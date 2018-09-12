 Немецкая картошка подорожает на 30 процентов (фото) | Кадр дня | DW | 12.09.2018

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Кадр за кадром

Немецкая картошка подорожает на 30 процентов (фото)

Из-за засухи в этом году в Германии соберут меньше картофеля, чем обычно: не более 10 миллионов тонн. В прошлом году этот показатель составил почти 12 миллионов тонн.

Молодой картофель

Как передает агентство dpa, согласно прогнозам производителей, цены на картофель в Германии из-за плохого урожая вырастут в среднем на 30 процентов. Сейчас картофель стоит в немецкой розничной торговле от 0,80 евро до 1,99 евро за килограмм. Оптовая цена за центнер картофеля составляет от 26 евро до 28 евро - в зависимости от месяца поставки в период с ноября 2018 по апрель 2019 года.

Смотрите также:
 Как и с чем едят картошку немцы

  • Драники

    Кулинарные приключения картофеля

    Драники

    Знаменитые драники (Reibekuchen) или картофельные оладьи (Kartoffelpuffer) по-саксонски подают с ломтиком черного хлеба и фруктовым пюре: яблочным, грушевым или сливовым. На западе Германии в картофельную массу предпочитают добавлять предварительно обжаренный тертый лук и хорошую пригоршню молотого черного перца.

  • Небо и земля

    Кулинарные приключения картофеля

    "Небо и земля"

    "Земляные яблоки" (Erdäpfel) или "земляные ягоды" (Grundbeeren), как картошку в Германии нередко именуют и поныне, а также яблоки, кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" ("Himmel un Ääd").

  • Кнедли, клецки...

    Кулинарные приключения картофеля

    Кнедли, клецки...

    В Баварии знаменитые кнедли (Knödeln) делаются из размоченного хлеба. А вот в Тюрингии их готовят традиционно из картофеля, причем наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в большом количестве воды (она не должна кипеть!) и подают самостоятельно или в качестве гарнира, например, к рождественскому гусю.

  • Картофельный салат

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный салат

    В каждом регионе его готовят по-своему. Швабы - с мелко порубленным луком, уксусом и растительным маслом. Баварцы лук обжаривают вместе со шпигом, а салат заправляют соусом из мясного бульона, горчицы, растительного масла, уксуса, соли, сахара и перца. В гамбургский салат добавляют сельдь слабого посола и заправляют майонезом. В Бранденбурге никак не обойтись без соленых огурчиков и укропа.

  • Гайсбургский марш

    Кулинарные приключения картофеля

    Гайсбургский марш

    Швабский айнтопф (густой суп) "Gaisburger Marsch" готовят на говяжьем бульоне. В него добавляют картофель и местную разновидность лапши – шпецле. Перед подачей наваристый супчик украшается подрумяненными в масле кольцами лука. Согласно легенде, своим названием и популярностью айнтопф обязан офицерам из Штутгарта, которые на обед в харчевню соседнего Гайсбурга шагали строем.

  • Фаршированный желудок и картофельное пюре

    Кулинарные приключения картофеля

    Фаршированный желудок

    В западногерманском Хунсрюке делают даже картофельную колбасу! Один из вариантов – свиной желудок (Saumagen), начиненный картофельно-мясной начинкой. Традиционно любимое блюдо бывшего канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl) подают с картофельным пюре и тушеной капустой.

  • Озорные галушки

    Кулинарные приключения картофеля

    "Озорные" галушки

    Так называемые "Bubespitzle" - своего рода "озорные" картофельные галушки. Тесто для этого блюда готовится из картофельного пюре, муки, яйца, соли и муската. Оно режется на "колбаски" с палец толщиной, которые отваривают, а затем обжаривают в сковороде до румяной корочки. Сладкий вариант называется "Nackte Mariechen". Его подают с яблочным пюре.

  • Штрудель с картофелем

    Кулинарные приключения картофеля

    Штрудель

    Картофельный штрудель (Kartoffelstrudel) готовится из специального, вытяжного (листового) теста с начинкой из отварного картофеля, мелко порубленного лука, чеснока, муската, перца и соли. Подготовленный рулет отваривают, затем нарезают дольками, их перед подачей обжаривают. Другой вариант: с сырым картофелем. Штрудель обжаривают целиком, переворачивая его время от времени, или запекают в печи.

  • Картофельные ломтики

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельные ломтики

    Это излюбленное лакомство детей и взрослых в Германии. Задолго до начала победного шествия знаменитого картофеля фри, тонко нарезанные картофельные пластинки уже выпекались в печи с добавлением жира или растительного масла, пряностей, зелени и кунжута или, как в голодные времена, просто "без ничего".

  • Картофельный пирог

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный пирог

    В восточной землях Германии этот традиционный пирог выпекают из дрожжевого теста, в которое добавляют картофельное пюре, изюм, миндаль и цедру лимона. Существует множество региональных рецептов пирога – с колбасой, со шпеком, шпинатом, сыром или ягодами. Нередко традиционное блюдо "бедных людей" подают во время народных гуляний и празднеств, как, например, в День мельницы в Цигенрюке.

