Maruv не будет представлять Украину на "Евровидении-2019"

Певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv и получившая право представлять Украину на "Евровидении-2019" по результатам отборочного турнира, не поедет на конкурс в Тель-Авив. В понедельник, 25 февраля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила о том, что не подписала с 27-летней исполнительницей договор об участии в "Евровидении", сославшись при этом на "ряд причин".

Причины решения

"У исполнителя, который представляет Украину на международной арене, есть обязательства(…) На время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире", - указывается в заявлении НОТУ. После проведенных переговоров с Maruv не удалось найти общего решения относительно миссии представителя Украины на "Евровидении", отмечает руководство телерадиокомпании.

Кроме того, по правилам песенного конкурса, участники должны обеспечивать неполитический характер состязания, напомнила НОТУ. В то же время ситуация вокруг победы Maruv в национальном отборе "имеет признаки политизации", говорится далее в заявлении. При этом указывается на "общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил", а также вмешательство в дискуссию российских культурных деятелей и информационных структур.

Maruv: основные разногласия - не по концертам в РФ

Комментируя итоги переговоров с НОТУ, Корсун на своей странице в Facebook заявила, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным. "Основные разногласия вызвали другие пункты договора", - отметила она, назвав эти условия "кабальными". Певица подчеркнула, что она является гражданкой Украины, платит в этой стране налоги и искренне ее любит, но "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков". "Я - музыкант, а не бита на политической арене", - подытожила она.

Maruv поблагодарила всех, кто в нее верил и за нее голосовал и призвала "не идти на конфронтацию". "Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - добавила она.

Скандал вокруг исполнительницы

Скандал вокруг Maruv разгорелся после того как стало известно, что у певицы запланирован ряд концертов в России, в частности, в середине апреля в Санкт-Петербурге. Многие украинцы считают, что подобная гражданская позиция не дает исполнительнице права представлять свою страну на международном песенном конкурсе. Кроме того, неоднозначную реакцию вызвал тот факт, что права на песню Siren Song, с которой Maruv намеревалась участвовать в "Евровидении", принадлежат российской компании Warner Music Russia.

23 февраля вокалистка выиграла конкурс "Национальный выбор", получив наибольшее число баллов в финале: шесть ей поставили телезрители, пять - судьи.

Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая. Россию представит Сергей Лазарев.

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