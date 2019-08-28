Немецкие острова: Узедом - немецкий курорт для Горького и Толстого (фото)

Узедом • По этому острову в Балтийском море проходит германо-польская граница, уже более чем десять лет полностью открытая и для пешеходов, и для велосипедистов, и для тех, кто путешествует на автомобилях. Большая часть территории Узедома (Usedom) принадлежит Германии. По площади он занимает второе место среди немецких островов после Рюгена. Однако самый большой город здесь - польский Свиноуйсьце (немецкое название до 1945 года - Swinemünde, то есть "Устье Свины"). Именно в этом месте в 1824 году был открыт и прошел первый на острове курортный сезон.
Граница, проходящая по Узедому, находилась на замке более шести десятилетий. Раньше, чтобы попасть из Германии в Польшу или наоборот, нужно было долго ждать очереди перед КПП. Примерно треть острова покрыта лесом. Остров входит в число немецких регионов с самым большим числом солнечных часов в году - 1900.
На Узедоме много популярных мест для отдыха и пляжей, но особое место среди них занимают называемые кайзеровские или королевские курорты - "Kaiserbäder": Херингсдорф (Heringsdorf), Альбек (Ahlbeck) и Банзин (Bansin). Здесь любили отдыхать прусские монархи и германские императоры, всячески поддерживавшие развитие здешних мест. В списке некоронованных знаменитых гостей значатся имена братьев Генриха и Томаса Маннов (Heinrich Mann, Thomas Mann), Максима Горького, Льва Толстого, Курта Тухольского (Kurt Tucholsky), Теодора Фонтане (Theodor Fontane) и Иоганна Штрауса (Johann Strauss). Об этих временах здесь напоминают роскошные виллы - прекрасно сохранившиеся и отреставрированные.
Визитная карточка острова Узедом
Регион: Балтийской море
Федеральная земля: Мекленбург - Передняя Померания
Площадь: 445 км² (373 км²- Германия и 72 км² - Польша)
Население немецкой части острова: 35 тысяч человек
Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах немецкой части острова: 43 тысячи
Туристический сайт: usedom.de
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В 2019 году редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.
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Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.
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Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.
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Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.
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Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.
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Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.
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Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.
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Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.
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Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.
Автор: Максим Нелюбин
Немецкие достопримечательности Балтийского моря
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Немецкие достопримечательности Балтийского моря
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Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин
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