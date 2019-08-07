 Немецкие лоббисты поддерживают обмен пленными между Киевом и Москвой | Новости из Германии о Германии | DW | 09.09.2019

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Германия

Немецкие лоббисты поддерживают обмен пленными между Киевом и Москвой

"То мужество, которое демонстрирует Зеленский, мы бы хотели наблюдать и с российской стороны", - заявил Вольфганг Бюхеле. Он возглавляет Восточный комитет немецкой экономики.

Родственники встречают освобожденных в аэропорту Борисполь

Родственники встречают освобожденных в аэропорту Борисполь

Восточный комитет немецкой экономики приветствует прошедший в выходные обмен пленными между Россией и Украиной, в ходе которого был освобожден и режиссер Олег Сенцов. "Обмен пленными является лишь небольшим и первым шагом, но сигнал выражен ясно: Россия и Украина начали движение навстречу друг другу", - заявил его председатель Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) в распространенном в понедельник, 9 сентября, заявлении.

Контекст

Обмен пленными Москвой и Киевом является сигналом надежды на урегулирование конфликта между РФ и Украиной, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. (07.09.2019)

Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу. От обмена пленными больше выиграла Москва, чем Киев. Украина заплатила высокую цену, считает Бернд Йоханн. (07.09.2019)

По его словам, пришло время "умной дипломатии", поскольку шансы добиться выполнения минских договоренностей и решить другие спорные вопросы между странами "еще никогда не были так высоки". "Для экономики целого региона конфликт между Россией и Украиной является тяжелой нагрузкой, причем не только из-за санкций", - подчеркнул Бюхеле. В то же время он призвал США отказаться от введения дополнительных санкций в отношении России, которые сейчас обсуждаются в Конгрессе, сейчас для них "самый неудачный момент".

Председатель Восточного комитета особенно положительно отметил роль президента Украины Владимира Зеленского в процессе обмена пленными. "То мужество, которое демонстрирует Зеленский, мы бы хотели наблюдать и с российской стороны. Тогда многое стало бы возможно", - отметил Бюхеле.

В субботу, 7 сентября, Украина и Россия произвели масштабный обмен заключенными. С каждой стороны было освобождено по 35 человек. В Киев, помимо прочих, вернулись моряки с захваченных Россией близ Керченского пролива судов.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

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Обмен заключенными между Киевом и Москвой: как реагируют на это в Европе  

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Драма с обменом пленными. Приключения Гаранта. Безальтернативные выборы – "Заповедник", выпуск 88  

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