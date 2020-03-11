Немецкая тюрьма ищет жареных кур на колесах (фото)

Жареные куры за решеткой? Любовь немцев к барбекю и прочим шашлыкам не признает не только границ, но и тюремных стен.
Гельдерн • Необычное объявление опубликовала администрация тюрьмы, расположенной в немецком городе Гельдерне на Нижнем Рейне. В конце апреля и начале мая за стенами этого пенитенциарного учреждения будет проходить традиционный летний праздник (нем. Sommerfest) для примерно полутысячи здешних заключенных. В один день - для первой половины, в другой - для второй.
Как сообщает агентство dpa, заключенных на этот раз хотят угостить настоящими курами гриль c пылy c жapy - по половине цыпленка на каждого. На гарнир - картошка фри, плюс кетчуп и майонез. Для этого как раз сейчас ищут подходящий выездной кейтеринг, то есть гриль-фургон со всем сервисом и персоналом. В таком фургоне на длинных крутящихся вертелах и жарят кур с хрустящей корочкой.
Если все получится, то специальный пропуск в тюрьму получит примерно такой фургон, но эта фотография была сделана на Рыночной площади в городе Галле
Готовить предстоит для отдельных групп примерно по 130-160 порций разом. Выдавать курочек должны будут в руки прямо из фургона.
В объявлении также указывается, что во время праздника заключенные будут находиться под надзором охранников. Фирмы и сервисы, которых заинтересовало предложение, могут обратиться в тюрьму в ближайшие две недели.
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