дорогим для студенческого кошелька городом, как Кельн", - рассказывает архивариус Кельнского университета Андреас Фрайтэгер (Andreas Freitäger).

Ученая степень ценой в годовое жалование

Учеба в Средние века стоила немалых денег. Университеты с самого начала своей истории были независимы от церковных и светских властей, и финансировать себя им приходилось самостоятельно. Студенты платили взнос при поступлении на факультет и вносили отдельную плату за посещение лекций (Hörgelder). Но ощутимее всего било по карману получение ученой степени. По словам Андреаса Фрайтэгера, за допуск к выпускному экзамену студенты платили сумму, сравнимую с годовым заработком рядового горожанина.

В средневековых немецких университетах было, как правило, четыре факультета: младший - свободных искусств (от латинского слова "ars" - "искусство") и старшие - юридический, медицинский и богословский. Студент становился сначала бакалавром (baccalaureus artium), а затем - магистром (magister artium). Выпускники младшего факультета имели право преподавать на нем. После окончания одного из старших факультетов и сдачи нескольких квалифицирующих экзаменов присуждалась степень доктора (doctor). На получение степени бакалавра могло уйти два-три года. В целом же срок обучения на младшем и старшем факультетах составлял от семи до десяти лет.

Гейдельбергский университет - один из старейших вузов в Германии

Процедура присуждения ученой степени отличалась театрализованностью и помпезностью, ее сценарий определялся университетским уставом. Чем выше академическое звание, тем больше затрат. Неимущие студенты могли получить так называемое свидетельство о бедности (Armutszeugnis) и до первого квалифицирующего экзамена учиться бесплатно, но за допуск к экзамену необходимо было платить. "Хотя богатые горожане нередко предоставляли особо талантливым студентам стипендию, более половины молодых людей не дотягивали даже до степени бакалавра", - поясняет архивариус Кельнского университета.

От рассвета до заката

В Средние века учебные планы составляло руководство университета. Занятия начинались с восходом солнца (летом - в шесть утра, зимой - в семь) и продолжались до девяти вечера. Лекции длились по 180 минут, студентам также полагался трехчасовой перерыв на обед.

Задачей средневековой науки были прежде всего хранение и передача знаний. До изобретения книгопечатания чтение вслух было единственным способом распространения информации. Лекции читали медленно, чтобы студенты успевали записывать. "За слишком быстрый темп речи на доцента могли наложить штраф", - рассказывает Петер Цан (Peter Zahn), бывший профессор истории Берлинского университета имени Гумбольдта. В первой половине дня студенты слушали основную лекцию и комментарии к ней. После обеда проводились семинары и практические занятия, а также устраивались диспуты. Учебный год начинался в сентябре и не делился на семестры. А с июля по сентябрь во многих немецких университетах были каникулы.

Время для шалостей находилось всегда

Современные формы проживания студентов - коммуналки и общежития- существовали еще шесть столетий назад. Зажиточные горожане и монастыри обеспечивали студентов жильем в приютах и бурсах. В большинстве таких пристанищ был установлен почти монастырский режим. Проживающие там студенты не смели выходить без разрешения за их пределы, должны были соблюдать тишину, одеваться согласно предписаниям и посещать церковные службы.

До наших времен сохранились уставы некоторых бурс. Среди сухого перечисления предписаний и запретоввстречаются любопытные детали. Например, кельнским студентам было запрещено приводить в комнаты особ женского пола, заигрывать с кухарками и посудомойками, играть в карты и злоупотреблять спиртным. "Хотя студенческий день и был заполнен с утра до самого вечера, на шалости у студентов время находилось всегда", - смеется Андреас Фрайтэгер.

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