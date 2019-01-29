 Немецкие статистики подсчитали средний размер квартир в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 29.07.2020

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Германия

Немецкие статистики подсчитали средний размер квартир в Германии

Немецкая квартира за десятилетие стала просторнее на 1 квадратный метр, подсчитало статистическое ведомство. Житель Германии может рассчитывать в среднем на 47 кв.м. жилой площади.

Жилые дома в Кельне

Жилые дома в Кельне

Квартиры в Германии становятся просторнее, следует из данных Федерального статистического ведомства в Висбадене, обнародованных в среду, 29 июля. К концу 2019 года средняя площадь квартиры в Федеративной Республике составляла 91,9 квадратных метра, что на 1 кв.м. больше, чем в 2010-м.

На каждого жителя Германии в 2019 году приходилось в среднем 47 кв.м. жилой площади (в 2018 году - 46,7, а в 2010-м - 45 кв.м.). Эксперты принимали во внимание не только многоквартирные дома, но и дома на одну или две семьи.

Рынок квартир в ФРГ в 2019 году составлял 42,5 млн объектов жилой и нежилой недвижимости, подсчитали статистики. Это на 277 400 единиц (0,7 процента) больше, чем годом ранее. А с 2010-го этот показатель вырос на 5 процентов или 2 млн квартир.

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    Автор: Виктор Вайц


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