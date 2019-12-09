 Недостаточно сурово? Реакция на решение WADA исключить РФ из мирового спорта | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.12.2019

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Россия

Недостаточно сурово? Реакция на решение WADA исключить РФ из мирового спорта

Россию отстранили от международных соревнований на 4 года. Мир спорта возмущен: кто-то требует более суровых мер, кто-то фантазирует об "альтернативной Олимпиаде". DW собрала реакцию.

Над плакатом, на котором изображены олимпийские кольца, человек держит в руках российский флаг

Ожидаемое, но все равно громкое решение: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Такое решение единогласно принял исполком WADA в понедельник, 9 декабря, на заседании в Лозанне. Запрет WADA коснется крупных международных соревнований: российские спортсмены не смогут участвовать в Олимпиадах в Токио и Пекине (2020 и 2022 годы) под флагом РФ и с ее гимном. К соревнованиям допустят только тех, в отношении кого нет подозрений, и кто пройдет допинговые тесты за пределами России.

С момента получения официального решения исполкома у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день на размышления - согласиться с вердиктом или нет. Во втором случае апелляцию будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS). Как оценивает спортивный мир наказание России со стороны WADA? DW собрала реакцию спортивных функционеров, спортсменов и политиков.

"Ястребы" WADA недовольны: наказание недостаточно суровое

"Грубое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА требовало решительного ответа. И мы его сегодня дали",- заявил глава WADA Крейг Риди, комментируя решение исполкома организации. Риди имел в виду формальную основу для наказания: РУСАДА получило так называемый статус соответствия авансом.

Логотип РУСАДА

РУСАДА может обратиться с апелляцией в Спортивный арбитражный суд

Лишение статуса означает на практике, что российские спортсмены в течение 4 лет не смогут сдавать допинг-пробы на родине. Одним из условий возвращения статуса было предоставить базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которыми, однако, как утверждают эксперты WADA, Россия манипулировала в целях сокрытия случаев использования допинга своими спортсменами.

Глава WADA Крейг Риди и его коллега, председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор указали, что решение исполкома принято в интересах самих спортсменов. Выбирая между полным и частичным запретом, члены исполкома, по их словам, учли интересы молодых атлетов, не причастных к допинговым нарушениям.

Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

Но многие как в организации, так и за ее пределами разочарованы, считая наказание недостаточно суровым. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что требовала более жестких санкций в отношении российского спорта, но, по ее словам, это был максимум, на который WADA оказалась способна. "Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации". Хеллеланд считает, что в нынешнем виде санкции могут не произвести положительного эффекта на действия России и отказ ее от применения допинга.

На практике российские спортсмены смогут выступать на многих международных соревнованиях. Запрет не коснется региональных турниров - например, европейских чемпионатов и тех соревнований, которые не относятся к категории "значительных": например, этапов кубков мира по зимним видам спорта. Это обстоятельство, раскритиковал, например, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон: "Странно, если спортсменам нельзя будет выступать на чемпионате мира, но они продолжат свободно бегать на Кубке мира".

"Заслуженная красная карточка"

В Германии решение WADA было воспринято положительно. "Тому, кто годами топчет ногами ценности спорта, место на скамейке штрафников, - полагает глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann). - В этом смысле "красная карточка" WADA - логичный ответ на непрекращающиеся манипуляции и нарушения правил мирового спорта".

Решение WADA прокомментировал один из руководителей Немецкого футбольного союза Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff). "Это всегда болезненная мера для не причастных к скандалу молодых атлетов. Но особенно в борьбе с допингом надо демонстрировать последовательность и соответствующим образом жестко пресекать", - отметил спортивный функционер.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему отстранения России от международных соревнований

Карикатура Сергея Ёлкина на тему отстранения России от Олимпиад

Международный паралимпийский комитет (IPC), чья штаб-квартира находится в Бонне, также приветствовал решение WADA: "Ответственные за манипуляции с данными Московской лаборатории сделали, похоже, все, чтобы подорвать принципы справедливого и чистого спорта, которые поддерживает и которым следует остальной спортивный мир".

Масштаб допинговых манипуляций в России не оставлял WADA другого выбора, подчеркнула председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag). Она выразила сожаление, что с российской стороны до их пор нет понимания проблемы: "Политики и функционеры считают, что их страну совершенно незаслуженно пригвоздили к позорному столбу. Иначе я не могу интерпретировать официальные заявления оттуда".

"Антироссийская истерия" и мечты об альтернативной Олимпиаде

Действительно, глава правительства России Дмитрий Медведев назвал решение WADA "продолжением антироссийской истерии". Комментируя ситуацию, Медведев, вместе с тем признал, что "и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе, существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать".

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

"Могу лишь сказать, что это глупое решение", - так высказался генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. По его мнению, пострадали невиновные спортсмены. Кремлев добавил: "С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна".

Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что России нужно создавать альтернативные Олимпийские игры: "Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр".

Контекст

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"Трагедией" для российского спорта назвал решение WADA глава РУСАДА Юрий Ганус: "Это, по сути, трагедия нашего спорта на четыре года - минус две Олимпиады, минус все ведущие международные соревнования. Минус организация соревнований на территории РФ. А у нас великолепная инфраструктура, одна из лучших в мире".

Россия может остаться без Игр в Париже 2024 года

Санкции WADA носят чрезмерный характер и частично противоречат Олимпийской хартии, уверен глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков: "В Токио сборная России примет участие, так как ОКР имеет полные права и обязанности и будет формировать команду в соответствии с хартией". В 2018 году сборная выступала под нейтральным флагом потому, что временно был отстранен и сам ОКР. "Сейчас он самостоятельно формирует свою команду", - добавил Поздняков.

В свою очередь, министр спорта России Павел Колобков перспективы апелляции на решение исполкома WADA называет достаточно хорошими: "Есть определенная аргументация. Правильно это дело рассматривать в CAS. Там решения вырабатываются не в соответствии с докладом департамента расследований WADA".

Премьер Медведев предложил продумать, каким образом следует обжаловать решение WADA. К тому, чтобы оспорить отстранение, призвали и несколько представителей Госдумы. Глава РУСАДА уже заявил, что считает апелляцию в Спортивный арбитражный суд "бесперспективной".

Рассмотрение дела в CAS вполне может затянуться, и не исключено, что спортивный арбитраж по российскому делу примет решение лишь после окончания Игр в Токио. "Если окончательный запрет будет подтвержден в спортивном арбитраже только после Олимпийских игр в Токио, то четырехлетний период будет действовать (с этого момента. - Ред.) вплоть до Игр в Париже в 2024 году", - прокомментировал ситуацию Джонатан Тейлор из WADA.

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    Автор: Кейт Мюзер, Ксения Сафронова


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