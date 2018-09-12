Немецкая картошка подорожает на 30 процентов (фото)

Из-за засухи в этом году в Германии соберут меньше картофеля, чем обычно: не более 10 миллионов тонн. В прошлом году этот показатель составил почти 12 миллионов тонн.
Как передает агентство dpa, согласно прогнозам производителей, цены на картофель в Германии из-за плохого урожая вырастут в среднем на 30 процентов. Сейчас картофель стоит в немецкой розничной торговле от 0,80 евро до 1,99 евро за килограмм. Оптовая цена за центнер картофеля составляет от 26 евро до 28 евро - в зависимости от месяца поставки в период с ноября 2018 по апрель 2019 года.
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