 Неизвестный открыл стрельбу на университетской вечеринке в Техасе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Неизвестный открыл стрельбу на университетской вечеринке в Техасе

Два человека погибли в результате стрельбы на встрече выпускников университета Texas A&M University-Commerce. Преступнику удалось скрыться, его мотивы неизвестны.

Полиция на месте преступления в Гринвилле

Полиция на месте преступления в Гринвилле

По меньшей мере, два человека погибли и более 14 получили ранения в результате стрельбы в пригороде техасского города Гринвилль. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщило агентство AP со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла недалеко от территории университетского кампуса во время вечеринки выпускников университета Texas A&M University-Commerce. По словам заместителя шерифа округа Бадди Оксфорда, незадолго до того, как была начата стрельба, полиция прибыла на место происшествия по вызову в связи с парковкой автомобиля в запрещенном месте. Когда раздались первые выстрелы, полицейские вначале не могли определить, откуда именно доносится стрельба, затем, войдя в здание, обнаружили двоих убитых и более десяти раненых.  Преступнику удалось скрыться, его мотивы неизвестны.

Контекст

Неизвестный угнал грузовик почтовой службы и стал стрелять по случайным прохожим. Пострадали не менее 20 человек. Стрелок был убит полицейским. Президент США Дональд Трамп проинформирован о трагедии. (01.09.2019)

Не менее 20 человек погибли при стрельбе в Эль-Пасо, заявил губернатор Техаса. Пострадали свыше 25 человек, в том числе дети. Предполагаемый нападавший задержан. (03.08.2019)

Сотрудник госпиталя, находящегося в 80 километрах от Гринвилля, в интервью AP заявил, что в больницу были доставлены три человека в критическом состоянии.

Позже представитель университета отметил, что вечеринка выпускников, на которой присутствовали около 750 человек, не была официальным университетским мероприятием.

В конце августа в техасском городе Одесса произошла еще одна трагедия - неизвестный угнал грузовик почтовой службы и стал стрелять по случайным прохожим. Пострадали не менее 20 человек. Стрелок был убит полицейским. 

________________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Подростки зажигают свечи (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2001 год: Взрыв у входа в дискотеку "Дольфи"

    5 июня 2001 года смертник подорвал себя в толпе подростков у входа в дискотеку "Дольфи" на набережной Тель-Авива. Охранник не пустил террориста внутрь, но и не стал его обыскивать. Клуб посещали в основном русскоязычные подростки, самой младшей из жертв было всего 14 лет. Погиб 21 человек.

  • Полицейский на фоне разрушенного ночного клуба

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 года: Взрывы возле ночных клубов на Бали

    Большинство жертв - иностранные туристы, в основном австралийцы. Погибло и шесть немцев. Всего жертвами нападений стали 202 человека. На какое-то время туризм на Бали пришел в упадок - число приезжающих уменьшилось на 80 процентов. Затем началось медленное восстановление отрасли.

  • Перед зданием зала мюзикла Норд-ост

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 год: Захват Театрального центра на Дубровке

    Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и три дня удерживала зрителей, пришедших посмотреть мюзикл "Норд-Ост".. Во время штурма силовики использовали газ, приведший к многочисленным жертвам среди заложников. Так или иначе, террористы не смогли использовать взрывные устройства. Погибло более 130 человек из числа заложников.

  • Посетители фестиваля рок-музыки (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2003 год: Взрыв на рок-фестивале "Крылья"

    Чеченская смертница подорвала себя во время выступления группы "Король и Шут". В общей сложности от взрыва на Тушинском аэродроме погибло 15 человек. Фестиваль закрылся в 2007 году, а в 2013 году была предпринята неудачная попытка ребрендинга.

  • На концерте группы Eagles of Death Metal (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2015 год: Нападение на концертный зал "Батаклан" в Париже

    Исламисты проникли в здание и начали расстреливать зрителей на выступлении рок-группы Eagles of Death Metal. Сначала они 10 минут расстреливали толпу из автоматов Калашникова и бросали гранаты, затем забаррикадировались с заложниками. Погибло 90 человек.

  • После нападения на гей-клуб в Орландо, на месте трагедии

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Массовое убийство в Орландо

    Сотрудник частной охраны Омар Мартин расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Pulse. Позвонив во время атаки в 911, он поклялся в верности террористической группировки "Исламское государство". Оружие он купил официально. Погибло 50 человек.

  • Ансбах после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Взрыв в немецком Ансбахе

    27-летний сирийский беженец, проживший в Германии всего два года, подорвал себя среди гостей музыкального фестиваля Ansbach Open. Не исключено, что бомба взорвалась раньше, чем он планировал. Погиб только он один, ранено 15 человек.

  • Ночной клуб в Стамбуле на берегу Босфора (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Нападение на ночной клуб в Стамбуле

    Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов убил охранника у входа в стамбульский клуб "Reina" и проник внутрь, где начал расстреливать гостей из автомата. Спасаясь, тем пришлось прыгать в воды Босфора. Погибло 37 человек.

  • Посетители концерта в Манчестере после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Теракт на концерте в Манчестере

    Смертник подорвал себя на концерте американской певицы Арианы Гранде. В зале находилось очень много детей и подростков. После взрыва началась паника, поиски пропавших детей продолжались всю ночь. Погибло 22 человека.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 01:17

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса

Контекст

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

Места отдыха и веселья часто становятся целью террористов. Последний случай - концерт Арианы Гранде в британском Манчестере. Фотогалерея DW вспоминает трагедии прошлых лет. (24.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса  

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию  

Реклама

Самые читаемые

Полиция в Казахстане задержала десятки участников митингов  

Немецкие СМИ: Россия не связана в Африке требованиями морали  

Технопарк "Сколково": что вышло из проекта российской Кремниевой долины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно