Немецкие псы искупались в бассейне (фото)

Лерте • Вымыть шерсть, но не намокнуть! Так можно перевести популярное немецкое выражение: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Лучшие друзья человека, изображенные на этих фотографиях, вряд ли обращались к своим владельцам с такого рода призывами. Если и обращались, то вряд ли были услышаны.

Каким бы жарким не было очередное лето, но осень в Германии уже вступает в свои права. Постепенно подходит к завершению сезон работы бассейнов под открытым небом. В нижнесаксонском городе Лерте перед тем, как спустить воду, устроили купальный день для собак, уже ставший здесь популярной традицией. Вот, что из этого получилось…

Аналогичные зрелища - нем. Hundeschwimmen - можно было наблюдать в минувшие выходные и в других уголках Германии. В некоторых местах такие заплывы состоятся в конце этой недели.

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10 пород собак, выведенных в Германии

10 пород собак, выведенных в Германии Немецкий дог Этот дог был внесен в 2010 году в Книгу рекордов Гинесса как самая большая собака в мире. Его вес на тот момент составлял 111 килограммов.

10 пород собак, выведенных в Германии Американский эскимосский шпиц? Когда "немецкий шпиц" был привезен в Америку, а было это сразу после окончания Первой мировой войны, его переименовали в "американского шпица", поскольку в те времена в Штатах были распространены антинемецкие чувства. С тех пор порода претерпела изменения. Кинологи разных организаций до сих пор не пришли к единому мнению: считать породу, проживающую в США, "немецкой" или "американской".

10 пород собак, выведенных в Германии Немецкий боксер В 1895 году в Мюнхене представили новую породу, получившуюся в результате многолетнего скрещивания бульдогов и мастифов. Кинологи до сих пор не могут ответить на вопрос: почему эту собаку назвали именно "боксером"?

10 пород собак, выведенных в Германии Такса Название охотничьей породы Dachshund или Dackel (такса) происходит от слов Dachs (барсук) и Hund (собака), потому что таксы использовались для поиска и охоты на барсуков и других норных животных. У Чехова были две таксы: Бром Исаич и Хина Марковна. Антон Павлович как-то написал про них: "... безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный".

10 пород собак, выведенных в Германии Малый мюнстерлендер Малый мюнстерлендер обязан своим происхождением немецкому кинологу Эдмунду Лёнсу (Edmund Löns), начавшему работать над созданием этой породы в далеком 1902 году. Очень высокие требования к стандартам разведения не позволили этой собаке обрести широкую популярность. Встречаются мюнстерлендеры довольно редко.

10 пород собак, выведенных в Германии Веймаранер Характерные черты - серебристая шерсть, необыкновенные глаза и привязанность к человеку, заложенная на генетическом уровне. Выведена была эта порода собак на родине Гете - в Веймаре.

10 пород собак, выведенных в Германии Доберман Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.

10 пород собак, выведенных в Германии Ротвейлер Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.

10 пород собак, выведенных в Германии Немецкая овчарка Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

10 пород собак, выведенных в Германии Шнауцер Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе. Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц



Лучшие немецкие озера

Лучшие немецкие озера Боденское озеро (Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.

Лучшие немецкие озера Кимзе (Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

Лучшие немецкие озера Ванзе (Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.

Лучшие немецкие озера Закровское озеро (Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.

Лучшие немецкие озера Гроссер-Плёнер-Зе (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.

Лучшие немецкие озера Шармютцельзе (Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.

Лучшие немецкие озера Вальхензе (Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.

Лучшие немецкие озера Зильберзе (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

Лучшие немецкие озера Хальтернское водохранилище (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.

Лучшие немецкие озера Айбзе (Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.

Лучшие немецкие озера Шлухзе (Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.

Лучшие немецкие озера Эдерзе (Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лучшие немецкие озера Гроссер-Гойчезе (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

Лучшие немецкие озера Фюлингер-Зе (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

Лучшие немецкие озера Мюриц (Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.

Лучшие немецкие озера Дюммер-Зе (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

Лучшие немецкие озера Гросер-Штехлинзе (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

Лучшие немецкие озера Коспуденер-Зе (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

Лучшие немецкие озера Шальзе (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

Лучшие немецкие озера Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем. Автор: Максим Нелюбин



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