 Немецкие врачи заявили о вероятном отравлении Верзилова | Новости из Германии о Германии | DW | 18.09.2018

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Германия

Немецкие врачи заявили о вероятном отравлении Верзилова

Врачи ожидают полного выздоровления участника группы Pussy Riot, сообщил председатель правления берлинской клиники Charite Карл Макс Айнхойпль. Верзилов был доставлен в больницу с симптомами отравления.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов "с большой долей вероятности" был отравлен. К такому выводу пришли врачи немецкой клиники Charite, куда он был доставлен на лечение после того, как его состояние здоровья резко ухудшилось в Москве.

Сейчас ему становится лучше день ото дня, угрозы для его жизни больше нет, и врачи ожидают его полного выздоровления, сообщается в пресс-релизе берлинской больницы Charite, обнародованном во вторник, 18 сентября.

В документе отмечается, что команда врачей тщательно обследовала участника российской панк-группы Pussy Riot Верзилова, который был доставлен в Charite поздно вечером 15 сентября с симптомами отравления. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.

Контекст

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Председатель правления больницы Charite Карл Макс Айнхойпль (Karl Max Einhäupl) отметил, что врачи в Москве оказали высоко квалифицированную первую помощь Верзилову.

Со своей стороны, профессор Кай-Уве Эккардт (Kai-Uwe Eckardt) сообщил, что интоксикация у Верзилова началась около недели тому назад. Он отметил, что пока не удалось установить, какое именно вещество является причиной отравления, поэтому проводится тщательный анализ с привлечением экспертов по токсикологии. 

Сколько именно Верзилов еще пробудет в стационаре, станет ясно в ближайшие дни, говорится в пресс-релизе Charite. Лечение оплачивается за счет канадской страховки активиста, у которого есть гражданство Канады. Клиника Charite проинформировала о приеме Верзилова ведомство канцлера, МИД Германии и посольство Канады в ФРГ.

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  • Гэвин Уильямсон

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  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили? (13.09.2018)

 

Контекст

"Новичок" и его жертвы

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