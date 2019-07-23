Незабываемые наряды Терезы Мэй (фотогалерея)

Стильные наряды второй "железной леди"

Стратегия стиля

Тереза Мэй отрицает наличие стратегии в выборе гардероба. "Я женщина, которая любит платья и туфли", - говорила она публично. Однако, в день избрания в члены Палаты общин в 1997 году она появилась в костюме а-ля Тэтчер с той многозначительной разницей, что юбка Мэй не закрывала коленей. Лишь много позднее новая "железная леди" начала вносить вольности в имидж, созданный ее предшественницей.