  • Хоппель-поппель на весь мир на ярмарке в Бранденбурге.

    Кулинарные приключения картофеля

    Хоппель-поппель

    "Hoppelpoppel"- так называют берлинцы крестьянский завтрак быстрого приготовления. Готовят его из остатков еды ("popelig"), которые вот-вот испортятся ("hops"). Отваренный картофель режут ломтиками, обжаривают вместе с мелко порубленным шпеком, заливают взбитым яйцом, сдобренным перцем, солью и мускатом, и посыпают свежей зеленью. Завтрак "на весь мир" устроили участники ярмарки в Бранденбурге.

  • Шнапс Зеллендорфский картофель

    Кулинарные приключения картофеля

    Шнапс

    Немецкая любовь к "земляным яблокам" поистине безгранична: из них готовят буквально все – от каши до водки. Традиция изготовления водки немецкого шнапса из клубней картофеля существует на спиртоводочном предприятии в Зеллендорфе (Sellendorf) со дня его основания в 1780 году. На снимке: шнапс "Зеллендорфский картофель". Его крепость – 32 градуса.

    Автор: Инга Ваннер


Тыквенные выставки в Германии

  • Людвигсбург, 2018 год

    Скульптуры из тыкв

    "Кролики - это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса", - так звучит крылатая фраза из легендарной юмористической миниатюры. Что же тогда сказать об этом ушастом братце - не только оригинальном произведении искусства, но и килограммах малокалорийной витаминной тыквы!? Вегетарианский заяц - мечта вегана!

  • Людвигсбург, 2018 год

    Скульптуры из тыкв

    Немцы любят тыквы, выращивают сотни разных сортов. Осенью не все они сразу идут куда-то в закрома фатерланда или на переработку. Некоторые сначала отправляются на гастроли. В сентябре-октябре повсюду в Германии проходят большие и малые выставки достижений тыквенного хозяйства.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Посмотрим, чем этой осенью решили удивить посетителей двух самых известных и крупных, начав в баден-вюртембергском Людвигсбурге. Первую такую выставку в здешнем дворцовом парке провели в 2000 году.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Сейчас она считается крупнейшей тыквенной выставкой в мире. Кролика, лису и белку мы уже поприветствовали, а на этой фотографии - гигантские муравьи.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Для создания фигур и разных композиций в этом году в Людвигсбурге использовали в общей сложности более 450 тысяч тыкв самых разных сортов. Работает выставка до 4 ноября.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Насладившись прекрасным, можно немного позаниматься изучением материальной части. Для создания экспонатов выставки использованы тыквы нескольких сотен сортов.

  • Людвигсбург, 2016

    Скульптуры из тыкв

    В начале октября в Людвигсбурге также определят самую тяжелую тыкву 2018 года в Германии. На этой фотографии - один из чемпионов прошлых лет Маттиас Вюршинг, вырастивший этого более чем 900-килограммового гиганта.

  • Людвигсбург, 2017

    Скульптуры из тыкв

    За два месяца тыквенную выставку в Людвигсубурге посещает около 200 тысяч человек. Каким темам были посвящены выставки прошлых лет? Как не трудно догадаться по этой фотографии 2017 года...

  • Людвигсбург, 2017

    Скульптуры из тыкв

    ... В прошлый раз здесь можно было увидеть сцены из жизни Древнего Рима с тыквами в главных, эпизодических ролях и массовке.

  • Людвигсбург, 2016

    Скульптуры из тыкв

    Еще годом раньше тыквы были... весь вечер на манеже, то есть выставка посвящалась цирку. Обычный входной билет в парк стоит 9 евро. Для детей, школьников и студентов - 4,50 евро. Семейный билет - 17 евро или 25 евро в зависимости от количества взрослых и детей.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    С помощью этого неопознанного тыквенного объекта мы уже переместились из южной части Германии на восток - в столицу Тюрингии город Эрфурт.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Здесь в этом году решили пойти по стопам Икара - посвятили выставку стремлению человека ввысь, полетам и небу в целом.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Также в ассортименте - ковер-самолет с Алладином в придачу, а на заднем плане - тыквенный самолет, напоминающий... АН-2, он же - кукурузник.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Для подготовки выставки в этом году здесь использовали около 20 тысяч тыкв.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Выставка будет открыта до 31 октября. Обычный входной билет стоит 9 евро, со скидкой - 7 евро. Семейный билет - 15,50 евро или 24,50 евро в зависимости от числа взрослых и детей.

    Автор: Максим Нелюбин


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"Черничная" картошка стала сортом 2018 года в Германии

Этот новый сорт, выведенный в Люнебургской пустоши, назван "Картофелем 2018 года" в Германии.  

"Почка пустоши" - картошка 2015 года в Германии

Немцы любят картошку. Одно из проявлений этой любви - коронация "картофеля года".  

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