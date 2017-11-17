 Немецкие политики возложили венок к мемориалу жертвам нацизма в Беларуси | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 26.08.2019

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Беларусь

Немецкие политики возложили венок к мемориалу жертвам нацизма в Беларуси

Депутаты бундестага и Европарламента начали визит в Беларусь со встречи с главой МИД Владимиром Макеем и возложения венка к мемориалу Тростенец.

Депутаты бундестага в мемориальном комплексе Тростенец в Беларуси

Депутаты бундестага в мемориальном комплексе "Тростенец" в Беларуси

Четырехдневный визит в Беларусь немецкая парламентская делегация в понедельник, 26 августа, начала со встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем и посещения мемориального комплекса "Тростенец". В МИДе немецкие политики обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран. После встречи замруководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага Оливер Качмарек (Oliver Kaczmarek) в интервью DW выразил благодарность Макею за согласие встретиться. "Нашей целью было ознакомиться с ситуацией в Беларуси, обсудить развитие отношений между Беларусью и ЕС, оценить общую ситуацию", - сказал он.

Как рассказала DW бывший министр экологии и ядерной безопасности ФРГ, депутат бундестага Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks), в ходе беседы в МИД было выявлено "множество общих взглядов, которые разделяют представители Германии, Евросоюза и Беларуси", просматривается "хорошая динамика последних лет". По мнению Хендрикс, Беларуси конечно же необходимо предпринимать во внимание своего большого соседа на востоке, однако "мы видим, что Минск нащупывает возможности контактов с европейскими странами".

Депутат выразила надежду, что в феврале следующего года вступит в силу соглашение об облегчении визового режима: "Я уверена, что соглашение будет подписано и будет наполнено реальным содержанием".

Немецкие политики почтили память жертв нацизма

Белорусский историк Александр Долговский провел экскурсию для немецких парламентариев в мемориальном комплексе "Тростенец", у которого они возложили венок. Оливер Качмарек, который принимал участие в сборе средств на строительство мемориала, сказал, что потрясен тем, какие результаты здесь достигнуты совместными усилиями белорусов, австрийцев и немцев для увековечивания памяти жертв нацизма.

Контекст

8 июня на месте бывшего концлагеря Малый Тростенец на окраине Минска будет заложена капсула с именами многих погибших на этой фабрике смерти. (29.03.2014)

1 октября в Минске участники создания мемориала "Тростенец", посвященного памяти жертв нацизма, рассказали журналистам о реализации и будущем проекта. Подробности - от DW. (01.10.2015)

Помнить, чтобы это никогда не повторилось, - лейтмотив начавшихся в Минске 3-дневных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Озаричского лагеря смерти. (18.03.2019)

Тростенец - крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения людей нацистами в годы Второй мировой войны. По количеству жертв он занимает четвертое место после таких лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка. Здесь были убиты по разным оценкам от 200 до 250 тысяч человек – преимущественно депортированных из Западной Европы евреев, но также евреев из Минского гетто, партизан, подпольщиков, военнопленных, местных мирных жителей.

Название "Тростенец" объединяет урочище Благовщина - место массовых расстрелов, собственно лагерь рядом с деревней Малый Тростенец в 10 километрах от Минска по Могилевскому шоссе, а также урочище Шашковка - место массового сожжения людей. После войны рядом с местом массовых расстрелов была открыта мусорная свалка, а первый памятный знак был установлен в 2002 году. В 2015 году была открыта первая часть мемориала "Тростенец", а в 2018 году - вторая.

В состав делегации, помимо Барбары Хендрикс и Оливера Качмарека, вошли депутаты бундестага Рене Рёспель (René Röspel) и Фритц Фельгентрой (Fritz Felgentreu), а также депутат Европарламента Йоахим Шустер (Joachim Schuster).

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    Всего в лагере смерти под Минском за годы войны было уничтожено 206 500 тысяч человек. По инициативе белорусской стороны, которая была поддержана Дортмундским международным образовательным центром и другими структурами в Германии, в Тростенце было решено построить мемориал. Он готовится к открытию в ближайшие месяцы.

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  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

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    3 мая 2015 в рамках мемориальных мероприятий "Помним ради общеевропейского будущего" урочище Благовщина посетили представители МИД ФРГ, немецкого бундестага, Минского и Дортмундского международных образовательных центров и других структур. На месте массовых расстрелов они говорили друг с другом, молились и слушали грустную музыку.

    Автор: Андрей Тимаров


Смотреть видео 01:47

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма

 

Контекст

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

Мемориал ''Тростенец'' вскоре откроется недалеко от Минска - на том месте, где с 1941 по 1944 год располагался крупнейший на территории оккупированных районов СССР лагерь смерти. (08.05.2015)  

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