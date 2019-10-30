 Немецкие лоббисты приветствуют решение Дании по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 30.10.2019

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Германия

Немецкие лоббисты приветствуют решение Дании по "Северному потоку - 2"

Согласие Дании на реализацию Nord Stream 2 - хорошая новость для европейских потребителей, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики. Эта организация представляет интересы фирм, сотрудничающих с Россией.

Строительство Северного потока - 2

Строительство "Северного потока - 2"

Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV) приветствовал решение Дании, согласившейся со строительством в своих территориальных водах газопровода "Северный поток - 2". "Зеленый свет датских властей для Nord Stream 2 - это очень хорошая новость для европейских потребителей и укрепляет конкурентоспособность европейской экономики", - заявил в среду, 30 октября, глава лоббистской организации Оливер Хермес (Oliver Hermes).

По его словам, дополнительные поставки российского газа на фоне снижения собственной добычи в ЕС и растущего спроса помогают сохранять цены на энергоносители на стабильном уровне, а природный газ после отказа от угля и атомной энергии будет играть решающую роль в достижении целей по климату.

Не решение против Украины

"Северный поток - 2" создаст срочно необходимые дополнительные мощности по обеспечению газом Европы, при этом другие маршруты не станут излишними, подчеркнул далее Хермес. Дополнительная возможность импортировать газ будет полезной всем странам ЕС и их соседям, уверен глава организации, которая представляет интересы немецких фирм, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран.

"Решение в пользу "Северного потока - 2" не является решением против Украины. Она будет по-прежнему востребована в качестве важной транзитной страны для российского газа, чтобы удовлетворить растущий спрос и диверсифицировать пути поставок", - отметил далее Хермес, призвав Москву и Киев до конца 2019 года заключить новый договор о газовом транзите.

Дания согласилась со строительством "Северного потока - 2"

Ранее в тот же день Датское энергетическое агентство утвердило проект Nord Stream 2. 147-километровый участок, проходящий через датские территориальные воды, "предпочтительнее" немного более протяженному юго-восточному маршруту, а также северо-западному маршруту, отметило ведомство, указав на "наименьший риск и влияние с точки зрения защиты окружающей среды и безопасности".

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Проект Nord Stream 2 реализуется рядом российских и европейских компаний, труба должна быть проложена по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Большинство стран, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия), уже ранее предоставили свои разрешения на его прокладку. Дания была последней страной, которая должна была одобрить строительство для своевременного завершения проекта.

Вместе с тем "Северный поток - 2" считается крайне неоднозначным проектом. Против его реализации выступает Украина, рассматривающая еще один газопровод в обход ее границ в качестве угрозы транзиту российского газа через ее территорию. Ряд других европейских стран, в частности Польша, считают "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Соединенные Штаты также уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

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    Автор: Андрей Гурков


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