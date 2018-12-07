Немецкие приюты не будут отдавать животных в преддверии Рождества

В предпраздничные дни приюты в Германии не будут отдавать людям животных. Велика вероятность, что питомцы станут необдуманными подарками и снова вернутся в приюты.
Берлинский приют для животных, который считается самым крупным в Европе, с 19 по 27 декабря не будет отдавать своих питомцев в добрые руки. "Речь идет о том, чтобы избежать необдуманных и импульсивных решений" взять животное в качестве подарка на Рождество, пояснила представитель заведения в интервью информагентству dpa в воскресенье, 9 декабря. Такое же решение приняли и многие другие немецкие приюты.
"Мы не хотим, чтобы животные сидели под рождественской елкой в качестве подарка", - заявила в беседе с газетой Hannoverische Allgemeine руководитель приюта в нижнесаксонском Брауншвейге Верена Гайслер (Verena Geißler). Решение завести домашнее животное должно быть хорошо обдуманным, предупреждает Нижнесаксонское общество защиты животных.
В свою очередь руководитель приюта в Ганновере Дорис Петерек (Doris Peterek) указывает на то, что во второй половине декабря в немецких домах "царит суматоха", в то время как животному нужен покой, чтобы освоиться на новом месте.
В немецкие приюты поступают 300 000 животных ежегодно
В последние года приостановка "усыновления" животных в предпраздничное время уже принесла результаты: например, в приют Бремена после Рождества поступало гораздо меньше питомцев.
По данным немецкой организации по защите животных PETA, каждый год в стране в приюты попадают около 300 тысяч животных, многие из которых были именно "неожиданными" подарками.
Правила содержания домашних животных в Германии очень строгие. Запрещено жестоко обращаться с ними или выгонять на улицу. Штрафы за нарушение могут достигать 25 тысяч евро, животное могут изъять, а владельца приговорить к тюремному сроку до 3 лет. Если животное все же остается без хозяина по тем или иным причинам, оно попадает в приют, где ему подыскивают нового владельца. При этом требования к кандидатам очень строгие. Например, если человек весь день проводит на работе, питомца ему взять не позволят.
Смотрите также: