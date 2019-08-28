Немецкие острова: Узедом - немецкий курорт для Горького и Толстого (фото)

Узедом • По этому острову в Балтийском море проходит германо-польская граница, уже более чем десять лет полностью открытая и для пешеходов, и для велосипедистов, и для тех, кто путешествует на автомобилях. Большая часть территории Узедома (Usedom) принадлежит Германии. По площади он занимает второе место среди немецких островов после Рюгена. Однако самый большой город здесь - польский Свиноуйсьце (немецкое название до 1945 года - Swinemünde, то есть "Устье Свины"). Именно в этом месте в 1824 году был открыт и прошел первый на острове курортный сезон.

Граница, проходящая по Узедому, находилась на замке более шести десятилетий. Раньше, чтобы попасть из Германии в Польшу или наоборот, нужно было долго ждать очереди перед КПП. Примерно треть острова покрыта лесом. Остров входит в число немецких регионов с самым большим числом солнечных часов в году - 1900.

На Узедоме много популярных мест для отдыха и пляжей, но особое место среди них занимают называемые кайзеровские или королевские курорты - "Kaiserbäder": Херингсдорф (Heringsdorf), Альбек (Ahlbeck) и Банзин (Bansin). Здесь любили отдыхать прусские монархи и германские императоры, всячески поддерживавшие развитие здешних мест. В списке некоронованных знаменитых гостей значатся имена братьев Генриха и Томаса Маннов (Heinrich Mann, Thomas Mann), Максима Горького, Льва Толстого, Курта Тухольского (Kurt Tucholsky), Теодора Фонтане (Theodor Fontane) и Иоганна Штрауса (Johann Strauss). Об этих временах здесь напоминают роскошные виллы - прекрасно сохранившиеся и отреставрированные.

Визитная карточка острова Узедом

Регион: Балтийской море

Федеральная земля: Мекленбург - Передняя Померания

Площадь: 445 км² (373 км²- Германия и 72 км² - Польша)

Население немецкой части острова: 35 тысяч человек

Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах немецкой части острова: 43 тысячи

Туристический сайт: usedom.de

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