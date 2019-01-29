 На что пойдут 12 млн евро из Германии для блокадников Ленинграда | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.01.2020

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Германия

На что пойдут 12 млн евро из Германии для блокадников Ленинграда

Правительство ФРГ выделило год назад 12 млн евро как гуманитарный жест по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда. DW о том, как расходуют эти деньги.

Траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, 27 января 2019 года

Траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, 27 января 2019 года

Примерно 90% из 12 млн евро, выделенных Германией в качестве гуманитарного жеста по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда, будет потрачено на переоснащение петербургского Госпиталя для ветеранов войн. На первые 2 миллиона евро из этой суммы по просьбе медперсонала госпиталя уже приобретено немецкое оснащение для стерилизационного модуля и аппаратура для отделения реабилитации, а именно - для обследования, диагностики и проведения терапевтических процедур. При этом учитывалось, что, в первую очередь, необходима аппаратура для лечения пациентов самого старшего возраста.

Об этом в пятницу, 24 января, рассказал в Генконсульстве ФРГ в Санкт-Петербурге политический директор департамента по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии при министерстве иностранных дел Германии Михаэль Зиберт (Michael Siebert). В целом, эта программа немецкой помощи рассчитана до 2024 года.

Первое оборудование из ФРГ доставят в марте

Во время встречи с петербургскими журналистами, на которой присутствовал и корреспондент DW, Михаэль Зиберт уточнил: "Доставка оборудования в Санкт-Петербург будет осуществлена до конца первого квартала этого года, предположительно, в марте". И подтвердил, что со стороны ФРГ осуществляет закупки оборудования и контролирует целевое расходование выделенных средств Общество международного сотрудничества GIZ.

Контекст

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Оставшиеся 10%  выделенных МИД Германии денег предназначены для организации поездок в Санкт-Петербург молодых немецких волонтеров, которые в Русско-немецком центре встреч на Невском проспекте в лютеранской церкви святых Петра и Павла (Петрикирхе) будут общаться с блокадниками, а также оказывать им помощь на дому. "Цель этой части проекта - сохранение в сознании молодых немцев памяти о страшных событиях, связанных с ленинградской блокадой", - подчеркнул представитель германского МИД.

Всего ожидается приезд примерно ста волонтеров, однако, количество поданных заявок значительно превышает лимит. Первая группа молодых немцев уже прибыла  в Санкт-Петербург, и после интенсивного курса русского языка они приступят к общению с блокадниками.

Совместное заявление урегулирует выделение помощи из ФРГ для блокадников

В понедельник, 27 января, в 76-ю годовщину полного освобождения города на Неве от вражеской блокады, в Смольном будет подписано двустороннее заявление, которое должно урегулировать ряд юридических формальностей, связанных с осуществлением программы помощи еще живым блокадникам. Со стороны Санкт-Петербурга документ подпишет председатель комитета по внешним связям правительства города Евгений Григорьев, от имени правительства ФРГ - Михаэль Зиберт. После этого немецкий гость поедет на Пискаревское мемориальное кладбище, где примет участие в церемонии возложения венков к монументу погибшим в годы блокады.

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    Автор: Виолетта Рябко


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