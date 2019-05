Немецкие журналисты о шансах Сергея Лазарева на "Евровидении"

Сергей Лазарев уже во второй раз представляет Россию на конкурсе "Евровидение". В 2016 году в Стокольме он занял первое место в зрительском голосовании, третье - в общем зачете. В интервью DW Сергей признался, что сейчас, в Тель-Авиве, очень хочет победить. Но для начала ему нужно пройти сито второго полуфинала, который состоится в четверг, 16 мая. С этой задачей Сергей с легкостью справится, уверены немецкие журналисты, уже много лет освящающие самый крупный телевизионный музыкальный конкурс в мире.

"Сергей - супер-звезда, и это заметно. Это чувствуется сразу, как только он появляется", - не скрывает своих симпатий к российскому исполнителю Алина Штиглер (Alina Stiegler), телеведущая пула общественно-правовых телекомпаний Германии ARD.

Немецкая телеведущая и журналистка Алина Штиглер

По ее наблюдению, как только Сергей Лазарев вместе с Филиппом Киркоровым появились на приеме, устроенном по случаю "Евровидения" в Тель-Авиве северными странами Европы, все внимание было сосредоточено только на них. "Но это и понятно, - поясняет Алина. - Ведь они делают то, что удается немногим: создают полноценное шоу, настоящее событие".

О композиции "Scream"

Алине Штиглер нравится и композиция "Scream" ("Крик"), с которой Сергей выступает в 2019 году. По ее мнению, основное внимание в его выступлении уделено именно песне: "В прошлый раз главным были спецэффекты, с помощью которых Сергей, вероятно, хотел обойти других. В этом году у России вновь эффектное шоу, но прежде всего - великолепная баллада".

Со Штиглер согласен и Ирвинг Вольтер (Irwing Wolther). За научную степень, полученную им по систематизации знаний о конкурсе, Вольтера в Германии называют "доктор "Евровидение". "Эта эпическая баллада напоминает русскую сказку. Это очень смело - представлять на конкурсе композицию в размере 6/8. Такой ритм очень редко встречается на "Евровидении", - констатирует Вольтер, - и еще реже такой ритм побеждает. Точнее, такого случая еще не было. Но риск - благородное дело!"

Ирвинг Вольтер уверен: "Сергей в Тель-Авиве исполняет песню, которая удивит его поклонников с прошлого конкурса и позволит завоевать новых фанатов". Среди таковых, однако, не будет Яна Феддерсена (Jan Feddersen) - признанного в Германии знатока "Евровидения": "Нынешняя песня мне нравится меньше прошлой "You are the only one".

Ян Феддерсен - знаток "Евровидения"

О шоу Сергея Лазарева

Феддерсен саркастично называет шоу Сергея "путинистским, комсомольским Лас-Вегасом". Впрочем, тут же добавляет: "Оно великолепно! Сергей отлично поет, отлично выступает на сцене".

"Такому шоу есть место только на сцене "Евровидения", - добавляет Алина Штиглер. А Ирвинг Вольтер продолжает: "Нынешняя инсценировка - большая неожиданность. Увидев сдержанное, по сравнению с прошлым выступлением Сергея, шоу, некоторые фанаты, возможно, будут разочарованы. Но себя нельзя ни в коем случае копировать".

Вольтер убежден, что Сергей выбрал правильный путь: "Надо показать себя с другой стороны, не только в плане музыки, но и инсценировки".

Ирвинг Вольтер, "доктор "Евровидение"

О шансах Лазарева на победу

"Доктор "Евровидение" также уверен в том, что у Сергея есть все шансы победить на конкурсе в Тель-Авиве. Первого места желает Лазареву и Ян Феддерсен: "В истории "Евровидения" были участники, которые добились победы со второй попытки: Карола Хеггквист из Швеции, Линда Мартин из Ирландии и, конечно, Дима Билан". Держит кулаки за Сергея и Алина Штиглер: "Мне жаль, но думаю, ему удастся занять место в первой десятке, возможно - в первой пятерке, но первое - вряд ли".

О конкурентах Лазарева

Все дело в сильной конкуренции. "После того, как я увидела выступления и репетиции других участников, например из Франции, после тех изменений, которые произошли по итогам первого полуфинала, в частности после успеха Австралии, думаю, что Сергею будет непросто", - поясняет Штиглер.

Ирвинг Вольтер придерживается иного мнения. По его словам, в этом году нет очевидных фаворитов, но есть несколько песен, которые можно рассматривать в качестве вероятных претендентов на победу.

"Очень сильная композиция - из Италии. Выступление исландской группы удивит многих. Точно запомнится номер представительницы Австралии на раскачивающемся шесте. Чем эффектнее выступление, тем лучше место в итоговом зачете", - прогнозирует "доктор "Евровидение".

Среди главных конкурентов Сергея Лазарева Ян Феддерсен называет швейцарца Луку Хени, датчанку Леонору, голландца Данкана Лоренса и Махмуда из Италии (сына итальянки и египтянина). "Махмуд выступает с композцией "Soldi", которая так ненавистна праворадикальному министру внутренних дел Италии Сальвини. А потому было бы очень символично, если бы этот уроженец Милана победил на "Евровидении", - заключает знаток конкурса.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Италия Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. Но уже задолго до него определились фавориты. Один из них - итальянский рэпер Алессандро Махмуд - поет про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Нидерланды Хорошие шансы на победу и у Дункана Лоренса. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта "The Common Linnets".

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Кипр Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выпустила 4 альбома, выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполняет композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Франция В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призывает оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. Он подражает Кончите Вурст: в вокале - пока уступает, в символике - нет.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Россия На "Евровидении" Сергей Лазарев выступает во второй раз. Первая попытка победить была в 2016 году. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве может принести высокие баллы. И даже если патетика не всем по вкусу, в сильных вокальных данных российской суперзвезды и в качестве шоу эксперты конкурса не сомневаются.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Мальта Один из самых ярких номеров исполняет жизнерадостная и артистичная Мичела с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Мичеле мало кто слышал. Пора обратить внимание!

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Австралия Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс выигрывает. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнится всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Греция Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступающей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погружает в мир волшебных грез.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Исландия С выступлением арт-коллектива Hatari из Рейкьявика о романтике напрочь забываешь. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Может, кого-то она и заставит пересмотреть свое отношение к излишнему потреблению и индивидуализму...

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Чехия Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi уже многие напевают: легкая песенка в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим близка. В ней речь идет о теории слабых связей: знакомстве через знакомых знакомых. Дизайн сцены в стиле Instagram находит отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Швейцария Швейцарец Лука Хенни заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп. И где ее исполнять, как не в израильской столице вечеринок Тель-Авиве?

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Германия Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они поют о женской сплоченности: против бессмысленных склок и конкуренции.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Азербайджан У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Португалия Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных чудаков на "Евровидении-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Происходящее на сцене действо привлекает внимание, но до финала конкурса не дотягивает. Автор: Татьяна Вайнман



