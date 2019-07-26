Недвижимость в Европе

Испанская недвижимость: покупать или ждать дальнейшего падения цен?

В Испании снижаются цены на дома и коттеджи. Стоит ли приобретать их уже сейчас, или лучше еще немного подождать? Ответы на этот вопрос - в материале мадридского корреспондента DW.