На чем сидят сильные мира сего (видео)

История стула тесно связана с желанием проявить власть. Выставка в известном музее дизайна Vitra анализирует ДНК этого предмета мебели.
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