 Немецкие лоббисты видят в санкциях США за ″Северный поток - 2″ угрозу миру в Донбассе | Новости из Германии о Европе | DW | 10.12.2019

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Европа

Немецкие лоббисты видят в санкциях США за "Северный поток - 2" угрозу миру в Донбассе

Одобрение Конгрессом США санкций для компаний-подрядчиков "Северного потока - 2" сведет на нет усилия "нормандской четверки" по достижению мира в Донбассе, считает глава Восточного комитета немецкой экономики.

Рабочие на укладке труб для Северного потока - 2

Укладка труб для "Северного потока - 2" (фото из архива)

Возможное принятие Конгрессом США проекта оборонного бюджета страны на 2020 год грозит помешать усилиям по достижению мира на востоке Украины. Этот документ предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Одобрение этих мер станет "прямой атакой на суверенитет Европейского Союза" и "фатальным сигналом" для парижских усилий по достижению мира в украинском регионе Донбасс, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес (Oliver Hermes) во вторник, 10 декабря.

Хермес: Санкции нанесут урон трансатлантическим отношениям

Все необходимые разрешения для прокладки газопровода в Евросоюзе получены, подчеркнул он. "Попытка вмешательства американской стороны была бы больше чем актом недружелюбия, она нанесла бы значительный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на взаимоуважении", - отметил глава OAOEV.

Кроме того, рынки могут отреагировать на напряженность в отношениях соответствующим образом, считает Хермес. Он напомнил о санкциях США в отношении российских производителей алюминия, введенных весной 2018 года "без консультаций с ЕС", которые привели к сильным колебаниям цен.

Контекст

Профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт выражается о второй очереди "Северного потока" однозначно - газопровод не имеет смысла. Интервью DW. (31.10.2019)

Уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ (LNG). Его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Скоро к ним присоединится Германия. (04.03.2019)

Грядущие санкции США способны нанести существенный ущерб имиджу американских проектов в Европе, если создастся впечатление, что они отрицательно сказываются на конкуренции, добавил глава OAOEV. В качестве примера он привел терминалы для поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Германию.

Спорный "Северный поток - 2"

Газопровод, строительство которого осуществляют российские и европейские компании, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. В правительстве России рассчитывают на запуск газопровода в середине 2020 года.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Заявление на сайте Восточного комитета немецкой экономики

Аудио- и видеофайлы по теме

Надежда на мир и страх капитуляции: Донбасс в ожидании "нормандской встречи"  

Конгрессмены против "Северного потока-2": как в Сенате США грозят новыми санкциями  

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