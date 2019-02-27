Немецкие знатоки "Евровидения": Скандал с Мaruv навредит Украине

Скандал вокруг украинской певицы Maruv (Анна Корсун), которая победила в национальном отборочном туре "Евровидения", но в итоге не поедет на песенный конкурс в Тель-Авив, вызвал широкий резонанс не только в Украине, но и за пределами страны. 27-летняя исполнительница и Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не смогли договориться об условиях участия Maruv в конкурсе, в частности они не нашли общего решения относительно "миссии представителя Украины на "Евровидении".
Скандал вокруг Maruv разгорелся после того как стало известно, что у певицы запланирован ряд концертов в России, часть из которых пройдет в середине апреля в Санкт-Петербурге. Комментируя итоги переговоров с НОТУ, Корсун на своей странице в Facebook заявила, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным.
"Основные разногласия вызвали другие пункты договора", - отметила она, назвав эти условия "кабальными". Певица подчеркнула, что она является гражданкой Украины, платит в этой стране налоги и искренне ее любит, но "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".
Ирвинг Вольтер
Многие украинцы считают, что подобная гражданская позиция не дает исполнительнице права представлять свою страну на международном песенном конкурсе. А что думают об этой ситуации немецкие знатоки "Евровидения" Ирвинг Вольтер (Irving Wolther) и Ян Феддерсен (Jan Feddersen)?
"Проверка политической благонадежности"
"Мне очень жаль, что Maruv не позволили принять участие в конкурсе. С другой стороны, у Украины очень сложные отношения с Россией, и Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) должна представлять интересы государства. С этой точки зрения, я в какой-то степени могу понять это решение", - отмечает немецкий публицист, культуролог Ирвинг Вольтер, автор научной работы и книги о "Евровидении", один из авторов официальной страницы конкурса на немецком языке. "Весьма прискорбно, что некоторые силы пытаются извлечь из этого выгоду и дискредитировать Украину в целом", - подчеркивает он.
Ян Феддерсен
В свою очередь многолетний обозреватель, ведущий немецкий знаток "Евровидения" Ян Феддерсен подверг позицию НОТУ жесткой критике. "Я еще мог бы понять то, что два года назад представительнице России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину, что вписывалось в логику политики Киева в отношении Москвы. Однако в данном случае имеет место (..) проверка политической благонадежности и преследование инакомыслия", - констатирует Феддерсен.
"Понятно, что Украина не хочет принадлежать к (той части. - Ред.) Европы, в которой доминирует Россия. Но это не означает, что в самой Украине не нужно соблюдать стандарты либеральной демократии", - полагает эксперт.
На его взгляд, Анну Корсун в целом не в чем упрекнуть - кроме того, что она выступает с концертами в России. "Певица сама заверила всех в том, что является гражданкой Украины и патриоткой своей страны, но в то же время не хочет, чтобы на нее оказывалось политическое давление. Я считаю, что она совершенно права - она является представителем Украины в Тель-Авиве, а не политическим послом. Это абсолютно неверное представление о целях "Евровидения", - подчеркивает Ян Феддерсен.
Скандал вокруг Maruv подпортит имидж Украины в целом
Может ли сложившаяся ситуация привести к отстранению Украины от участия в "Евровидении"? Феддерсен считает, что этого не произойдет: вопрос о том, какого исполнителя отправлять на конкурс, каждая страна решает самостоятельно. В то же время оба знатока "Евровидения" подчеркивают, что происходящее нанесет ущерб репутации Киева.
По словам Ирвинга Вольтера, он уже получил несколько сотен писем от разочарованных фанатов Maruv из Украины. "Разумеется, зрители восприняли это решение (не отправлять певицу на конкурс. - Ред.) крайне отрицательно: у них сложилось впечатление, что украинская политика помешала исполнительнице, не пожелавшей принимать участие в политической борьбе за власть", - комментирует он.
Похожего мнения придерживается и Ян Феддерсен. "Независимо от того, кто будет представлять Украину на "Евровидении", ее больше не будут всерьез воспринимать как страну, ориентированную на свободу", - резюмирует эксперт.
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Автор: Ефим Шуман