 Немецкие острова: Узедом - немецкий курорт для Горького и Толстого (фото) | Кадр дня | DW | 29.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Немецкие острова: Узедом - немецкий курорт для Горького и Толстого (фото)

По этому острову в Балтийском море проходит германо-польская граница, но она сейчас не разделяет, а соединяет.

Abendstimmung auf Insel Usedom (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Узедом По этому острову в Балтийском море проходит германо-польская граница, уже более чем десять лет полностью открытая и для пешеходов, и для велосипедистов, и для тех, кто путешествует на автомобилях. Большая часть территории Узедома (Usedom) принадлежит Германии. По площади он занимает второе место среди немецких островов после Рюгена. Однако самый большой город здесь - польский Свиноуйсьце (немецкое название до 1945 года - Swinemünde, то есть "Устье Свины"). Именно в этом месте в 1824 году был открыт и прошел первый на острове курортный сезон.

Ostseebad Ahlbeck Heringsdorf Usedom, Kuranlagen an der Seebrücke, Strand

Граница, проходящая по Узедому, находилась на замке более шести десятилетий. Раньше, чтобы попасть из Германии в Польшу или наоборот, нужно было долго ждать очереди перед КПП. Примерно треть острова покрыта лесом. Остров входит в число немецких регионов с самым большим числом солнечных часов в году - 1900. 

Usedom Weißer Berg

На Узедоме много популярных мест для отдыха и пляжей, но особое место среди них занимают называемые кайзеровские или королевские курорты - "Kaiserbäder": Херингсдорф (Heringsdorf), Альбек (Ahlbeck) и Банзин (Bansin). Здесь любили отдыхать прусские монархи и германские императоры, всячески поддерживавшие развитие здешних мест. В списке некоронованных знаменитых гостей значатся имена братьев Генриха и Томаса Маннов (Heinrich Mann, Thomas Mann), Максима Горького, Льва Толстого, Курта Тухольского (Kurt Tucholsky), Теодора Фонтане (Theodor Fontane) и Иоганна Штрауса (Johann Strauss). Об этих временах здесь напоминают роскошные виллы - прекрасно сохранившиеся и отреставрированные.

Ostseeküste Windmühle von Benz (picture-alliance/Dumont/O. Meinhardt)

Визитная карточка острова Узедом
Регион: Балтийской море
Федеральная земля: Мекленбург - Передняя Померания
Площадь: 445 км² (373 км²- Германия и 72 км² - Польша)
Население немецкой части острова: 35 тысяч человек
Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах немецкой части острова: 43 тысячи
Туристический сайт: usedom.de

Смотрите также:
Самые любимые немецкие острова 

  • Пляжные корзины

    Самые любимые немецкие острова

    Немецкие острова

    В 2019 году редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.

  • Боркум

    Самые любимые немецкие острова

    Рейтинг популярности - 2019

    Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые доступ туристам открыт. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…

  • Боркум
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    1.

    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

  • Рюген
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    2.

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

  • Нордернай
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    3.

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

  • Зюльт
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    4.

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Фемарн
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    5.

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

  • Амрум
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    6.

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

  • Йюст
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    7.

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Фёр
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    8.

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

  • Лангеог
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    9.

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Узедом

    Самые любимые немецкие острова

    10.

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    11.

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Хиддензе

    Самые любимые немецкие острова

    12.

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    13.

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

    Самые любимые немецкие острова

    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


Немецкие достопримечательности Балтийского моря 

  • Лабё

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морские курорты

    На немецких курортах Балтийского моря можно прекрасно заниматься виндсерфингом, но большинство туристов приезжает сюда, чтобы купаться и загорать. Именно здесь находится самое солнечное место в Германии - остров Фемарн, над которым солнце светит, в среднем, около 2200 часов в году. Во многих регионах страны этот показатель часов на 500-600 меньше.

  • Кюлунгсборн

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Пляжные корзины

    Ни один балтийский курорт не обходится без традиционных плетеных сидений - пляжных корзин, которые позволяют комфортно проводить время: они защищают от солнца, дождя и ветра. Первую пляжную корзину придумали и сделали в 1882 году в Ростоке по заказу одной знатной дамы, страдавшей от ревматизма. Она просто хотела иметь возможность удобно сидеть на пляже.

  • Херингсдорф

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морские причалы

    Еще одна характерная достопримечательность немецких курортов на Балтике - такие пассажирские причалы, порой уходящие в море на много сотен метров. Любители рыбной ловли, до зубов вооруженные удочками, любят здесь заниматься своим хобби, а туристы - прогуливаться, чтобы издалека окинуть взглядом прибрежную линию. Самый длинный такой 500-метровый причал в Германии находится на курорте Херингсдорф.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Раздолье для натуристов

    На балтийских курортах насчитывается больше всего в Германии пляжей для тех, кто любит загорать и купаться в чем мать родила (нем. FKK-Strände). Натуризм был популярен здесь еще во времена ГДР, где считался совершенно естественным делом. Однако не будем мешать отдыхающим без плавок и купальников, а просто посмотрим на одну из здешних песчаных дюн.

