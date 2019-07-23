Незабываемые наряды Терезы Мэй (фотогалерея)

Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Великобритании. В историю она войдет не только как сильный политик, но и как стильная женщина. Особенно ее туфли стали притчей во языцех.
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