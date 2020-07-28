 На фоне событий в Хабаровске Левада-центр отмечает рост протестного потенциала в России | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2020

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Россия

На фоне событий в Хабаровске Левада-центр отмечает рост протестного потенциала в России

С августа 2014 года по июль 2020 года почти в 3,5 раза (с 8 до 29%) увеличилось число россиян готовых лично принять участие в акциях протеста "против падения уровня жизни, в защиту своих прав".

Участники акций протеста в Хабаровске и плакат с надписью Putinizm

Участники акций протеста в Хабаровске

Протестный потенциал в России растет. Это следует из опубликованных во вторник, 28 июля, результатов актуального опроса, проведенного социологами Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) и посвященных протестам в Хабаровском крае. Так с августа 2014 года по июль 2020 года число тех, кто считает возможным проведение в их городе массовых выступлений населения "против падения уровня жизни, в защиту своих прав" фактически удвоилось - с 17 до 30 процентов. За тот же период почти в 3,5 раза увеличилось число респондентов, готовых лично принять участие в таких акциях (с 8% до 29%).

Несмотря на то, что официальные российские СМИ долгое время игнорировали проходящие в Хабаровске протесты, о них знает 83 процента россиян. При этом 26 процентов респондентов внимательно следят за происходящим в регионе. По данным опроса, почти каждый второй россиянин положительно относится к участникам протестных акций в Хабаровске (45 процентов).

Массовые акции протеста в Хабаровске из-за ареста Фургала

Масштабные стихийные митинги и шествия ежедневно проходят в Хабаровске, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом и отстранением от должности избранного главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Масла в огонь подлило и назначение Владимиром Путиным врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он неделю отказывался встречаться с протестующими, что не помешало политику заявить, что к организации митингов причастны иностранные граждане, специально приехавшие в Хабаровск, чтобы "раскачать ситуацию в регионе".

Смотрите также: 

  • Сергей Фургал

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:52

Почему протесты в Хабаровске не прекращаются (24.07.2020)

 

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Чем Сергей Фургал мог мешать Кремлю и почему протестуют жители Хабаровска. DW Новости (13.07.2020)  

Хабаровск бунтует! Большая любовь Лукашенко. Партия на 1,8 триллиона евро – "Заповедник", выпуск 133, 26.07.20  

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