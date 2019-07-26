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Недвижимость в Европе

Ипотечный кризис в США мало отразился на ценах на европейскую недвижимость.

Европейский рынок недвижимости в последние годы привлекает все больше инвесторов. Причинами этого является стабильность рынка, выгодное кредитование, высокая доходность.

Prague at Twilight, view of Bridges on Vltava, Czech Republic | Verwendung weltweit

Жилье в Европе: где его сейчас выгодно покупать или снимать 26.07.2019

Обзор цен на недвижимость, составленный компанией Deloitte, показывает: приобретение и особенно аренда квартир в крупных западных городах нередко дешевле, чем в столицах на востоке ЕС.
Ein Schild vor einem Immobilienmaklerbüro in Guardamar, Alilcante, Spanien (c) DW/V. Cheretzkij

Россияне вновь увлеклись испанской недвижимостью 29.05.2019

В Испании в последние два года снова растут продажи недвижимости гражданам России. Среди покупателей преобладают предприниматели и пенсионеры. Подробности - у DW.
Eine Neubausiedlung in München, am 21.06.2015. Foto: picture alliance / Robert Schlesinger | Verwendung weltweit

Недвижимость в Европе: цены вернулись на разумный уровень 30.05.2017

Период мыльных пузырей на рынке жилья в еврозоне в целом закончился, угроза обвала сохраняется лишь в двух странах, утверждает эксперт Deutsche Bank.
Immobilie in São pedro de Moel, Mittelportugal. Rechte. Jochen Faget / DW am 21.03.2015

Доплата за солнце: в Португалии повысили налог на недвижимость 19.08.2016

Португальское правительство решило повысить налог на недвижимость: если жилье находится в хорошем районе или из окна открывается живописный вид - налог резко возрастет.
Dublin

Недвижимость в Европе: после кризиса инвесторы меняют стратегию 17.01.2014

Ежегодное исследование PwC выявило всплеск интереса к Испании и Ирландии, а также к объектам в менее крупных и дорогих населенных пунктах. В топ-10 вошли 4 немецких города.
Mit einem Schild, auf dem in spanischer Sprache se vende (zu verkaufen) steht, wird eine Immobilie am Samstag (21.03.2009) in dem südspanischen Urlaubsort Torrevieja zum Verkauf angeboten. An der Costa Blanca stehen derzeit infolge der Finanzkrise zahlreiche Immobilien, auch in bester Lage, zum Verkauf. Foto: Bodo Marks +++(c) dpa - Report+++

Испанская недвижимость: покупать или ждать дальнейшего падения цен? 03.04.2013

В Испании снижаются цены на дома и коттеджи. Стоит ли приобретать их уже сейчас, или лучше еще немного подождать? Ответы на этот вопрос - в материале мадридского корреспондента DW.
Ein Immobilienmaklerbüro stellt am 14.12.2012 in der Friedrichstraße in Berlin Immobilienangebote mit Weihnachtsschmuck im Schaufenster aus. Der Berliner Immobilienmarkt zieht immer mehr ausländische Investoren an. Foto: Laurin Schmid/dpa

Исследование: ФРГ - самый привлекательный рынок недвижимости в Европе 14.03.2013

Из отдельных городов продолжает лидировать Лондон.
Eine Parkbank steht am 05.11.2007 vor Townhouses im Berliner Bezirk Mitte. Lofts, Townhouses und Penthäuser - individuell designt, grosszügig geschnitten und immer ausgestattet mit dem besonderen Luxus, spriessen geradezu aus Berlins Boden - ob in Kreuzberg, Mitte oder im Szene-Viertel Prenzlauer Berg. Foto: Arno Burgi dpa +++(c) dpa - Report+++

Эксперты назвали самые привлекательные рынки недвижимости в Европе 18.01.2013

Опрошенные компанией Ernst & Young институциональные инвесторы проявляют повышенный интерес к странам, не входящим в еврозону, но при этом особо отмечают надежность Германии.
Mit einem Schild, auf dem in spanischer Sprache se vende (zu verkaufen) steht, wird eine Immobilie am Samstag (21.03.2009) in dem südspanischen Urlaubsort Torrevieja zum Verkauf angeboten. An der Costa Blanca stehen derzeit infolge der Finanzkrise zahlreiche Immobilien, auch in bester Lage, zum Verkauf. Foto: Bodo Marks +++(c) dpa - Report+++

Недвижимость в Европе все еще слишком дорогая 20.07.2012

Эксперты Deutsche Bank предсказывают падение цен в Испании и их рост в крупных городах ФРГ.