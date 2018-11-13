 Неизвестный задержан при попытке проникнуть в посольство РФ в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 15.11.2018

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Германия

Неизвестный задержан при попытке проникнуть в посольство РФ в Берлине

Мужчина, который пытался пройти в посольство России в Берлине, находится в розыске. По данным СМИ, он приехал на машине с польскими номерами и был объявлен в розыск в Польше.

Посольство РФ в Берлине

Посольство РФ в Берлине

Полиция Берлина задержала вечером неизвестного мужчину, пытавшегося пройти в посольство России. Об этом сообщило вечером в среду, 14 ноября, агентство dpa.

Контекст

У посольства РФ в Киеве, где идет голосование на выборах в Госдуму, случились столкновения. Националисты пытались закрыть доступ на избирательный участок. Несколько человек арестованы. Репортаж DW. (18.09.2016)

Мужчина подъехал к посольству на автомобиле, припарковав его непосредственно у здания. Когда он попытался пройти в посольство, проверка показала, что он находится в розыске. В результате его задержали сотрудники полиции.

По данным газеты BZ, задержанный приехал на синем автомобиле марки Mercedes с польскими номерами. Как уточняет издание, мужчина был объявлен в розыск в Польше.

В багажнике автомобиля задержанного был обнаружен подозрительный предмет. Из-за этого окрестности дипмиссии РФ в центре немецкой столицы были оцеплены в течение около двух часов. В итоге выяснилось, что взрывчатки в машине не было. В то же время, по информации BZ, в багажнике были найдены топор и дубинка.

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    Автор: Анастасия Магазова, Григорий Аросев


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