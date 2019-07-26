Недвижимость в Европе

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Ипотечный кризис в США мало отразился на ценах на европейскую недвижимость.
Европейский рынок недвижимости в последние годы привлекает все больше инвесторов. Причинами этого является стабильность рынка, выгодное кредитование, высокая доходность.
Обзор цен на недвижимость, составленный компанией Deloitte, показывает: приобретение и особенно аренда квартир в крупных западных городах нередко дешевле, чем в столицах на востоке ЕС.
В Испании в последние два года снова растут продажи недвижимости гражданам России. Среди покупателей преобладают предприниматели и пенсионеры. Подробности - у DW.
Период мыльных пузырей на рынке жилья в еврозоне в целом закончился, угроза обвала сохраняется лишь в двух странах, утверждает эксперт Deutsche Bank.
Португальское правительство решило повысить налог на недвижимость: если жилье находится в хорошем районе или из окна открывается живописный вид - налог резко возрастет.
Ежегодное исследование PwC выявило всплеск интереса к Испании и Ирландии, а также к объектам в менее крупных и дорогих населенных пунктах. В топ-10 вошли 4 немецких города.
В Испании снижаются цены на дома и коттеджи. Стоит ли приобретать их уже сейчас, или лучше еще немного подождать? Ответы на этот вопрос - в материале мадридского корреспондента DW.
Из отдельных городов продолжает лидировать Лондон.
Опрошенные компанией Ernst & Young институциональные инвесторы проявляют повышенный интерес к странам, не входящим в еврозону, но при этом особо отмечают надежность Германии.
Эксперты Deutsche Bank предсказывают падение цен в Испании и их рост в крупных городах ФРГ.
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