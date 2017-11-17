Немецкие политики возложили венок к мемориалу жертвам нацизма в Беларуси

Четырехдневный визит в Беларусь немецкая парламентская делегация в понедельник, 26 августа, начала со встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем и посещения мемориального комплекса "Тростенец". В МИДе немецкие политики обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран. После встречи замруководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага Оливер Качмарек (Oliver Kaczmarek) в интервью DW выразил благодарность Макею за согласие встретиться. "Нашей целью было ознакомиться с ситуацией в Беларуси, обсудить развитие отношений между Беларусью и ЕС, оценить общую ситуацию", - сказал он.

Как рассказала DW бывший министр экологии и ядерной безопасности ФРГ, депутат бундестага Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks), в ходе беседы в МИД было выявлено "множество общих взглядов, которые разделяют представители Германии, Евросоюза и Беларуси", просматривается "хорошая динамика последних лет". По мнению Хендрикс, Беларуси конечно же необходимо предпринимать во внимание своего большого соседа на востоке, однако "мы видим, что Минск нащупывает возможности контактов с европейскими странами".

Депутат выразила надежду, что в феврале следующего года вступит в силу соглашение об облегчении визового режима: "Я уверена, что соглашение будет подписано и будет наполнено реальным содержанием".

Немецкие политики почтили память жертв нацизма

Белорусский историк Александр Долговский провел экскурсию для немецких парламентариев в мемориальном комплексе "Тростенец", у которого они возложили венок. Оливер Качмарек, который принимал участие в сборе средств на строительство мемориала, сказал, что потрясен тем, какие результаты здесь достигнуты совместными усилиями белорусов, австрийцев и немцев для увековечивания памяти жертв нацизма.

Тростенец - крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения людей нацистами в годы Второй мировой войны. По количеству жертв он занимает четвертое место после таких лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка. Здесь были убиты по разным оценкам от 200 до 250 тысяч человек – преимущественно депортированных из Западной Европы евреев, но также евреев из Минского гетто, партизан, подпольщиков, военнопленных, местных мирных жителей.

Название "Тростенец" объединяет урочище Благовщина - место массовых расстрелов, собственно лагерь рядом с деревней Малый Тростенец в 10 километрах от Минска по Могилевскому шоссе, а также урочище Шашковка - место массового сожжения людей. После войны рядом с местом массовых расстрелов была открыта мусорная свалка, а первый памятный знак был установлен в 2002 году. В 2015 году была открыта первая часть мемориала "Тростенец", а в 2018 году - вторая.

В состав делегации, помимо Барбары Хендрикс и Оливера Качмарека, вошли депутаты бундестага Рене Рёспель (René Röspel) и Фритц Фельгентрой (Fritz Felgentreu), а также депутат Европарламента Йоахим Шустер (Joachim Schuster).

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