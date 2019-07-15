Независимые кандидаты в Мосгордуму выйдут на санкционированный митинг 20 июля

Санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму пройдет в Москве на проспекте Сахарова 20 июля в 14.00, сообщается на сайте Либертарианской партии России. О том, что мэрия Москвы готова согласовать эту дату для проведения подобного митинга, сообщил ранее замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник.

Встречу независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму с избирателями, прошедшую 14 июля и завершившуюся массовыми задержаниями у Мосизбиркома, муниципальные власти признали несанкционированным митингом. По окончании этой акции юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, большое число подписей которой были признаны недействительными, объявила о том, что активисты продолжат каждый вечер в 19.00 выходить с протестом на Трубную площадь до тех пор, пока их требования не будут услышаны.

Встреча независимых кандидатов с главой Мосизбиркома

В понедельник несколько независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации, (в том числе соратница Алексея Навального Любовь Соболь, сотрудник ФБК Иван Жданов, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и бывший член партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков) пришли в Московскую избирательную комиссию, чтобы лично обсудить с ее главой Валентином Горбуновым нарушения, допущенные при проверке подлинности подписей в их поддержку.

Однако Горбунов отказался от единовременного общения с группой оппозиционных политиков, предложив вместо этого личный разговор с каждым из них в его кабинете. Однако кандидаты отвергли это предложение.

Как рассказал впоследствии журналистам Дмитрий Гудков, во время десятиминутного разговора с политиками в коридоре Мосизбиркома Горбунов пообещал, что их жалобы будут рассмотрены после принятия окружными избирательными комиссиями окончательного решения об их регистрации на заседании 16 июля.

Нарушения при проверке подлинности подписей за кандидатов

На протяжении нескольких дней Соболь, а также другие кандидаты от оппозиции, которым было отказано в регистрации из-за высокого процента брака подписей, регулярно публиковали в интернете доказательства того, что подписи в их поддержку были незаконно признаны недействительными.

По информации независимых кандидатов, нередко личные данные поддержавших их москвичей были с ошибками в написании имен или номеров паспорта занесены в базы МВД, с которыми сверялись подписи, собранные самовыдвиженцами. В итоге избиратели, подписавшиеся за кандидатов от оппозиции, признавались несуществующими, а их подписи "рисовками".

15 июля Соболь сообщила о запуске бота в Telegram, с помощью которого все желающие могут проверить, была ли забракована их подпись в ее поддержку. Ранее о запуске подобной программы на своем Telegram-канале уведомил Илья Яшин.

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