  • Рюген

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Впечатляющие ландшафты

    Балтийское побережье отличается ландшафтным разнообразием. Песчаные дюны мы уже видели. Теперь пришел черед легендарных Меловых скал на острове Рюген. Их высота достигает 120-ти метров, а толщина известняковых отложений составляет здесь целых полкилометра. В свое время скалы воодушевляли художников эпохи немецкого романтизма, а сейчас служат излюбленным мотивом для фотографов.

  • Киль

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морская романтика

    Где море, там и корабли, но еще лучше - парусники, которыми можно очень долго любоваться. Отправиться в тур на катере или яхте тоже просто, - нужно лишь это организовать. Особенное событие для любителей морской романтики - праздник и регата Кильская неделя, во время которой была сделана эта фотография.

  • Любек

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Всемирное наследие

    Балтийское побережье Германии богато архитектурными достопримечательностями. Особое место занимают Любек (фото), а также Висмар и Штральзунд. Исторические архитектурные ансамбли этих древних городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Ганзейский союз

    Эти и многие другие города региона входили в Ганзейский союз - средневековое объединение, созданное для охраны торговых путей и защиты общих коммерческих интересов. Об этом историческом периоде напоминают импозантные храмы в стиле кирпичной готики, роскошные фасады ратуш, купеческих и бюргерских домов, - например, в Висмаре.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Дары моря

    Для любителей рыбных деликатесов на балтийском побережье - настоящий рай. Основную часть улова здешних рыбаков в море составляют селдь, треска, камбала, угорь и лосось. В озерах водятся окуни, карпы, щуки и судаки. Эта фотография сделана в порту Висмара, где морскими продуктами торгуют прямо с катеров.

  • Рибниц-Дамгартен

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Янтарные берега

    Если повезет, то во время прогулки по пляжу или вдоль берега можно найти янтарь, украшения из которого в этих местах делали уже 10 тысяч лет назад. Самые высокие шансы на удачу для искателей янтаря - после шторма на островах Хиддензе, Рюген и Узедом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Немецкие острова: Рюген - самый большой и самый зеленый

Если будить немцев ночью и спрашивать название какого-нибудь немецкого острова, то большинство ответит: "Rügen". (24.06.2019)  

Курортная архитектура "Северного Сорренто"

В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции. (07.05.2019)  

По балтийскому пляжу - на лайках и хаски

Такую картину можно будет вновь наблюдать на острове Узедом в ближайшие дни: с 8 по 10 марта. (07.03.2019)  

Сколько весит самое тяжелое в мире заливное из рыбы

Самое тяжелое в мире заливное из рыбы изготовили в Германии на острове Узедом. (19.11.2018)  

Зимний пейзаж на балтийском острове Узедом

Эта фотография агентства dpa была сделана в середине января недалеко от морского курорта Цемпин в Мекленбурге - Передней Померании. (16.01.2017)  

Середина февраля - время купаться в Балтийском море

На немецком острове Узедом в холодной воде искупалось двести клоунов и циркачей. (15.02.2016)  

Самый старый свайный причал в Германии

Его возвели на острове Узедом в 1882 году. (10.08.2015)  

Ретро-купальники - модные новики наступающего сезона

Эта фотография была сделана на балтийском курорте Альбек в Мекленбурге - Передней Померании. Здесь прошел показ купальников в ретро-стиле дизайнера Катрин Вергер. (12.05.2017)  

"Балтийский Капри" - остров одиноких искателей Хиддензе

Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн. (14.04.2016)  

Самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад. (15.10.2018)  

20 самых красивых немецких маяков

В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных. (14.06.2019)  

10 причин поехать на Северное море

Побережье Северного моря и его острова - один из самых популярных туристических регионов Германии. (04.08.2017)  

10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию

Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии. (06.03.2018)  

Самые любимые немецкие острова  

Немецкие достопримечательности Балтийского моря  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый красивый остров Германии  

Отпуск на Узедоме  

Осенний Узедом  

Также по теме

Strandkörbe und Seebrücke Ahlbeck bei Abenddämmerung

10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море (фотогалерея) 28.08.2019

Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров.

BdT mit Deutschlandbezug

Немецкие острова: Йюст - морской курорт без автомобилей (фото) 25.08.2019

Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей.

BdT Timmendorf

Жаркий закат над немецким островом Пёль (фото) 28.07.2019

Остров Пёль находится в живописной бухте недалеко от ганзейского города Висмара.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера