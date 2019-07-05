На юге Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

На юге американского штата Калифорния в четверг, 4 июля, произошло сильнейшее за минувшие 20 лет землетрясение. Оно затронуло отдельные районы штата Невада на западе страны. Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в пустыне Мохаве, приблизительно в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине примерно девяти километров.
Сильнее других от стихии пострадал город Риджкрест с населением 28 тысяч человек. Вскоре после первого подземного толчка в 10.33 по местному времени (20.33 мск) оттуда начали поступать сообщения о раненых.
Трещины на дорогах, пожары и утечки газа
В двух домах вспыхнул пожар, были зафиксированы несколько случаев утечек бытового газа из-за прорыва трубопроводов, нарушена целостность дорожного покрытия, сообщил глава пожарной охраны округа Керн Дэвид Уитт.
По его словам, 15 пациентов были в целях предосторожности эвакуированы из региональной больницы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.
Подземные толчки ощущались также в Лас-Вегасе (штат Невада) и в целом ряде населенных пунктов на Тихоокеанском побережье США.
В связи с перегруженностью линий связи спасатели в соцсетях попросили местных жителей набирать номера телефонов экстренных служб только в случае ранений или непосредственной угрозы жизни и здоровью.
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Автор: Марко Лангер, Илья Коваль