Немецкие лоббисты поддерживают обмен пленными между Киевом и Москвой

Восточный комитет немецкой экономики приветствует прошедший в выходные обмен пленными между Россией и Украиной, в ходе которого был освобожден и режиссер Олег Сенцов. "Обмен пленными является лишь небольшим и первым шагом, но сигнал выражен ясно: Россия и Украина начали движение навстречу друг другу", - заявил его председатель Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) в распространенном в понедельник, 9 сентября, заявлении.

По его словам, пришло время "умной дипломатии", поскольку шансы добиться выполнения минских договоренностей и решить другие спорные вопросы между странами "еще никогда не были так высоки". "Для экономики целого региона конфликт между Россией и Украиной является тяжелой нагрузкой, причем не только из-за санкций", - подчеркнул Бюхеле. В то же время он призвал США отказаться от введения дополнительных санкций в отношении России, которые сейчас обсуждаются в Конгрессе, сейчас для них "самый неудачный момент".

Председатель Восточного комитета особенно положительно отметил роль президента Украины Владимира Зеленского в процессе обмена пленными. "То мужество, которое демонстрирует Зеленский, мы бы хотели наблюдать и с российской стороны. Тогда многое стало бы возможно", - отметил Бюхеле.

В субботу, 7 сентября, Украина и Россия произвели масштабный обмен заключенными. С каждой стороны было освобождено по 35 человек. В Киев, помимо прочих, вернулись моряки с захваченных Россией близ Керченского пролива судов.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:44 Поделиться Обмен пленными: реакция в Европе Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Olzd Обмен заключенными между Киевом и Москвой: как реагируют на это в Европе