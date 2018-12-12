 На чем сидят сильные мира сего (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.12.2018

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Культура и стиль жизни

На чем сидят сильные мира сего (видео)

История стула тесно связана с желанием проявить власть. Выставка в известном музее дизайна Vitra анализирует ДНК этого предмета мебели.

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Стулья власти

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    Автор: Наталья Позднякова


 

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